Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Veronika Bělohlávková
  9:46
Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na Příkopě. (21. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V Praze se otevřel druhý Lego Store na adrese Na Příkopě 25. (21. října 2026)
Novou prodejnu Lego zdobí Karel IV. nebo dvouocasý lev. (21. října 2026)
V Praze se otevřel druhý Lego Store na adrese Na Příkopě 25. (21. října 2026)
V Praze se otevřel druhý Lego Store na adrese Na Příkopě 25. (21. října 2026)
42 fotografií
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní atrakce a prostor pro vlastní tvorbu. Na dvou podlažích o rozloze 496 metrů čtverečních nabízí více než jen regály se stavebnicemi.

V přízemí se vedle regálů se stavebnicemi nacházejí skleněné vitríny s modely a postavičkami, ale také prostor, ve kterém se z nakupování stává hrou. O design celé prodejny se postarali zaměstnanci kladenské továrny Lego, jejichž práci připomínají i vystavené modely.

Hned u vstupu návštěvníky vítá nápis Ahoj Praha a tramvaj číslo 23 s ikonickým dvouocasým lvem či Karlem IV. nebo pražský lampář. Jsou to motivy, které novou prodejnu Lego Store v pražské ulici Na Příkopě propojují s místem, kde se nachází. Mezi kostičkami tu ožívají pražské ulice, historické památky i každodenní výjevy z české metropole.

Třímetrový orloj z kostek oživí prodejnu Lego v Praze. V Kladně vznikal 1 980 hodin

Vánoční atmosféra se v přízemí promítá do interaktivní herní zóny. Návštěvníci si tu mohou postavit vlastní vánoční ozdobu z kostek Lega a zavěsit ji přímo na připravený stromeček. Zapojit se přitom mohou děti i dospělí. Kdo dává přednost volné tvorbě, má k dispozici celou zeď z kostiček, na které může sestavovat vlastní motivy. Kreativita tu nemá předepsaný návod a výsledek záleží jen na fantazii návštěvníků.

Další zastávkou je křeslo Santa Clause. Stačí se posadit a zmáčknout červené tlačítko. Na obrazovce za návštěvníkem se následně objeví postavičky s vánočními motivy, které vytvoří iluzi společné fotografie.

A nechybí ani hra na chytání dárků. Na velkém automatu se dárky pohybují po pásu a úkolem hráčů je pomocí ovládání zachytit ty, které právě padají. Vánoční zóna tak nabízí několik způsobů, jak se do světa kostiček zapojit, aniž by člověk musel otevřít jedinou krabici se stavebnicí. Její podoba navíc nebude neměnná.

„Tematické herní zóny se budou obměňovat každé tři měsíce. Prodejna tak bude postupně nabízet nové motivy a důvody k další návštěvě,“ uvedla marketingová ředitelka Lega Iva Ambrožová.

Po schodech kolem chlebíčku i hokejisty

Do druhého patra lze vyjet výtahem, fanoušek Lega by ale přišel o část zážitku. Schodiště a okolní stěny totiž zdobí barevné fresky s pražskými motivy. Vedle panoramatu města a Pražského hradu se objevuje také hokejista nebo typický český chlebíček.

Ani na český chlebíček se nezapomnělo. I to je jeden z motivů Prahy. (21. října...

Ve druhém patře se otevírá prostor pro další interaktivní aktivity a vlastní tvorbu. Jedním z výrazných exponátů je třímetrový pražský orloj doplněný zvukovými a světelnými instalacemi. Na jeho model bylo zapotřebí 441 121 kostek a postavit samotný model trvalo více než 1 980 hodin. Okolní výzdoba pracuje s dalšími postavami a motivy, mezi nimiž nechybí král, rytíř, vodník nebo hradní brána.

Vedle prohlížení hotových modelů se tu mohou návštěvníci pustit do vlastního stavění. K dispozici jsou stanice, na kterých si sestaví vlastní figurku. Za 199 korun lze vytvořit tři postavičky a nakombinovat jim obličeje, vlasy, těla i nohy podle vlastního výběru.

Vlastní figurka i se jménem

Ještě osobnější variantu nabízí takzvaná personifikovaná postavička za 299 korun. Na velkých obrazovkách si návštěvník vytvoří vlastní podobu figurky a doplní ji svým jménem. Výsledkem je další možnost, jak si z prodejny odnést něco vlastního, nejen hotovou stavebnici.

„Nechybí ani stěna Pick& Buid, kde si návštěvníci mohou vybrat kostky podle vlastního výběru,“ uvedla Iva Ambrožová z marketingu Lega.

Velkým lákadla budou vlastní figurky Lego, které si návštěvník vyrobí na místě....

Prodejna tak kombinuje klasický obchodní koncept s místy, kde se zákazníci mohou zastavit, tvořit a zkoušet různé aktivity. Zatímco přízemí pracuje s aktuální vánoční tematikou a hrami, druhé patro nabízí více prostoru pro individuální stavění a pražské motivy.

