Nejen ropa, i léky jsou strategická surovina, říká šéf farmaceutické asociace

Problémem je ovšem zdražování cen energií. „Z hlediska marží jsou tak již u některých skupin léčiv na hranici udržitelnosti, a pokud se něco nezmění, může se stát, že výroba či dodávky některých léčiv, u kterých další uvádění na trh za stávající ceny bude nerentabilní, skončí,“ říká Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Můžou nějak ovlivnit sankce uvalené na Rusko dostupnost léků pro české pacienty?

Sankce, které Evropská unie na Ruskou federaci uvalila, se netýkaly obchodování s léčivými přípravky. Dovoz z Ruska ani jejich vývoz do Ruska tak není omezen. Na druhou stranu z logistických a finančních důvodů je nyní obchodování s Ruskem poměrně obtížné a někteří výrobci léčiv teď interně přehodnocují své závazky vůči ruským odběratelům.

Rusko pak v odpovědi na sankce uvalilo reciproční sankce. Ty se v určitém zanedbatelném rozsahu týkají i vývozu zdravotnických materiálů z Ruska, ale vesměs nejde o léčivé ani pomocné látky pro výrobu léčiv. Někteří výrobci se operativně přeorientovali na subdodávky ze západních zemí již před několika lety v souvislosti s okupací Krymu a zvýšeným napětím mezi Ruskem a Ukrajinou.

Případné potíže s dostupností léků by tedy mohlo teoreticky mít spíš Rusko?

Je třeba říct, že Rusko nepatří mezi frekventovaný zdroj pro dodávky léčiv do Evropy či látek pro výrobu léčiv v EU. Takže ano, je to spíše naopak. Rusko je do značné míry závislé na dodávkách ze zahraničí.

A umíte odhadnout, jak moc by případně sankce dostupnost léků v Rusku mohly ovlivnit?

V krátkodobém horizontu nemusí být dostupnost léčiv v Rusku ohrožena. Pokud však agrese ruské vlády bude trvat dlouho, a stejně tak sankce proti Rusku, může se stát, že některé globální farmaceutické společnosti se stáhnou z trhu po vzoru jiných velkých koncernů a světových značek. V takovém případě doprodáním jejich léčiv v distribučním řetězci, což je většinou otázka několika týdnů, maximálně dvou tří měsíců, by skutečně mohl nastat znatelný nedostatek i život zachraňujících léků. K tomu zatím žádná velká farmaceutická společnost nesáhla, zejména z humanitárních důvodů. Objevují se ale již menší regionální hráči, kteří čistě z hodnotových důvodů omezili dodávky svých léčiv do Ruska. Uvidíme, zda to bude trend.

Velké firmy se z Ruska stahují nebo tam už nechtějí investovat…

To, co ruská vláda způsobila, již zásadně ovlivnilo rozhodování farmaceutických firem o tom, zda budou investovat do vybudování nových výrobních kapacit v Rusku či rozšiřování výroby nebo do navazování kontraktů s místními partnery a podobně. Výrobci, se kterými hovoříme, se k rozvoji byznysu v Rusku staví velmi skepticky. Některé projekty již byly zastaveny.

Sankce uvalené na Rusko způsobují zvyšování cen energií, paliv. Vnímáte to taky?

Ano, nepřímé dopady krize na výrobu léčiv už vidíme. Téměř všechny výrobce obrovsky zasáhlo navýšení ceny energií. I pro firmy v malém Česku jde o navýšení nákladů v řádech mnoha milionů korun. Přitom léky jsou cenově regulovaná komodita, a firmy tedy nemohou zvýšené náklady promítnout do cen. Z hlediska marží jsou tak již u některých skupin léčiv na hranici udržitelnosti, a pokud se něco nezmění, může se stát, že výroba či dodávky některých léčiv, u kterých další uvádění na trh za stávající ceny bude nerentabilní, skončí. Týkat se to bude zejména levnějších léčiv, které jsou často užívané denně tisíci pacienty v Česku. A nejde jen o výrobce. Velké problémy činí inflace a ceny energií i distributorům a lékárnám. Ti všichni mají regulované marže, do kterých novou situaci na trhu nemohou promítnout, a očekávám v tomto smyslu velký tlak na stát.

