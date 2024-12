Hasili jsme jeden požár za druhým, říká průkopnice cupcaků k uzavření prodejny

„Neviděli jsme jinou cestu,“ říká podnikatelka, která založila svou vlastní značku před dvanácti lety. Nejde o první komplikaci s prostory, před několika měsíci řešila podobné potíže rovněž. „Přijde nám, že od května hasíme jeden požár za druhým,“ vysvětluje podnikatelka v rozhovoru pro iDNES.cz

Právě cupcaky Lenku Hnidákovou zaujaly ve Spojených státech na svatební cestě. Zatímco z jejich vzhledu byla nadšená, z jejich chuti už méně. Pokusila se je proto vylepšit a inovovat dle vlastních představ. A následně začala s jejich prodejem a také s budováním své vlastní značky.

Nejdříve své cupcaky prodávala v bistru Famagusta poblíž Karlova náměstí, které provozoval její manžel. V září 2016 otevřela vlastní cupcake obchod. Od října letošního roku prodává cupcaky v pražském Karlíně. Nyní je konec i s touto prodejnou.

Jak těžké bylo rozhodnutí o zavření prodejny v Karlíně a jak dlouho jste o něm přemýšlela?

Nebylo to rozhodnutí jen moje, šlo o společné rozhodnutí s manželem, protože podnikáme dohromady. Také do něj měla možnost zasáhnout naše provozní. Pracuje s námi šest let a měla možnost říct svůj názor.

Na sociálních sítích jste popsala, že řešíte problémy s majitelem prostor a podáváte na něj žalobu. Proč?

S panem majitelem jsme se přeli, kdo má pravdu s výkladem smlouvy, placením nájmu a podobně. Jsme přesvědčeni, že jsme v právu, stojí za námi i dva právní posudky. Při podpisu smlouvy nám bylo přislíbeno, že prostor určený pro gastro výrobu dá majitel do provozuschopného stavu, ten jsme si společně specifikovali. Když jsme šli prostor převzít, zjistili jsme, že na místě se skoro nic nezměnilo, navíc majitel začal tvrdit, že kuchyň je takto v pořádku a můžeme ji převzít.

To jsme odmítli a žádali jsme nápravu. Po dvou měsících jsme společně s právníky napsali vytýkací dopis. Majitel nezvedal telefon, neodpovídal na maily a ani nijak jinak nekomunikoval. Namísto toho nám na dveře veřejně vyvěsil oznámení o tom, že jsme dlužníci a dlužíme nájem za tři měsíce za prostor, který jsme si oficiálně ani nepřevzali.

Jde o částku zhruba 250 tisíc korun. V tu chvíli nám došlo, že v takovém obchodním vztahu zůstat nemůžeme, i přesto, že jsme tu kuchyň opravdu moc chtěli a stále jsme doufali, že majitele donutíme uvést ji do provozuschopného stavu.

Vzhledem k tomu, že dle smlouvy nemá majitel na zmíněné nájemné za výrobnu nárok, odmítli jsme ho uhradit. Několik dní na to nám přišlo odstoupení od smlouvy s okamžitou platností, tedy ke konci listopadu. Proto jsme se rozhodli podat žalobu s tím, že sami chceme zůstat v prostoru maximálně do konce prosince, abychom dostáli všem svým závazkům vůči zákazníkům a mohli vydat přijaté vánoční objednávky.

Jsou prostory jediným důvodem, proč končíte?

Jde o ně i souhrn všech okolností, které se staly za posledního půl roku. Abychom mohli pokračovat, znamenalo by to, že znovu začneme hledat nové prostory.

Řada lidí si myslí, že takových míst je plná Praha, takže něco najdeme, přestěhujeme se a můžeme ze dne na den začít zase prodávat. Bohužel u gastra to není tak jednoduché, prostory často vyžadují velké úpravy či rekolaudace, což je nejen časově, ale i finančně nákladné. Není to jen rozhodnutí o tom, jestli budeme pokračovat, ale i o tom, jestli znovu budeme investovat, a zda to má ještě význam.

Máme za sebou nedávné stěhování z prodejny na Vyšehradské, kde jsou doteď zadržovány naše věci a kde jsme přišli zhruba o půl milionu korun, o které se budeme roky soudit. Přijde nám, že od května řešíme jeden požár za druhým.

Říkala jste, že jste z prodejny na Vyšehradské museli odejít ze dne na den. Co přesně se stalo?

