„Udržet ceny na úrovni inflace je za mě dobrý výsledek,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. Podle něj zhruba čtvrtina areálů ceny ve srovnání s loňskem nezvýší, ostatní navýšením cen kompenzují investice, které se před letošní sezonou vyšplhaly nad jednu miliardu korun.
Zhruba polovinu z tohoto objemu peněz spolykalo propojení protilehlých svahů v lyžařském areálu Špindlerův mlýn. Přes tři sta milionů pak střediska investovala do technologií pro umělé zasněžování, vytváření technického sněhu i v teplotách nad bodem mrazu nebo výstavbě nových nádrží pro ukládání vody.
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Zvyšovat se bude i počet areálů, které budou cenu skipasů aktivně měnit podle zájmu lyžařů konkrétní den. V řadě případů jde přitom o výrazný rozdíl. Například v předprodeji areálu ve Špindlerově mlýně na 12. prosince, kdy středisko oficiálně otevírá, byla cena online zakoupeného skipasu pro dospělého lyžaře 910 korun. Po Vánocích 25. prosince povyskočí na 1 240 korun a v březnových termínech jsou ceny opět snížené na 490 korun.
V pokladně na místě ovšem lyžaři zaplatí ve vrcholné sezoně výrazně více, a sice 1 990 korun. „Zhruba 80 procent tržeb připadá na online kanály,“ řekl iDNES.cz ředitel skiareálu René Hroneš. V tom je ale zahrnutý jak online prodej s předstihem, tak i nákupy u samoobslužných kiosků. Část klientely ale stále používá klasické pokladny s lidskou obsluhou. Z velké části jde o cizince.
Ceny skipasů jsou zásadní položkou nákladů spojených s lyžařskou dovolenou Podle agentury CzechTourism je aktuální průměrná útrata za jeden den lyžařské dovolené na úrovni 4 701 korun. Kromě skipasů tvoří největší díl zahrnutý v této sumě ještě ubytování a doprava.