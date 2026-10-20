České lázeňství na křižovatce. Tradice už nestačí, shodují se experti

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České lázně mají staletou tradici, přírodní léčivé zdroje i mezinárodní renomé. Přesto se musí zásadně proměnit, pokud chtějí uspět i v dalších desetiletích. Dnešní lázeňský host je zvyklý objednat si během několika sekund jídlo, taxi nebo hotel. Když však chce rezervovat lázeňský pobyt, může ho čekat několik e-mailů a dlouhé domlouvání.
Právě v tom vidí slabinu českého lázeňství Jaromír Pažout, spoluvlastník a zakladatel Original Beer Spa. Podle něj se potřeby zákazníků za posledních dvacet let výrazně změnily a tradiční lázně na ně ale nedokážou reagovat tak rychle jako hotelnictví. „Zážitek nezačíná příjezdem do hotelu, ale už momentem rezervace,“ upozorňuje Pažout. Každá zbytečná překážka podle něj může znamenat ztraceného zákazníka.
Lázně už nemají být jen pro seniory
Jedním z největších problémů je zažitá představa, že lázně jsou především pro starší lidi, kteří se zotavují po nemoci nebo operaci. Zástupci oboru by ji chtěli změnit. Lázeňský pobyt by podle nich měl být také příležitostí, jak předcházet zdravotním problémům, nikoliv jen řešit ty, které už nastaly. „Člověk v pětatřiceti nebo ve čtyřiceti by měl začít přemýšlet, že na dva nebo tři týdny pojede jako samoplátce,“ říká Čermák. Ideálně by podle něj mohly na takovou prevenci přispívat i zdravotní pojišťovny.
Hosté pořadu
Jaromír Pažout
Original Beer Spa
Jaromír Pažout je zakladatelem Original Beer Spa, mezinárodně oceňovaného českého wellness konceptu. V oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a technologií působí více než 20 let, během kterých získal zkušenosti jak v managementu luxusních hotelů, tak v řízení hotelového e-commerce a online prodeje. Dnes se věnuje také digitalizaci a využití umělé inteligence v hospitality, působí jako strategický ředitel společnosti VIRTUAL ZOOM a je členem správní rady České asociace franchisingu.
Josef Dlohoš
Infocentrum Karlovy Vary
Josef Dlohoš je ředitelem infocentra města Karlovy Vary. Začínal jako řadový recepční, následně 15 let působil v hotelech v Karlových Varech jako obchodní ředitel. Je funkcionářem Českého svazu cyklistiky a má na starosti horská kola v rámci České republiky.
Petr Čermák
Lázně Velichovky
Petr Čermák je generálním ředitelem firmy Lázně 1897 s.r.o., která zahrnuje Lázně Velichovky a Hotel K-Triumf****. V letech 1975--1979 vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou Olomouc, v letech 1980--1982 Střední hotelovou školu Praha a v letech 2001--2004 Vysokou hotelovou školu Praha, obor Hotelnictví a lázeňství. Je celoživotním hoteliérem působícím převážně v oblasti Krkonoš. Od roku 1995 působí ve vrcholových pozicích *** a **** hotelů. V roce 2008 obdržel ocenění za dlouholetou aktivní činnost v České barmanské asociaci a v roce 2019 byl vyhlášen Hoteliérem roku České republiky Asociací hotelů a restaurací ČR. Jeho celoživotním mottem je: „Průšvihy byly, jsou a budou, je potřeba se k nim umět postavit.“
To má ale několik háčků. Dlouhý pobyt je drahý a lidé si na něj musí vyhradit čas. Dva či tři týdny mimo práci si navíc řada zaměstnanců nedokáže snadno představit. „Kdo má a chce věnovat každý rok třeba dva až tři týdny tomu, že by se věnoval jenom zdraví?“ ptá se Pažout.