Může se válka na Ukrajině týkat potíží v samotné výrobě léků u nás či v Evropě?

Z dostupných dat je známo, že dvě třetiny účinných látek pro výrobu léků se vyrábějí v Indii a v Číně.

Jak jsem uvedl, v souvislosti se sankcemi vůči Rusku či recipročními sankcemi Ruska vůči EU žádné větší škody v oblasti dodávek léčiv nehrozí. Zcela opačná situace by ale byla v případě Číny. Globální farmaceutický obchod je do nezanedbatelné míry závislý právě na dodávkách surovin či léčivých látek z této asijské země. Nelze to ale chápat tak, že by bez čínských subdodávek nebyly na globálním trhu žádné léky.

Řada firem, zejména inovativních či firem sídlících v USA, je schopna výroby kompletně bez čínských dodávek. Jenže jejich podíl na trhu by nestačil na zachování dostupnosti léčiv pro pacienty ve vyspělých zemích. Řada levnějších alternativ, které vstupují na trh po uplynutí patentu originálních léčiv a které umožňují více pacientům dostat se k moderní a potřebné léčbě, se vyrábí buď přímo v Asii, nebo minimálně s použitím surovin a látek dovážených z Asie, zejména tedy z Číny.

A co se týká Číny, nějaké potíže se v souvislosti se současnou situací objevují?

Problémy s dovozem léčiv a surovin z Číny a Indie nezaznamenáváme. Ale trh se ještě nevzpamatoval z pandemie, která narušila dodavatelský řetězec globálně a v mnoha sektorech hospodářství. Dodavatelský řetězec je stále ještě docela křehký a mnoho firem jej momentálně přehodnocuje a hledá záložní kapacity.

Když se ještě vrátíme do Evropy, dostupnost léků obecně se ale netýká jen krizových situací. Vím, že je to i otázka evropské farmaceutické strategie. Jak chce výpadky léků EU řešit do budoucna?

V posledních týdnech se hodně mluví o závislosti Evropy na dodávkách ropy a zemního plynu. Mezi strategické suroviny však zcela jistě patří léky a léčivé látky. A v této oblasti je Evropa neméně závislá. Evropská komise si je toho již dlouho vědoma, a jak v Nové průmyslové strategii EU, tak ve Farmaceutické strategii pro Evropu se zamýšlí nad řešením problému. Zatím však konkrétní kroky učiněny nebyly.

Obávám se, že se to neobejde bez koordinované a masivní finanční i regulatorní podpory evropských producentů léčiv pro vytvoření nových výrobních kapacit a investic do technologií, které by umožnily výrobu také léčivých látek. A minimálně také i pro vytvoření a pravidelné obměny skladových zásob klíčových surovin.

Může se to dořešit během českého předsednictví v Radě EU, které začíná v červenci?

Jakkoliv bych si přál, aby se řešení našlo v době našeho předsednictví, obávám se, že ve světle aktuálního dění to nemusí být prioritou. Jsem ale rád, že stejně jako u minulé vlády, u nového vedení ministerstva zdravotnictví cítíme ochotu ke spolupráci a společnému hledání cest. Česká republika má bohatou tradici farmaceutické výroby. Máme na čem stavět. Výrobní továrny u nás vyrábějí léky a dodávají je do desítek zemí světa. A mají i rozvojové projekty a inovační plány. Ale potřebujeme aktivní podporu státu. Třeba skrze Národní plán obnovy, přinejmenším v tom smyslu, aby jednotlivé dotační výzvy byly koncipovány tak, aby farmaceutický sektor nebyl znevýhodněn.