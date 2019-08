LEGO začalo prodávat kostky s rozšířenou realitou. Z koberce ožívá v mobilu

Nejnovější řadu LEGO Hidden Side s duchařskou tematikou dánská firma v celém světě včetně Česka začala prodávat v srpnu. Obsahuje osm stavebnic, které děti přenesou do strašidelného městečka Newbury. Scenérie představují například školu, vlak duchů, autobus, rybářskou bárku nebo hřbitov.

Základem zůstává fyzické hraní se stavebnicí, ale sety jsou konstruovány tak, aby se následně staly součástí počítačového příběhu, ve kterém hráč plní jednoduché logické úkoly a klikáním na displej mobilního telefonu střílí duchy.

LEGO věří interaktivní budoucnosti hraní, proto i v období, kdy se mu před dvěma lety globálně příliš obchodně nedařilo, investovalo do své digitální divize a nabíralo lidi. Nejnovější řada má být zatím nejvýraznějším počinem snah o částečnou digitalizaci stavebnic. Nicméně byznysově je pro firmu stále mnohem důležitější audiovizuální tvorba. „Nepoměrně významnější jsou pro nás stále videohry ve srovnání s prodeji digitálních stavebnic,“ řekl letos v rozhovoru pro MF DNES ředitel Niels B. Christiansen.

Hidden Side je první stavebnicí LEGO, kde je možné hrát si zároveň v obou světech – tom skutečném s existujícími kostkami i virtuálním pomocí mobilního telefonu s nainstalovanou aplikací. Ta je k dostání zdarma. Hra začíná složením reálného modelu, který hráč oživí jeho naskenováním. Tím se otevírá příběh plný animací a aktivního lovení duchů, v němž se hráč zároveň posouvá dopředu tím, že plní jednoduché logické úkoly. Aby se dostal dál, musí například posunout správným směrem kolečkem na stavebnici, kterou složil.

Rozšířenou realitu už představilo loni LEGO Playgrounds jako nadstavbu několika stávajících řad (například Ninjago), ovšem v jednodušší formě, kdy si nebylo možné hrát si v obou světech zároveň.

Hračky s rozšířenou realitou uvádějí na trh i další globální těžké váhy byznysu, zejména Mattel a Hasbro. Na letošním oborovém veletrhu v New Yorku zazněly odhady, že za hračky s touto technologií zákazníci do roku 2023 utratí desítky miliard dolarů.

Mattel, výrobce panenek Barbie, loni na mobilech oživil autíčka Hot Wheels a letos na podzim uvede na trh závodní auta TechMods, řízená buď klasicky na dálkové ovládání, nebo jako prostředek v řadě videoher.

Hasbro se chystá uvést světelný meč z Hvězdných válek, který budou moci děti využívat i k virtuálním soubojům s reálným protivníkem. Rukojeti mečů ukrývají akcelerometr, gyroskop i technologii bluetooth pro sledování pohybu a­ odesílání dat do aplikace. V té postavy ze slavné filmové ságy, jako je Yoda, Rey či Vader, učí děti bojovým technikám.

Na trhu v Česku lze najít další hračky s touto technologií. Království hraček Bambule a Sparkys nabízí Gormity a chystá se uvést do prodeje herní konzoli Arcade, která také vyžaduje zapojení telefonu.

Podle marketingové manažerky Jany Krčkové však nejsou podobné hračky žádným prodejním hitem. „Tento druh hraček určitě nepatří k top sellerům, tedy nejprodávanějším produktům v portfoliu. Řadíme je spíše k podprůměru,“ řekla.

Podle ní se ukazuje, že samotná aplikace a propojení do virtuálního světa je sice přidanou hodnotou produktu, ale určitě to není důvod, proč se daná hračka kupuje.

„Pro mnohé rodiče, kteří chtějí děti „držet dále“ od mobilních telefonů, nejsou hračky s propojením k aplikacím to pravé. Výjimkou jsou produkty edukativní,“ dodala. Zajímavé však je, že děti se ve věku kolem 9 let odvracejí od hraček a přecházejí k online a počítačovým hrám, ale u LEGA to podle ní neplatí, protože je nadčasové.