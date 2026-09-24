Na českém e-shopu Lega je nyní v kategorii stavebnic, které budou brzy vyřazeny, momentálně 366 výrobků. Firma u jednotlivých modelů neuvádí přesné datum ukončení prodeje. Dostupnost může skončit i dříve, pokud se konkrétní stavebnice vyprodá.
Mezi nejdražšími modely na seznamu končících stavebnic je mezihvězdná loď Millennium Falcon ze série Star Wars (Hvězdné války). Stavebnice má 7 541 dílků a stojí 20 999 korun. V nabídce je od roku 2017 a patří tak mezi nejdéle prodávané velké stavebnice.
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Za 15 799 korun je Útočný křižník Republiky třídy Venator ze Star Wars s 5 374 dílky. Dalším drahým modelem je bagr Volvo EC500 Hybrid z řady Technic za 9 799 korun.
Za 8 099 korun jsou v nabídce Říční parník, X-Men: Sídlo X-Mansion a Botanická zahrada. Přírodovědné muzeum stojí 7 349 korun, Zámek z filmu Kráska a zvíře 6 799 korun. Za 6 599 korun lze pořídit loď Endurance nebo arkádový automat PAC-MAN.
V nabídce jsou také Doupě – sběratelská edice ze světa Harryho Pottera a NASA Artemis Space Launch System, oba za 6 349 korun. Stavebnice Ukradené Vánoce Tima Burtona od Disneyho vyjde na 4 899 korun, Hvězdná noc Vincenta van Gogha na 4 149 korun.
Z nabídky mizí i Dreamzzz
Ukončování prodeje je součástí obměny nabídky Lega. Firma každý rok uvádí nové řady i jednotlivé modely, a část starších stavebnic proto postupně z katalogu mizí. U licencovaných řad, jako jsou Star Wars (Hvězdé války), Harry Potter nebo Marvel, může délku prodeje ovlivnit také spolupráce s držiteli práv.
Specializovaný web Brick Fanatics očekává, že do konce roku 2026 skončí v prodeji mimo jiné také celá vlastní řada Dreamzzz. Ta není založena na filmové, herní ani jiné externí licenci. Do konce roku mají být vyřazeny například stavebnice z řady Dreamzzz, a to Mateův ohnivý chameleon, Mateův sprejovací kamion, Ponorka nočního žraloka, Robotický liščí strážce nebo Tank tygřího žraloka. U stavebnic Zoeina časová sova a Mateo proti robotovi Kybermozku web uváděl konec prodeje už v červenci.
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Naopak nová řada Pokémon má podle Brick Fanatics zůstat v nabídce déle. První modely mají naplánovaný konec prodeje na rok 2027, některé až na rok 2028. Zákazníci tak mají více času například na stavebnice Pikachu a Poké Ball nebo Venušák, Charizard a Blastoise.
Z nabídky má do konce roku 2026 zmizet také model Aloy a Varl proti Shell-Walkerovi a Sawtoothovi ze hry Horizon. Stavebnice obsahuje 768 dílků a figurky hlavních postav Aloy a Varla. Konec prodeje čeká také duhový model Everyone is Awesome se 346 dílky. Lego jej uvedlo v roce 2021.
Po ukončení prodeje se některé stavebnice přesouvají na sekundární trh, například na BrickLink nebo eBay. Ceny za jednotlivé sety ovlivňuje počet vyrobených kusů, stav balení, oblibě konkrétní řady i zájmu sběratelů.