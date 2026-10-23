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Konec kamenných lékáren? Zahraničí ukazuje opak, ve Švédsku jich dokonce přibylo

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  17:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo návrh novely zákona, která má umožnit zásilkový výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis. Kritici novely upozorňují, že zavedení této služby by mohlo vést k úbytku kamenných lékáren. Zkušenosti ze zahraničí, kde je online prodej léků na předpis zavedený již řadu let, však tato tvrzení vyvrací.

Ve Švédsku počet kamenných lékáren v roce 2025 meziročně naopak vzrostl, přestože tam internetový prodej léčiv dál posiloval, uvádí tamní média. Podle výroční zprávy Švédské lékárenské asociace bylo na konci loňského roku v zemi 1 400 kamenných lékáren, o tři více než o rok dříve. Internetový prodej představoval 26 procent celkového trhu. Kamenné lékárny přitom nadále zajišťovaly více než 80 procent prodeje léků na předpis a 75 procent prodeje volně prodejných léčiv.

„Fyzická lékárna zůstává páteří farmaceutických dodávek, zatímco elektronický obchod přispívá ke zvýšené dostupnosti. Společně to činí lékárny dostupnějšími pro všechny lidi v celé zemi,“ uvedl ve výroční zprávě Johan Wallér, generální ředitel Švédské lékárenské asociace.

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Zásilkový výdej léků na předpis má být podle jeho zastánců doplňkovou službou, která rozšíří dostupnost léčiv pro pacienty, kteří mají problém dostat se do kamenné lékárny. Na mezinárodní konferenci ministerstva zdravotnictví o trendech v evropském lékárenství na to upozornil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. „Podle zahraničních zkušeností se elektronicky objednává asi 5–7 procent léků. Proto nerozumíme takovému odporu,“ uvedl.

Podle Krásy jsou nyní velmi často léky vydávány v přeplněné lékárně, v chvatu a nervózní atmosféře spojené s řadou dalších, čekajících pacientů. Často jsou lékárny bariérové, takže imobilní pacient nemá možnost si lék vyzvednout.

„Při výdeji přes internet bude mít lékárník dostatek času a klidu na zhodnocení správnosti předpisu léku lékařem, bude mít větší prostor nahlédnout do kompletního registru předpisu léků pacientovi a bude tak moci včas odhalit příp. lékové interakce kontraindikace a chyby v předpisu. Ty také bude moci ihned, po konzultaci s předepisujícím lékařem, napravit a předepsaný lék změnit,“ dodal Krása.

Zásilkový výdej jako doplněk

Motivací resortu pro umožnění zásilkového výdeje je především právě nerovnoměrnost lékárenské sítě v zemi. „Dostupnost lékárenské péče je v České republice velmi nerovnoměrná. Zatímco ve velkých městech je síť lékáren poměrně hustá, v menších obcích a periferních regionech může uzavření jediné lékárny znamenat, že obyvatelé musí pro léky cestovat několik až desítky kilometrů,“ uvedla dříve pro ČTK výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Zároveň upozornila, že problémem není pouze vzdálenost do nejbližší lékárny, ale také omezené dopravní spojení a otevírací doba. Situace podle ní komplikuje přístup k lékárenské péči zejména starším lidem, kteří jsou odkázáni na veřejnou dopravu nebo pomoc druhých. Svaz proto považuje dostupnost lékáren za důležitou součást základní veřejné infrastruktury.

Zásilkový výdej má nabídnout další možnost, jak se pacienti dostanou k předepsaným lékům, nikoliv nahradit kamenné lékárny. Význam může mít zejména pro obyvatele menších obcí bez vlastní lékárny, seniory nebo lidi s omezenou pohyblivostí, pro které může být cesta do vzdálenější lékárny časově i finančně náročná. Podle průzkumu od společnosti Nielsen mezi 1 045 respondenty ve věku 18 až 70 let by zásilkový výdej léků na předpis využilo 70 procent dotázaných.

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