Právě proto se nabízí cesta kratších pobytů, které by lidem lázně představily a přivedly k nim mladší klientelu. Z krátké návštěvy nemusí být okamžitě zásadní zdroj příjmů, může však pomoci vybudovat vztah k místu, kam se člověk později vrátí kvůli léčbě.
Rozdíl mezi tradičním lázeňským pobytem a wellness víkendem je podle odborníků mnohem větší, než se může zdát. Zatímco léčebný pobyt má být dlouhý, klidný a zaměřený na zdraví, návštěvníci wellnessu často chtějí během dvou dnů vyzkoušet úplně všechno. „Dneska každý, kdo přijede na wellness víkend na hotel, chce všechno,“ popisuje Čermák. Někdy je podle něj taková snaha až kontraproduktivní. Moderní wellness prodává rychlý zážitek. Pivní lázně sice například nabízejí možnost na chvíli vypnout telefon, odpočinout si a vyzkoušet něco neobvyklého, ale i tady mluvíme o několikahodinovém zážitku.
Léčebné lázně naopak vyžadují čas. Host absolvuje procedury, pitné kúry a další předepsaný program, což může být fyzicky náročné. Odpoledne a večer proto často potřebuje hlavně odpočívat. Josef Dlohoš, ředitel Infocentra města Karlovy Vary připomíná, že když člověk absolvuje několikrát denně pitnou kúru a dopoledne tráví na procedurách, může být unavený, i když přijel především za zdravím.
Oba koncepty se mohou doplňovat, neměly by se ale zaměňovat. Lázně, které chtějí obsloužit mladé wellnessové hosty i seniory přijíždějící na dlouhodobou léčbu, musí podle Čermáka pečlivě oddělit jejich provoz, služby i zázemí.
Konec ruské éry v Karlových Varech
Karlovy Vary dlouhá léta patřily k oblíbeným destinacím ruské klientely. Změny ale přišly už s pandemií covidu-19 a dále je prohloubila ruská agrese na Ukrajině a s ní související omezení cestování. „Byla to krize, která začala covidem a prohloubila se válkou na Ukrajině,“ popisuje Dlohoš.
Ruská klientela měla podle něj pro hoteliéry svá specifika. Někteří hosté byli extrémně nároční a očekávali mimořádný servis, zároveň však dokázali v lázních utrácet značné částky. Na pobyty přijížděli na dva až tři týdny, často s celou rodinou, a v Karlových Varech trávili i svátky.
Dlohoš přitom zdůrazňuje, že nelze všechny ruské hosty házet do jednoho pytle. Byli mezi nimi podle jeho slov i slušní klienti, se kterými byla radost spolupracovat. Po jejich úbytku se však musel celý trh změnit. Do popředí se dostali především němečtí hosté. Ti dnes podle Dlohoše dnes tvoří zhruba 70 až 75 procent klientely Karlových Varů.
Někteří návštěvníci, kteří v tamních lázních zůstali, mají ruskojazyčné kořeny, ale v západní Evropě žijí a cestují s jiným občanstvím. Část dlouhodobých vazeb na Karlovy Vary tak přetrvala i přes změnu geopolitické situace.
Finančně se lázním podle Dlohoše podařilo novým podmínkám přizpůsobit. Neznamená to ale, že by provoz byl jednodušší. Dříve mohl hotel počítat s hostem na dva nebo tři týdny, nyní musí pro dosažení podobných tržeb obsloužit více lidí. To zvyšuje náklady na energie, personál i každodenní provoz.
A vrátí se Rusové, pokud válka skončí? Dlohoš očekává, že ano, ale nikoliv v takové míře jako dříve. Připomíná, že ruské vazby na Karlovy Vary mají dlouhou historii sahající až k návštěvám cara Petra I. Velikého. Samotná historická tradice však podle něj nezaručuje, že se někdejší klientela vrátí ve stejném rozsahu.
