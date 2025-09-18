Lego představilo svou Svatováclavskou korunu. Je větší i těžší než originál

„Model svatováclavské koruny je symbolem naší historie, hodnot i dovedností. Spojuje dánskou vizi hravosti s českou zručností a smyslem pro detail,“ říká Michaela T. Horáková, generální ředitelka kladenské továrny Lego.
Replika Svatováclavské koruny z Lega
Koruna váží 280 kilogramů, zatímco historický originál má pouhých 2,4 kilogramu. Stavba trvala 490 hodin a na projektu se podílelo přibližně 200 lidí z týmu Lego Model Production v Kladně. „Projekt vznikl ve spolupráci našich týmů v továrně a v oddělení marketingu. Celý model byl vyroben v Kladně a poté bezpečně převezen na Hradčanské náměstí,“ vysvětluje Horáková.
Pro zachování stability a kvůli bezpečnému transportu je koruna z kostek přilepena a podepřena kovovými prvky. Z kostiček také v Kladně vyrobili pouze korunu, žezlo a jablko nebyly součástí projektu. Barevné kostky simulují drahé kameny a tým provedl několik testů, aby co nejvěrněji odpovídaly historickému vzhledu.
|
OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti
Součástí výstavy, jež se koná od čtvrtka 18. září do neděle 21. září, je i interaktivní edukativní zóna pro děti a dospělé. Návštěvníci si zde mohou postavit vlastní miniaturní korunu nebo minifigurku krále a seznámit se s českou historií spojenou s korunovačními klenoty.
„Projekt podporuje nejsilnější hodnotu značky tedy učení hrou. Děti se mohou hravě dozvědět o historii a zároveň rozvíjet kreativitu,“ dodává Horáková.
Koruna z kostiček bude po pražské expozici následně vystavena v OC Central v Kladně během svátků. Její trvalé umístění zatím společnost neprozradila. Projekt podpořili dánský velvyslanec v ČR Søren Kelstrup a český velvyslanec v Dánsku Jiří Ellinger, záštitu udělil Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Továrna Lego Kladno, otevřená v roce 2000, je druhým nejstarším výrobním závodem Lego Group a její areál přesahuje 124 tisíc metrů čtverečních, pro představu zhruba velikost tří Václavských náměstí. Právě zde vznikají 3D modely určené pro obchody, Legoland parky a mezinárodní projekty.