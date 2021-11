Lázně loni přivítaly nejméně pacientů od 90. let. Nepomohla ani podpora státu

Do českých a moravských lázní přijelo za loňský rok nejméně pacientů od devadesátých let. Meziročně počet klientů klesl o 170 tisíc na 196 307. Z celkového počtu pacientů bylo loni 38 835 cizinců, což je proti roku 2019 necelá třetina. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).