Polsko české lázně dohání
Zatímco Karlovy Vary se snaží udržet zahraniční hosty, Velichovky spoléhají především na českou klientelu. Poláci totiž mají svou lázeňskou službu na vysoké úrovni. Petr Čermák upozorňuje, že polské služby i provoz se rychle rozvíjejí a v řadě ohledů už české lázeňství předbíhají. „Naše tradice je výhoda, ale zároveň nevýhoda, protože ty objekty jsou vesměs zastaralé,“ říká.
České lázně často sídlí v historických budovách a jejich modernizace vyžaduje obrovské investice. Peníze přitom nejdou pouze do pokojů a prostor, které host vidí. Nákladné jsou také technické rozvody, infrastruktura a zařízení, bez nichž by lázeňský provoz nemohl fungovat. Jako příklad uvádí Petr Čermák velichovský rašelinovod. Ten je dva kilometry dlouhý a navíc původní. Opravu tedy bude co nevidět potřebovat. Podobné investice jsou sice pro hosty na první pohled neviditelné, pro fungování lázní jsou ale zásadní.
Pivní lázně bodují především u cizinců
Odlišnou cestu zvolil Jaromír Pažout se svým konceptem pivních lázní v Praze. Propojil českou pivní tradici s wellness službami a zaměřil se především na zahraniční turisty. „Naším typickým klientem je turista, který jede do Prahy,“ říká. Zhruba 95 procent jejich klientely podle něj tvoří zahraniční návštěvníci, zatímco Češi představují přibližně pět procent.
Pažout přiznává, že ho relativně malý zájem domácích hostů překvapil. Češi podle něj rádi pijí pivo, ale samotný koncept pivních lázní tolik nevyhledávají. Zahraniční turisté jsou naopak z neobvyklého spojení českého piva a relaxace nadšení. V tom vidí výhodu dobře postaveného produktu: nemusí soupeřit pouze cenou, ale nabízí zážitek, který si návštěvník spojuje s Českem.
Podle Pažouta navíc Praha ukazuje, že tradiční sezonnost cestovního ruchu se může postupně vytrácet. Poptávka po zážitcích je rozložená do celého roku, i když ji mohou ovlivnit geopolitické události. Zásadní otázkou proto není jen to, kolik turistů do Česka přijede, ale kolik z nich se ubytuje, zůstane déle a využije místní služby.
Lázeňská města platí miliony za údržbu
Lázně nejsou důležité jen pro hosty a provozovatele. Zásadně ovlivňují také rozpočty měst, která musí udržovat parky, kolonády, lázeňské lesy a další infrastrukturu. V Karlových Varech podle Dlohoše představuje lázeňství přibližně 20 až 25 procent ekonomického výkonu města. Roční náklady na související správu a údržbu odhaduje zhruba na 350 až 370 milionů korun.
Město v roce 2025 vybralo na lázeňském ubytovacím poplatku podle jeho údajů 90 milionů korun. Právě tolik podle něj stojí výměna vřídelního potrubí v říčce Teplá, které rozvádí minerální vodu do sanatorií. Dlohoš proto prosazuje, aby města měla větší možnost určovat výši poplatků podle svých potřeb a zároveň bylo jasné, že se peníze vracejí do údržby lázeňské infrastruktury.
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Jak důležité mohou být poplatky pro malé obce, ukazují Velichovky. Tamní lázně mají přibližně 460 lůžek a 180 kmenových zaměstnanců, zatímco obec má jen kolem 700 stálých obyvatel. Podle Čermáka přinesla změna pravidel, díky níž od ledna 2024 platí poplatek také lázeňští klienti, výrazný nárůst příjmů obce. Zatímco dříve lázně odváděly obci zhruba 400 tisíc korun ročně, nyní jsou to téměř tři miliony.
Vztah mezi lázněmi a městem přitom nemusí být vždy jednoduchý. V malých obcích může místním vadit hluk, nepořádek nebo zvýšený pohyb lidí. Bez spolupráce s radnicí ale podle Čermáka nemohou lázně dlouhodobě prosperovat.