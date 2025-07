Last minute zájezdy jsou mezi Čechy velmi oblíbené. A zejména se začátkem letních prázdnin se jejich popularita ještě zvedá a poptávky násobně rostou. „Češi neztrácejí chuť cestovat a investovat do letní dovolené, proto i letos evidujeme zvýšený zájem o last minute zájezdy,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní kanceláře Invia. Nejčastěji takto cestují čeští dovolenkáři do Egypta, Turecka, Tuniska či Řecka.

Co se týče ceny, když je destinace naplněná, není už pak důvod, aby šla dolů. Takže cenová úspora z last minute není nijak dramatická. Jana Bezděka DER Touristik CZ