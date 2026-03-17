Pro zásilkový výdej léků na předpis je 86 procent Čechů. Službu mají za bezpečnou

Zasílání léků na předpis do výdejních míst nebo boxů by využilo 70 procent dospělých Čechů a dalších 16 procent to zvažuje. Více než čtyři pětiny si myslí, že je služba bezpečná. Vyplývá to z průzkumu Nielsen mezi 1 045 respondenty ve věku 18 až 70 let.
foto: Shutterstock

Na změně legislativy, který umožní zásilkový výdej léků na předpis aktuálně pracuje ministerstvo zdravotnictví. Klíčové je pro resort právě zajištění bezpečnosti pro pacienty, zejména v oblasti skladování léčiv a zachování odborné konzultace s lékárníkem.

Z těch, kteří již zásilkový prodej vyzkoušeli u léků bez předpisu, jej považuje za bezpečný 91 procent respondentů. Nejvíce preferovaným způsobem doručení jsou podle průzkumu výdejní boxy. Tuto variantu volí 51 procent dotázaných. Dominance boxů otevřela debatu o jejich technickém zabezpečení a schopnosti zajistit odpovídající skladovací podmínky.

Ministerstvo zdravotnictví opakovaně zdůrazňuje, že zásilkový výdej léků na předpis má být doplňkem stávajícího systému, nikoli jeho náhradou. Pacientům má nabídnout možnost volby mezi osobním vyzvednutím a doručeným vybraných léčiv. Nový režim by se měl týkat především léků určených k dlouhodobé léčbě stabilizovaných chronických onemocnění, například vysokého krevního tlaku nebo cholesterolu. Vysoce specializovaná léčiva, například pro onkologické pacienty, by i nadále zůstala v režimu osobního výdeje v lékárně.

Resort zároveň ujišťuje, že při zásilkovém výdeji bude zachována možnost odborné konzultace, na které trvají lékárníci. „Stejně jako nyní je rozsah povinné dispenzace stanoven vyhláškou o správné lékárenské praxi, bude se tento rozsah vztahovat i na online výdej. Pro přepravu volně prodejných léčivých přípravků vydávaných zásilkovým způsobem jsou stanovena pravidla ve vyhlášce o správné lékárenské praxi – obdobně se tedy budou muset upravit i pravidla pro léky vázané na recept,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly je zásilkový výdej léčiv na předpis nevyhnutelný. Důležité je podle něj zachování konzultace s lékárníkem. „Je nutné nastavit systém tak, aby nedošlo k újmě pacienta. Aby pacient měl nadále možnost konzultovat s lékárníkem různá schémata, výhody, nevýhody a tak dále. To já si dovedu představit distanční formou a celý systém lze nepochybně technicky nastavit. V tuto chvíli je tady je poměrně výrazná nevole stran lékárníků, aby to takto bylo nastaveno,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News.

Lékárníci pro, ale s podmínkou

Podle lékárníků je u zásilkového výdeje třeba zachovat určité podmínky. Některé léky podle vyjádření ČLnK může vysoká či nízká teplota ve výdejním boxu poškodit. Pro většinu léků je teplota pro skladování stanovena do 25 stupňů Celsia. U výdeje podle lékárníků musí být vždy skutečný konkrétní farmaceut, která bude konzultovat s objednávající osobou a zároveň jí vysvětlí léčbu.

Stálou teplotu zajišťují temperované výdejní boxy. „Stabilní podmínky uvnitř temperované části boxu jsou zajištěny pomocí chladicích agregátů, topného kabelu, soustavou větráků, které rozhánějí vzduch uvnitř schránek. Pomocí větráků máme zajištěnou stejnoměrnou teplotu napříč všemi schránkami. Teplotu uvnitř schránek hlídají kalibrovaná teplotní čidla, která jsou používána i v lékárenských skladech,“ uvedl pro ČTK Jaromír Krulich ze společnosti 3iD, která na českém trhu boxy nabízí. Celkem 70 jich využívá například lékárenská síť Dr. Max k distribuci volně prodejných léků.

V síti lékáren Dr. Max podle mluvčího Michala Petrova stále ještě dominuje způsob vyzvednutí online objednané zásilky přímo v lékárně, ale jeho podíl klesá. „Tomu odpovídá i zahušťování sítě našich výdejních boxů. V letošním roce plánujeme nainstalovat dalších sto výdejních boxů. Většina z nich bude zahrnovat i teplotní regulaci schopnou ustát i extrémní výkyvy v počasí. S tímto druhem boxů jsme u nás začali jako první, od počátku jsme měli v úmyslu provozovat jen takové schránky, které budou odpovídat požadavkům tzv. správné distribuční praxe,“ dodal Petrov.

Zasílání léků v ČR je možné u volně prodejných přípravků a doplňků stravy, často přes e-shopy, například Pilulka, Dr. Max nebo Benu s doručením domů či do výdejních míst.

Pro zásilkový výdej léků na předpis je 86 procent Čechů. Službu mají za bezpečnou