V ulici Na Příkopě tak nejde jen o to, kolik stavebnic se vejde na regály. Důležitou součástí konceptu je samotný prostor, jeho výzdoba a možnost zapojit se do dění přímo na místě. Pro fanoušky Lega může být zajímavá už samotná procházka mezi pražskými motivy poskládanými z kostiček, pro rodiny s dětmi zase nabídka aktivit, u kterých lze strávit čas i bez klasického nakupování.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Majitel domu zažaloval Google za letecké snímky. U soudu v Německu vyhrál

Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování

Část vlastníků nemovitostí nijak netěší zobrazení domů na leteckých snímcích v mapových aplikacích jako Google Maps nebo Google Earth. Majitel domu v německém Hesensku proto podal žalobu na...

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

22. října 2026  9:46

Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií,...

22. října 2026  8:30,  aktualizováno  9:32

Zájezdy do zásoby jdou na dračku. Zájem o first minute posiluje obava z drahých letenek

Premium
Théra nebo také Santorini je řecký ostrov v jižní části souostroví Kyklady v...

Turecko a řecké ostrovy. O prvenství v počtu prodaných letních zájezdů se příští léto poperou tradiční destinace. Už se mezi ně zařadila i Albánie, která jen o pár roků dříve představovala novou...

22. října 2026

Nový irský zemědělský návrh. Dobrovolný strop dotací na sedmi milionech korun

ilustrační snímek

Za rok a několik měsíců by měla začít platit nová evropská zemědělská politika. Zatím však není jasné prakticky nic. Podle nového návrhu irského předsednictví EU by mohlo být tzv. zastropování...

22. října 2026

Meta má zaplatit 25 miliard dolarů, podle poroty klamala uživatele Facebooku

ilustrační snímek

Soudce v Novém Mexiku nařídil společnosti Meta Platforms zaplatit 25 miliard dolarů (zhruba 540 miliard Kč). Firma podle poroty uváděla spotřebitele v omyl ohledně ochrany osobních údajů. Případ...

21. října 2026  20:10,  aktualizováno  20:33

Zisky zvítězily, nebezpečí trvá. Ropy se z Perského zálivu vyváží víc než před válkou

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)

Z Perského zálivu nyní proudí více ropy než před vypuknutím války s Íránem. Dodávky z Blízkého východu dosáhly v týdnu do 18. října v průměru více než 24 milionů barelů za den. Před začátkem...

21. října 2026

Prezident Pavel řekl, že se nechystá vetovat rozpočet, který předložila vláda

Německý kancléř Friedrich Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla....

Prezident Petr Pavel nepočítá s tím, že by vetoval státní rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Návrh vlády Andreje Babiše ve středu projednává Sněmovna v prvním čtení. Při návštěvě v Berlíně Pavel...

21. října 2026  19:39,  aktualizováno  19:57

Halloween provětrává peněženky víc než Dušičky, i když ty „světí“ dvojnásobek lidí

Ilustrační snímek

Češi letos nakupují více zboží s halloweenskou tematikou než tradiční dušičkový sortiment. Zájem o kostýmy vzrostl meziročně o desetinu, prodeje čokoládových figurek a tyčinek se zhruba zdvojnásobily...

21. října 2026  19:15

Francie neví, co ji ještě čeká. Rozpočtová krize, kvůli které se bouří, teprve začala

Radikál ve Francii přeje prezidentovi Macronovi gilotinu. Rozsáhlé sociální...

O víkendu francouzské ulice hořely a vře to dál i v parlamentu. Důvodem je vládní balíček úsporných opatření za zhruba pět desítek miliard eur, který má dostat rozpočtový deficit pod kontrolu. Škrty,...

21. října 2026

Maďarsko zvažuje, že by elektrárnu Paks nedostavoval ruský Rosatom

Jaderná elektrárna Paks je jediná atomová elektrárna v Maďarsku a pokrývá téměř...

Maďarsko zvažuje, že by hlavním dodavatelem pro rozšíření jaderné elektrárny Paks nebyl ruský Rosatom. Vláda věc přezkoumává a sonduje zájem jiných firem. Mimořádně nákladný a politicky citlivý...

21. října 2026  17:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Majitel domu zažaloval Google za letecké snímky. U soudu v Německu vyhrál

Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování

Část vlastníků nemovitostí nijak netěší zobrazení domů na leteckých snímcích v mapových aplikacích jako Google Maps nebo Google Earth. Majitel domu v německém Hesensku proto podal žalobu na...

21. října 2026  16:59

EET 2.0 startuje už za dva měsíce, polovina firem ale stále tápe, zjistil průzkum

ilustrační snímek

O návratu elektronické evidence tržeb už slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno jen necelá polovina, ukázal průzkum společností Visa a Global Payments. Podle expertů...

21. října 2026  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×