S prostorem na Vyšehradské je spojená celá kauza, která sahá do časů IPB. Dům koupili v devadesátých letech manželovi rodiče, kteří si chtěli vzít půjčku na rekonstrukci. Úvěr nenačerpali, couvli, banka úvěr přesto zaevidovala a pohledávku následně postoupila. Kvůli sporné pohledávce se rodiče soudí třicet let. Začátkem srpna přišel exekutor, nechal si otevřít od policie dveře a dům převzali insolvenční správci.

Byli jsme předtím právníky i rodiči ujišťováni o tom, že máme zůstat, že převzetí by bylo protizákonné. S tím, že přijdeme o prostor, jsme absolutně nepočítali. Měli jsme tam i výrobnu nanuků Lunar, která v létě jela denně. A najednou jsme čtrnáct dní nevyráběli.

Narychlo jsme díky kamarádce sehnali prostor v Tachlovicích u Prahy, kam jsme přestěhovali i nanukovou výrobu. Abychom v sezoně udrželi provoz, cupcakovou výrobu jsme jeli dál aspoň na objednávky.

A jak jste se dostali do Karlína?

Chtěli jsme z Vyšehradské odejít sami, plán byl přestěhovat se ke konci prázdnin. Situace v domě nám způsobovala velké potíže. Sami jsme hledali jiné místo a Karlín jsme měli vyhlídnutý už od května. Do září byl v prostoru předešlý nájemce.

Odmítli jsme se podřídit bezpráví a tomu, že někdo jiný rozhodl o našem konci. Řekli jsme si, že jestli budeme někdy končit, tak to bude naše rozhodnutí a ne rozhodnutí někoho jiného. Řekla jsem si, že seberu všechny síly, které možná ani nemám, a budu bojovat.

Bojovali jsme za nás, za značku i naše zákazníky. Prostor v Karlíně si nás získal hned, taková prostorná kuchyň se jen tak nevidí. Nájem byl samozřejmě o hodně vyšší než na Karlově náměstí. Řekli jsme si ale, že pokud nám něco takového vstoupilo do cesty, tak toho využijeme k růstu. Mělo to jediný háček, ta kuchyň opravdu nebyla v dobrém stavu.

Pobočka v pražském Karlíně je otevřena pouze do 23. prosince. (10. prosince 2024)

Jak vypadala?

Když jsme tady byli na prohlídce, štípl nás do nosu pach oleje. Vzduchotechnika byla zanesená a nefunkční. Od oleje byly stěny i podlaha. Kuchyň byla plná starého a nepoužívaného zařízení, které pan majitel chtěl, abychom odkoupili a používali ho. My jsme ale zjistili, že většina byla v nepoužitelném stavu.

Kuchyň nebyla provozuschopná a hygiena by ji zavřela. Nebylo to o tom, že by to uklidily tři uklízečky, ale byla to skutečně práce pro profesionální firmu. Když jsme přebírali první prostor prodejny, tak jsme oznámili, proč prostor s kuchyní nepřevezmeme, napsali jsme vše do dodatku ke smlouvě, který majitel podepsal a slíbil vše dodělat.

Smutné je, že když jsme náš příběh zveřejnili, začaly nám chodit příběhy jiných podnikatelů, nejen z gastra, kteří měli s komerčními prostory také špatné zkušenosti. Je jich strašně moc a některé jsou děsivé. Volala mi například jedna módní návrhářka, která zrekonstruovala prostor v Praze 1, a majitel prostor jí poté napálil dvojnásobné nájemné, protože teď to tam podle něj vypadá hezky.

Jak reagují na váš konec zákazníci?

Nesou to těžce. Věděla jsem, že to tak bude. Řídím se tím, že podnikat se má srdcem a tak, aby podnikání bylo součástí člověka a také jeho života. Myslím si, že i proto jsme dokázali udržet značku na trhu dvanáct let.

S našimi zákazníky, a dovolím si říct i fanoušky, jsme sdíleli celou podnikatelskou cestu. Obchod na Vyšehradské se otevíral na základě Hithit kampaně a tenkrát si 420 lidí předplatilo naše produkty, abychom měli na rekonstrukci a mohli otevřít. Lidé byli s námi od začátku. Máme zákazníky, kteří si pamatují Hithit kampaň, první Apetit piknik, byli s námi na křtu knížky. Je to smutné pro všechny.

