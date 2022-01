Díky za novoroční slevy, psali fanoušci Lega. Poté firma diskusi odstranila

Po uveřejnění středečního článku týkajícího se systémové chyby se redakci začali ozývat další čtenáři, kteří novoroční nákup uskutečnili, a vybrané zboží, které bylo skladem, jim bylo do několika dní doručeno.

„Po celou sobotu bylo možné objednávat produkty za snížené ceny. V neděli už Lego opravilo prakticky všechny ceny, ale u některých produktů ještě v neděli večer ceny opravené nebyly,“ potvrdil čtenář, který se s redakcí podělil o své nákupní zkušenosti a jako důkaz zaslal také pořízené screenshoty.

To, co bylo skladem, tak společnost bez jakýchkoliv problémů posílala až

do 5. ledna. „Pak se odesílání zaseklo a některým jedincům zbytek objednávky stornovali. Jiným objednávku stornovali, záhy na to potvrdili její přijetí a pak odeslali,“ popisuje čtenář objednávkový systém.

Kladně vyřízené objednávky potvrzují i mnozí další zákazníci, kteří se se svými úlovky podělili na facebookové diskusi.

„O celé slevové akci se rozjela i značná diskuse na facebookových stránkách Lego Česká republika, kterou poté společnost naprosto nepochopitelně zcenzurovala a promazala. Došlo totiž i k tomu, že se Lego zoufale snažilo zastavit již odeslané zásilky,“ potvrzuje čtenář, který nechtěl být jmenován.

Redakce iDNES.cz opět oslovila společnost, aby se ke smazané diskusi a k objednávkám vyjádřila. Do vydání článku se tak nestalo. Diskuse ani příspěvky na Facebooku Lega již nelze nalézt.

Zákazníci kvůli chybě ušetřili několik tisíc korun. | foto: Lego.com/ FB

Chyby v importu cen

Čtenář dále potvrzuje, že na různých diskusích se pak objevily názory, že „slevy vznikly importem německých cen v eurech“.

„Jenže jak je patrné z mnoha řady případů, nesedí to. Třeba Lamborghini Sian stojí 399 eur, u nás bylo dostupné za 429 korun. Obdobě třeba Creator 3-v-1 Středověký hrad v Německu stojí 99,99 eur, u nás byl k mání za 129 korun,“

Sám dodává, že stavebnice Lego Titanic, která obvykle stojí i dvacet tisíc, se jako senzace za 700 korun opravdu nekonala, neboť set byl vyprodaný již dlouho před Vánoci.

Výhodně se nabízely sady, které z tisícovky spadly i na pouhých 64,90 korun, například Hasičská stanice Mickey a kamarádi. Star Wars Lehký křižník Impéria z původních 4 199 korun spadl na 179 korun.

Hasičská stanice Mickey Mouse z tisícovky spadla na necelých 65 korun. | foto: Lego.com