V přízemí se vedle regálů se stavebnicemi nacházejí skleněné vitríny s modely a postavičkami, ale také prostor, ve kterém se z nakupování stává hrou. O design celé prodejny se postarali zaměstnanci kladenské továrny Lego, jejichž práci připomínají i vystavené modely.
Hned u vstupu návštěvníky vítá nápis Ahoj Praha a tramvaj číslo 23 s ikonickým dvouocasým lvem či Karlem IV. nebo pražský lampář. Jsou to motivy, které novou prodejnu Lego Store v pražské ulici Na Příkopě propojují s místem, kde se nachází. Mezi kostičkami tu ožívají pražské ulice, historické památky i každodenní výjevy z české metropole.
|
Třímetrový orloj z kostek oživí prodejnu Lego v Praze. V Kladně vznikal 1 980 hodin
Vánoční atmosféra se v přízemí promítá do interaktivní herní zóny. Návštěvníci si tu mohou postavit vlastní vánoční ozdobu z kostek Lega a zavěsit ji přímo na připravený stromeček. Zapojit se přitom mohou děti i dospělí. Kdo dává přednost volné tvorbě, má k dispozici celou zeď z kostiček, na které může sestavovat vlastní motivy. Kreativita tu nemá předepsaný návod a výsledek záleží jen na fantazii návštěvníků.
Další zastávkou je křeslo Santa Clause. Stačí se posadit a zmáčknout červené tlačítko. Na obrazovce za návštěvníkem se následně objeví postavičky s vánočními motivy, které vytvoří iluzi společné fotografie.
A nechybí ani hra na chytání dárků. Na velkém automatu se dárky pohybují po pásu a úkolem hráčů je pomocí ovládání zachytit ty, které právě padají. Vánoční zóna tak nabízí několik způsobů, jak se do světa kostiček zapojit, aniž by člověk musel otevřít jedinou krabici se stavebnicí. Její podoba navíc nebude neměnná.
„Tematické herní zóny se budou obměňovat každé tři měsíce. Prodejna tak bude postupně nabízet nové motivy a důvody k další návštěvě,“ uvedla marketingová ředitelka Lega Iva Ambrožová.
Po schodech kolem chlebíčku i hokejisty
Do druhého patra lze vyjet výtahem, fanoušek Lega by ale přišel o část zážitku. Schodiště a okolní stěny totiž zdobí barevné fresky s pražskými motivy. Vedle panoramatu města a Pražského hradu se objevuje také hokejista nebo typický český chlebíček.
Ve druhém patře se otevírá prostor pro další interaktivní aktivity a vlastní tvorbu. Jedním z výrazných exponátů je třímetrový pražský orloj doplněný zvukovými a světelnými instalacemi. Na jeho model bylo zapotřebí 441 121 kostek a postavit samotný model trvalo více než 1 980 hodin. Okolní výzdoba pracuje s dalšími postavami a motivy, mezi nimiž nechybí král, rytíř, vodník nebo hradní brána.
Vedle prohlížení hotových modelů se tu mohou návštěvníci pustit do vlastního stavění. K dispozici jsou stanice, na kterých si sestaví vlastní figurku. Za 199 korun lze vytvořit tři postavičky a nakombinovat jim obličeje, vlasy, těla i nohy podle vlastního výběru.
Vlastní figurka i se jménem
Ještě osobnější variantu nabízí takzvaná personifikovaná postavička za 299 korun. Na velkých obrazovkách si návštěvník vytvoří vlastní podobu figurky a doplní ji svým jménem. Výsledkem je další možnost, jak si z prodejny odnést něco vlastního, nejen hotovou stavebnici.
„Nechybí ani stěna Pick& Buid, kde si návštěvníci mohou vybrat kostky podle vlastního výběru,“ uvedla Iva Ambrožová z marketingu Lega.
Prodejna tak kombinuje klasický obchodní koncept s místy, kde se zákazníci mohou zastavit, tvořit a zkoušet různé aktivity. Zatímco přízemí pracuje s aktuální vánoční tematikou a hrami, druhé patro nabízí více prostoru pro individuální stavění a pražské motivy.
V ulici Na Příkopě tak nejde jen o to, kolik stavebnic se vejde na regály. Důležitou součástí konceptu je samotný prostor, jeho výzdoba a možnost zapojit se do dění přímo na místě. Pro fanoušky Lega může být zajímavá už samotná procházka mezi pražskými motivy poskládanými z kostiček, pro rodiny s dětmi zase nabídka aktivit, u kterých lze strávit čas i bez klasického nakupování.