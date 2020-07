Lidé si stáhli téměř 100 tisíc lázeňských voucherů. Lázně už ale nemají místa

Státem financované poukazy na pobyt v lázních si mohou Češi stahovat od začátku července. „V tuto chvíli máme více než 94 tisíc stažených voucherů,“ uvedl v pondělí náměstek ministerstva pro místní rozvoj (MMR) David Koppitz. Do programu se podle něj zapojilo už 76 z 90 českých lázeňských domů, přičemž 10 tisíc stažených voucherů už bylo navázáno na konkrétní rezervace.

Vláda se rozhodla do programu, který má podpořit česká zařízení výrazně zasažená koronakrizí, investovat miliardu korun. Chystá se tak vydat 250 tisíc poukazů v hodnotě 4 000 korun, které mají Čechy motivovat k návštěvě tuzemských lázní. Poukaz mohou využít lidé starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění.

„Čekáme, že to bude úspěšné i na podzim, do konce roku chceme 200 tisíc využitých voucherů,“ řekl Koppitz. Uplatňování voucherů však podle něj naráží na dva hlavní limity: lůžkovou kapacitu lázní a celkové množství voucherů, které je možné uplatnit v jednom zařízení. „Je to způsobeno tím, že zájem předčí očekávání,“ dodal prezident Svazu léčebních lázní Eduard Bláha.

Dle pravidel EU o veřejné podpoře, která zvýhodňuje pouze určité podniky, je v rámci jednotlivých lázní možné využít pouze vouchery v souhrnné hodnotě 200 tisíc eur (5,3 milionu korun). To odpovídá zhruba 1 300 poukazům. „Tlačíme na Evropskou komisi a děláme maximum pro to, aby byl tento limit dočasně navýšen na 800 tisíc eur na jeden podnik, tedy 5 300 voucherů,“ sdělil Koppitz.

Peníze za uplatněné vouchery bude stát lázním proplácet zpětně. Za červencové pobyty by podle Koppitze měla zařízení dostat peníze v srpnu.