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Třímetrový orloj z kostek oživí prodejnu Lego v Praze. V Kladně vznikal 1 980 hodin

Veronika Bělohlávková
  10:08
Třímetrový pražský orloj ze stavebnice Lego, který vznikal v Kladně, se na podzim představí návštěvníkům nové prodejny v ulici Na Příkopě v Praze. Kostičkový model bude jednou z jejích hlavních atrakcí. Zákazníci si model budou moci prohlédnout zvenčí i zevnitř, doplní jej zvukové a světelné animace.

Na model pražského orloje bylo zapotřebí 441 121 kostek a postavit samotný model trvalo více než 1 980 hodin. „Celý projekt ovšem vznikal od začátku letošního roku, tedy více než osm měsíců,“ uvedl šéf konstruktérů Lubor Zelinka ze společnosti Lego. Na vývoji a výrobě se podle něj podílely desítky zaměstnanců.

Model není přesnou kopií historické památky ze Staroměstského náměstí. Autoři se skutečným orlojem jen inspirovali, vytvořili však vlastní verzi. „Na rozdíl od skutečného orloje, na který se můžete dívat jen zvenku, jej kolegové připravili jako velikou hrací skříňku,“ popsal Zelinka.

Třímetrový model pražského orloje ze stavebnice Lego bude jednou z hlavních atrakcí nové prodejny na pražské ulici Na Příkopě. (22. srpna 2026)
Ciferník modelu je rozdělený do několika vrstev, čísla jsou umístěná až na zadní stěně. (22. srpna 2026)
Součástí modelu jsou i výrazně barevné prvky, například modrá nebesa pod střechou. (22. srpna 2026)
Zaměstnanci v kladenském Legu musí modely lepit lepidlem. (22. srpna 2026)
21 fotografií

Stavba je vysoká i široká až tři metry. Lidé budou moci projít jejím vnitřkem, posadit se na sedátko z kostek nebo se vyfotit u některé z minifigurek. Model doplňují zvukové a světelné animace.

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Pohyblivé budou části s ciferníky či znamení zvěrokruhu. Budou se otáčet rychleji než na skutečném orloji, aby byl jejich pohyb dobře patrný. „Přesný čas orloj neměří, stejně jako v oknech nerotují apoštolové,“ vysvětlil zástupce firmy.

Ciferník autoři rozdělili do více vrstev. Čísla, která lidé znají z orloje, jsou umístěná až na zadní stěně. Model netvoří jen kostky. Uvnitř je vyztužený konstrukcí a obsahuje motory, osvětlení i další technické součásti. Kostky jsou slepené, aby se při manipulaci nerozpadly.

S několik set kilogramů těžkým modelem museli modeláři manipulovat pomocí jeřábu. Orloj proto rozdělili na několik částí. Konstrukce má spojovací body, dělicí roviny a přístupové panely, aby ji bylo možné rozebrat, převézt a v prodejně znovu sestavit. Obvykle se tak velké modely přepravují na paletách, které veze nákladní vůz, jindy se přepravují v bednách.

Alegorické postavy i autor orloje

Návrh začínal skicou a postupně vznikl hrubý a poté detailní model. Teprve v další fázi se řešilo, z jakých konkrétních dílků bude každá část sestavená. „Změny během procesu samozřejmě přicházejí, v případě orloje jsme ale od původního konceptu nijak zásadně neodskočili,“ uvedl Zelinka z Lega.

Autoři řešili hlavně to, jak do modelu dostat co nejvíce interaktivních prvků. Důležité bylo také měřítko a proporce, aby se stavba vešla do obchodu a zároveň jí mohly bezpečně a pohodlně procházet děti i dospělí.

Při závěrečném testování se ladilo například osvětlení. Tým kontroloval, zda světla nevytvářejí odlesky na stěnách a plexisklech. „Každý náš model je unikátní, je to svého druhu prototyp. Některé věci se řeší a ladí až ve chvíli, kdy je stavba hotová,“ dodal zástupce firmy.

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Model ukazuje i sochy, které jsou součástí skutečného orloje. Autoři je převedli do podoby minifigurek, mezi nimi jsou alegorie ctností a neřestí, například Lakomec či Smrtka. Do stavby zakomponovali také postavu autora orloje, tedy Mikuláše z Kadaně.

Figurky dostaly výrazné barvy, přestože jejich předlohy na skutečném orloji tak barevné nejsou. Modrý odstín mají také takzvaná nebesa pod střechou. Na historickém orloji už po poslední rekonstrukci nejsou, protože tam podle autorů historicky nepatří. Do modelu je však zařadili kvůli barevnosti.

Stavba zachovává také asymetrii pražského orloje, kterou vytváří boční okno. Připomíná ji přístavba na levé straně modelu. Lidé, kteří se podívají do jeho útrob, vidí další část hodinového stroje. Hlídá ji pavouk křižák z kostek. Jeho typický znak tvoří dílek ve tvaru kříže.

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Obchod na 686 metrech čtverečních ve dvou podlažích nabídne také stavebnice. Prvním zákazníkům se kamenná prodejna v ulici Na Příkopě v Praze otevře ve čtvrtek 22. října 2026.

„Koncept nového Lego Storu je inspirovaný Prahou, českým kulturním dědictvím a architekturou. Nebude to jen obchod se stavebnicemi, ale interaktivní zážitek pro děti i dospělé,“ uvedla marketingová ředitelka společnosti Iva Ambrožová.

V prodejně budou také modely Karla IV., Bruncvíka, dvouocasého lva, historického lampáře a ztraceného turisty. Návštěvníci zde najdou i mozaiky inspirované Alfonsem Muchou a pražským panoramatem.

V přízemí budou především interaktivní prvky, ve vyšším patře pak prodejní část a velké modely. Podle firmy patří pražská prodejna mezi první LEGO Story, které mají jednotně tematicky pojatý celý interiér.

„Většina obchodů má něco tematického spojeného s městem, ve kterém je umístěná. Tady je ale celá cesta prodejnou propojená jedním tématem,“ popsala zástupkyně firmy.

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Návštěvníci si budou moci navrhnout vlastní minifigurku v Lego Minifigure Factory. Další možnost nabídne stěna Pick and Brick Wall, ze které si lidé vyberou jednotlivé dílky podle vlastního výběru. Kostky vloží do menší nebo větší krabičky a platit budou za její velikost. Při nákupu na internetu se dílky objednávají jednotlivě.

V průběhu roku chce firma v prodejně pořádat také tematické kreativní dílny. Vázat se budou například na Vánoce, Velikonoce, Den dětí nebo Halloween. Děti i dospělí si při nich budou moci sestavit menší model a odnést si jej domů.

Nový obchod bude druhým certifikovaným Lego obchodem v Česku. První funguje v pražském obchodním centru Chodov, kde stojí model svatého Václava na koni. Prodejna na ulici Na Příkopě bude větší a firma ji chce zaměřit také na turisty.

V certifikovaných obchodech budou dostupné i stavebnice, které lze koupit jen v oficiálních prodejnách nebo na webu LEGO. Členové zákaznického programu Lego Insiders mají přístup k některým limitovaným edicím či drobným dárkům.

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