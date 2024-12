Došly nám síly. Česká specialistka na cupcaky zavírá svůj obchod

Tohle bude asi šok, já to vím týden a stejně se každé ráno budím s tím, že se mi to celé třeba jen zdá. Nezdá. Stalo se vám někdy, že jste přesně věděli co musíte udělat? Měli jste pocit, že vlastně ani nemáte na výběr, protože je jen ta jedna cesta. Jinak to prostě nejde! Ani kdybyste sebe víc chtěli zvolit jinou možnost, prostě víte, že nemůžete. Tenhle pocit jsem měla, když jsem se rozhodla, že otevřu první cupcake obchod, nebo že vydám cupcake bibli, ani na vteřinu jsem si nepřipouštěla nic jiného.



Stejně tak teď vím, že je konec. Mysleli jsme si, že po kauze Vyšehradská, kdy jsme ze dne na den přišli o prostor, pro nás bude Karlín novým začátkem. Situace se ale hodně zkomplikovala, proto s lítostí oznamujeme, že od ledna ukončujeme provoz prvního pražského cupcake obchůdku. V Karlíně budeme do 23. prosince. Co bude od ledna zatím nevíme, nový prostor ale nehledáme. Jak a jestli vůbec budou #leliscupcakes fungovat dál nevíme. Jediné co víme je, že potřebujeme pauzu, vše si rozmyslet. Od května jedeme v krizovém režimu a máme pocit, že jsme vnitřně trochu vyhořeli. V tuhle chvíli přiznáváme, že nám prostě došly síly.



Jestli jste se u nás plánovali stavit, nebo si chtěli objednat cupcakes, udělejte to prosím teď. Moc rádi se s Vámi ještě potkáme a rozloučíme se. Vánoční nabídka je široká, přes cupcakes, těsta na cukroví, perníčky, sušenky až po vaječňák. Osobně budu v Karlíně ve středu 4. 12. od 10-16h a pak v pátek 6.12. 10-14h, kdybyste chtěli podepsat knížku nebo se jen stavit si popovídat.



Co se stalo v Karlíně je na delší povídání, jestli vás to zajímá, vkládám do stories a do výběru.



Doufám, že se na nás nezlobíte, přes všechno, co jsem napsala to není jednoduché a bojím se, že smutek teprve přijde, zatím je schovaný pod hromadou stresu a obav. Je mi ale jasné, že mě dřív nebo později dožene. Přeci jen Lelí’s Cupcakes jsou mojí součástí (a já jejich) posledních 12 let. Je to kus života.



Děkuju za roky vaší podpory, ani nevíte jak moc si toho vážím… ale víte, co? Ještě se nebudeme loučit. Ještě máme prosinec. Ještě aspoň chvilku budeme dělat společně svět sladším místem.



PS: Já nebrečim, vy brečíte!