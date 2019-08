Kdo koupil zájezd dřív, prodělal. Krize Boeingu nabídky last minute neomezila

Týdenní letecký zájezd na řecký ostrov Korfu all inclusive za zhruba 18 tisíc korun. Stejný zájezd nabízela stejná cestovní kancelář jen o pár měsíců dřív za 25 tisíc, takže kdo poslechl varování cestovek a prázdninový zájezd k moři koupil s předstihem, zbytečně utratil několik tisíc korun.

Výpadek letounů Boeing 737 MAX totiž výrazné zúžení nabídky zájezdů na poslední chvíli nepřinesl. „Máme za sebou rekordní červenec, kdy jsme prodali o 15 procent zájezdů více než v loňském roce. I první srpnové dny jsou ve stejném znamení nárůstu prodeje oproti minulému roku,“ řekl MF DNES mluvčí Exim tours Petr Kostka.

Nejvíce prý klienti poptávají Turecko. Velký zájem je o zájezdy do Egypta a Tuniska, na řecké ostrovy, Itálii a Mallorku. Podobně to vidí i cestovní agentury, které přeprodávají zájezdy více cestovních kanceláří, a mají proto větší rozhled po českém trhu.

Podle ředitelky portálu dovolená.cz Evy Sedlmajerové se letos zatím prodalo o desetinu zájezdů na poslední chvíli více než vloni. Průměrná cena zájezdů prodaných na poslední chvíli vzrostla cca o 500 až tisíc korun. Největší rozdíl je u nabídky zájezdů do Turecka a Řecka, kde se cena last minute zájezdů navýšila právě o zmíněnou tisícikorunu.

Levnější je Bulharsko a Tunisko

Nárůst cen zaznamenaly například Itálie nebo Chorvatsko. U nich je nárůst spojený s vyššími požadavky na kvalitnější ubytování. „I v těchto destinacích klienti začínají dávat přednost ubytování v hotelu se zajištěnou stravou,“ doplnila Sedlmajerová.

Opačný trend, tedy meziroční zlevnění last minute zájezdů pak cestovní kanceláře zaznamenaly u turistických středisek v Bulharsku a v Tunisku. „Vyjádření cestovních kanceláří o hrozícím nedostatku zájezdů na poslední chvíli je čistý marketing,“ vysvětlil MF DNES analytik cestovního ruchu Stanislav Zíma s tím, že podobné „nářky“ cestovek je možné slýchat každý rok.

Například mluvčí Čedoku Hana Součková ještě na jaře předpokládala, že letní nabídka zájezdů bude meziročně o 20 až 25 procent chudší. Petr Kostka z Exim Tours uváděl, že v létě bude nabízených zájezdů meziročně až o polovinu méně a při srovnání s loňskem budou až o tři tisíce korun dražší.

Nyní se ale místo poklesu ty samé cestovní kanceláře pochlubily rekordními prodeji a přiznávají, že vliv výpadků boeingů měl na počet i cenu zájezdů jen minimální vliv.

S termínem odjezdu cena klesá

Mít sbalené kufry a ještě pár dní před chystaným odletem nevědět, kam nakonec poletíte, je v Evropě do značné míry českým specifikem, které se nedaří cestovkám odbourat.



„Cestovní kanceláře se nikdy nedokázaly dostat do takového souladu, aby vytvořily tlak, který se podařil leteckým společnostem. Tam všichni vědí, že s postupujícím časem směrem k odletu bude cena stoupat. U zájezdů zase všichni vědí, že cena bude klesat,“ doplnil Zíma.

Snižováním ceny se cestovní kanceláře snaží minimalizovat ztráty ze zaplacených letenek a ubytování, které by jinak zůstaly nevyužité. jejich přání, aby co největší počet lidí nakupoval zájezdy v předprodejích s vidinou toho, že levněji už nekoupí, se tak zřejmě v nejbližších letech nesplní.

Podle Čedoku se nakonec nabídka last minute zájezdů kvůli výpadku letounů SmartWings projevila asi pětiprocentním snížením počtu nabízených pobytů. Žádná z nabízených destinací ale není nedostupná.

Širší nabídku než vloni má podle výkonné ředitelky Blanky Hrubé naopak společnost Travel Family, která sdružuje cestovní kanceláře Viamare, Vítkovice Tours nebo Kovotour Plus. S určitými omezeními v nabídce musí nyní podle ředitele Petra Šatného počítat klienti CK Alexandria.

„Není to tedy tak, že by už nebylo možné si nyní dovolenou do některé země koupit, ale stává se, že zákazníci již nenaleznou vše přesně svých požadavků a musí činit při výběru určité kompromisy. Ať už jde o výběr konkrétního hotelu, termínu, destinace či například typu pokoje,“ doplnil. Ceny přitom až na výjimky cestovní kancelář drží na loňské úrovni.