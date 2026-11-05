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Lanovky na horách se rozjedou v prosinci. Skipasy zdraží o tři procenta

Tomáš Cafourek
  10:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Ďoubal

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií
Většina tuzemských lyžařských středisek je připravena zahájit zimní sezonu začátkem prosince. Některé, jako například středočeský Monínec, by chtěly vleky spustit už v polovině listopadu. Ceny letošních skipasů se podle Asociace horských středisek budou v průměru zvyšovat o dvě až tři procenta.

„Udržet ceny na úrovni inflace je za mě dobrý výsledek,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. Podle něj zhruba čtvrtina areálů ceny ve srovnání s loňskem nezvýší, ostatní navýšením cen kompenzují investice, které se před letošní sezonou vyšplhaly nad jednu miliardu korun.

Zhruba polovinu z tohoto objemu peněz spolykalo propojení protilehlých svahů v lyžařském areálu Špindlerův mlýn. Přes tři sta milionů pak střediska investovala do technologií pro umělé zasněžování, vytváření technického sněhu i v teplotách nad bodem mrazu nebo výstavbě nových nádrží pro ukládání vody.

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Zvyšovat se bude i počet areálů, které budou cenu skipasů aktivně měnit podle zájmu lyžařů konkrétní den. V řadě případů jde přitom o výrazný rozdíl. Například v předprodeji areálu ve Špindlerově mlýně na 12. prosince, kdy středisko oficiálně otevírá, byla cena online zakoupeného skipasu pro dospělého lyžaře 910 korun. Po Vánocích 25. prosince povyskočí na 1 240 korun a v březnových termínech jsou ceny opět snížené na 490 korun.

V pokladně na místě ovšem lyžaři zaplatí ve vrcholné sezoně výrazně více, a sice 1 990 korun. „Zhruba 80 procent tržeb připadá na online kanály,“ řekl iDNES.cz ředitel skiareálu René Hroneš. V tom je ale zahrnutý jak online prodej s předstihem, tak i nákupy u samoobslužných kiosků. Část klientely ale stále používá klasické pokladny s lidskou obsluhou. Z velké části jde o cizince.

Ceny skipasů jsou zásadní položkou nákladů spojených s lyžařskou dovolenou Podle agentury CzechTourism je aktuální průměrná útrata za jeden den lyžařské dovolené na úrovni 4 701 korun. Kromě skipasů tvoří největší díl zahrnutý v této sumě ještě ubytování a doprava.

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