Pro mě je strašně těžké vysvětlit, že finanční stránka je jenom jedna věc. Nám opravdu došly hlavně síly. Jsme těžce podzdrojovaní. Půl roku jsme jeli nadoraz a brali síly ze zásob. Člověk si řekne, že zamaká a bude to dobré. A teď znovu přichází situace, kdy bychom měli mít před sebou měsíce tvrdé práce. Cítíme, že už na to nemáme. Je to opravdu už přes nějakou hranici a zavání to pracovním vyhořením.

Kolik cupcaků denně upečete?

Hodně se to mění. Cupcaky jsou sezonní záležitost, největší sezona je na podzim. Dá se říct, že celkově je to dvě stě až tisíc kusů denně. Firemní objednávky mohou s čísly hodně zamávat. Největší objednávka byla na dva tisíce kusů.

Z vitríny v kavárně odejde denně zhruba dvě stě až tři sta cupcaků. Pečeme deset až dvanáct příchutí, které se točí. Samozřejmě vždycky něco dojde a fungovalo to lépe, když jsme měli kuchyň společně s kavárnou. Dopékalo se a dozdobovalo podle poptávky.

Zvedl se vám prodej cupcaků, když jste oznámili, že končíte?

Zvedl. Lidé se chodili rozloučit. Já sama teď v prodejně trávím více času, předtím jsem ho trávila více ve výrobě. Potřebuji být v kontaktu s lidmi a vyslechnout si je. Slýchávám od nich, že se přišli rozloučit, že nás mají rádi nebo že nás přišli podpořit. Lidé ví, že už takovou možnost mít nebudou.

Prodej cupcaků se ohromně zvedl i díky vydání vašeho článku. Byli jsme zvyklí prodávat cupcaky své vlastní bublině, zákazníci se nám vraceli a přicházeli opakovaně. Teď začali přicházet i lidé, kteří nás neznají a přišli úplně nově. Zvedly se i prodeje knížek.

Cupcaky v prodejně Lelí’s Cupcakes v pražském Karlíně (10. prosince 2024)

Jaké máte další plány? Co bude se značkou dál?

Bylo by mi líto, kdyby značka nepokračovala. Musím říct, že mi zákazníci a fanoušci otevřeli oči a uvědomuji si, jak ohromnou zákaznickou základnu jsme vytvořili.

Když jsem oznámila konec, byla jsem přesvědčená o tom, že končí celá značka. Vnímala jsem to tak, že bez obchodu a bez denního kontaktu se zákazníky nám vůbec nic nezbude, takže proč bychom značku dál drželi.

Bylo hodně těžké si to v hlavě přenastavit tak, že nás to nedefinuje plně. My obchodem žili a byla to naše součást. Vidět lidi, když přicházejí a odnášejí si cupcaky, to bylo to, co nás u toho tak dlouho drželo.

Říkám si, že by bylo fajn se s lidmi potkat alespoň párkrát do roka na dyzajnmarketech, kam chodíme pravidelně s nanuky Lunar. Hodně lidí si také koupilo jako dárek k Vánocům workshop zdobení cupcakes a nemohla jsem udělat to, že bych jim čtrnáct dní před Vánoci řekla, že se kurz nebude konat. Se zákazníci jsme se domluvili na přesunu do Tachlovic, takže pokračovat budou i workshopy.

Přemýšlela jsem i o tom, že bych zase začala víc sdílet pečení online. Aktuálně je člověk hrozně ovlivněný tím, že myslí jako podnikatel a přemýšlí, co na sociálních sítích sdílet, aby prodával a byznys byl udržitelný. Očekávám, že tady dojde k nějakému uvolnění a možná, že bude příjemnější nás sledovat a sdílet s námi radost z pečení.

Není tedy šance, že byste si odpočinuli, nečerpali síly a třeba za čas znovu otevřeli?

Napadlo nás spíš, že cupcaky by nemusely mít svůj vlastní obchod a prostor, který by byl limitovaný pouze jedním místem. Pohráváme si s myšlenkou okopírovat svůj vlastní model fungování distribuce nanuků Lunar. Co kdyby se Lelí’s Cupcakes prodávaly ve všech lepších kavárnách po celé České republice?

Sami dobře víme, jak těžké je mít prostor, kde pečete. Mít kavárnu a prodávat dezerty, které upeče někdo jiný ve výrobně, je tisíckrát jednodušší, než mít vlastní zkolaudovaný prostor. Tak třeba to místo konce bude spíš transformace, uvidíme, co ukáže čas. Zatím je jisté jen to, že první pražský cupcake obchod se den před Štědrým dnem uzavře.