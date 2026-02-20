„Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit síť prodejen Lego otevřením druhé prodejny v Praze. Našli jsme ideální místo v ulici Na Příkopě, kde nová prodejna umožní stavitelům všech věkových kategorií inspirovat se nespočetnými možnostmi, které stavebnice Lego nabízí,“ uvedla viceprezidentka marketingu a divize Lego Retail Shweta Munshi.
Podle ověřeného zdroje by nový Lego store měl vzniknout v projektu 100yards. „Nový obchod by měl být hned vedle Boss Café, které otevřelo tento měsíc,“ uvedl zdroj pro iDNES.cz.
Nová pobočka v centru Prahy nabídne na 686 metrech čtverečních ve dvou podlažích široký výběr setů včetně produktů dostupných exkluzivně v oficiálních prodejnách a na webu společnosti Lego.
Prodejna nabídne řadu interaktivních prvků, které jsou typické pro moderní Lego Store – stěnu Pick a Brick s možností vybrat si jednotlivé dílky, stanici pro sestavení vlastní minifigurky, kreativní herní zóny a stavitelské výzvy, akce spojené s uváděním nových stavebnic. K dispozici bude také tým vyškolených prodejních asistentů, kteří pomohou zákazníkům s výběrem vhodných setů.
|
Kostičkový ráj konečně i v Praze. Lego otevřelo svůj první oficiální obchod
Členové programu Lego Insiders získají v nové prodejně speciální výhody, například exkluzivní dárky k nákupu, dvojnásobné body nebo účast na akcích. Otevření obchodu zároveň přinese nová pracovní místa.
První oficiální Lego Store v České republice byl otevřený v roce 2022 v nákupním centru Westfield Chodov. Prodejna si rychle získala popularitu mezi dětmi i dospělými fanoušky stavebnic, což podle firmy potvrdilo silný zájem českého trhu.
Přesné datum slavnostního otevření ani doprovodný program zatím společnost neoznámila. Jisté ale je, že Praha se na podzim 2026 dočká dalšího místa, kde se budou moci fanoušci stavebnic ponořit do světa Lego naplno.