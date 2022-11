Kdybych mohl, dočasně cementárnu zavřu, říká šéf Lafarge Cement

Podle něj bude nedostatek stavebních materiálů pokračovat i příští rok, protože někteří výrobci skončí kvůli drahým energiím.

Jak moc se vám zvedly náklady na energie?

Elektřina je pro nás jeden z nejdůležitějších vstupů, nyní tvoří víc jak polovinu variabilních nákladů. Cena se nám i díky tomu, že jsme měli nějakou elektřinu nakoupenou, zvýšila „pouze“ na víc jak dvojnásobek.

Navíc nás kromě cen elektřiny výrazně ovlivňuje také nedostatek některých komodit, například paliv, která jsou druhou nejdůležitější položkou našich nákladů. Zhoršila se nám dostupnost alternativních paliv, a dalších surovin pro výrobu cementu.

Výsledky firmy • Lafarge Cement měla loni obrat 1,6 miliardy korun a zisk 327 milionů. • Zaměstnává 152 lidí.

V samotné cementářské peci při vypalování slínku (který se pak mele na cement) používáte alternativní paliva z odpadů a zemní plyn, který se používá při nájezdu pece. Na co všechno se používá v cementárně elektřina? Na mletí slínku?

Náklady za elektřinu se v cementárně pohybují ve stovkách milionů korun a jsou zásadní nákladovou položkou. Mimo mletí, se elektrická energie se používá na veškeré pohony, větrání, přemísťování různých materiálů pomocí pásových dopravníků nebo pneužlabů.

Do jaké míry jste zdražení energií přenesli na zákazníky?

S vyšší cenou energie jsme v rozpočtu pro rok 2022 počítali a na základě toho jsme nastavili cenovou politiku a smlouvy se zákazníky. Zdražili jsme už v prvním čtvrtletí roku, přibližně o dvacet procent. V první polovině roku se nám dařilo zvýšené náklady pokrývat, od července tato logika přestala fungovat, protože cena elektrické energie vystřelila prudce nahoru. Jen v srpnu jsme ztratili dva miliony eur kvůli cenám elektřiny.

Ty byly abnormální, za megawatthodinu dosahovaly až k tisíci eur, s tím se nedá dopředu počítat. Nicméně jsme nemohli zastavit výrobu.

Snažíme se přirozeně zvýšené náklady přenést do cen výrobků, což se pak odrazí v inflaci. V našich plánech nepočítáme s pomocí vlády, jelikož je stále nejasná.

Hala na uskladnění alternativních paliv

Jak byste si představoval reakci vlády?

Pokud u nás nedojde k tomu, že se velké podniky nedostanou k normálním cenám energií, tak budou nuceni výroby zastavit a následně propouštět lidi. Nám by stačilo, kdyby bylo jasně řečeno, že dojde k zastropování. Mluví se o dani z nadměrného zisku, ale chybí mi odpověď na otázku, co to přesně bude znamenat pro nás.

Měli jste možnost si cenu zafixovat? Nebo to u velkých odběratelů jako je cementárna nikdo neudělá?

Část kapacity jsme zafixovanou měli, dlouhodobě se snažíme nakupovat mezi padesáti až osmdesáti procenty celkové plánované spotřeby energie. Zbývající spotřebu nakupujeme za spotové ceny energie, které byly i desetkrát vyšší.

Stavební materiál letos skokově zdražil, a navíc je nedostatkový, čeká se na něj. Jak do toho zasáhly ceny energií?

Stavební sezona letos začala příliš brzy. Obvykle začíná v dubnu, v našem odvětví začala už v lednu, protože v lednu a v únoru byla mírná zima a zákazníci rozjeli stavby. Jinak se obvykle vyčkává na dlouhodobější kladné teploty, limitní teplota pro náš byznys je pět stupňů nad nulou.

Vše, co jsme vyrobili, jsme hned prodali a do sezony jsme šli s minimálními zásobami. Vyráběli jsme pro okamžitou spotřebu, ne do zásoby. Aktuálně je poptávka vyšší než výroba. Podobně na tom byli ostatní výrobci stavebních materiálů, pokud neměli volné kapacity, materiál na stavebním trhu chyběl.

Linka pro výrobu odsiřovacího vápence Envicalc

Bude nedostatek stavebního materiálu pokračovat i v příštím roce?

Ano, ale už to nebude taženo vysokou poptávkou. Někteří výrobci si mohou spočítat, že se jim kvůli cenám energií nevyplatí vyrábět, protože nedokážou dostatečně zdražit, aby je pokryli.

Kdybychom nebyli zavázáni dodat zákazníkům množství cementu, na kterém jsme se domluvili, zastavím okamžitě dodávky, protože se mi to nevyplatí. Finanční pohled říká, že lepší bude krátkodobě nevyrábět.

Stavebnictví obvykle brzdí za ekonomikou se zpožděním. Jaká je situace?

Už teď to pozorujeme. Příští rok odhadujeme propad stavebnictví o pět až deset procent. V návaznosti na to počítáme se snížením výroby cementu. Historicky ale víme, že propad ve stavebnictví příliš nekoreluje se spotřebou cementu.

Výjimkou byly roky 2008 a 2009, kdy byl velký propad stavebnictví a i velký propad spotřeby cementu. Od té doby rostlo stavebnictví o deset procent a cement jen o pět procent a další rok stavebnictví o jedno procento a cement o sedm procent.

Odrazí se drahé zdroje elektřiny v hospodářském výsledku firmy? Budete v zisku?

Ano, určitě. Cementárna musí generovat zisk. Je to dlouhodobá investice v řádech miliard korun, která musí mít ekonomickou návratnost. Jak bude vypadat hospodářský výsledek tohoto roku, se nám velice špatně odhaduje, jsou to plus mínus jednotky milionů eur nahoru a dolů, podle toho, jestli cena elektrické energie bude 200 nebo 500 euro za megawatthodinu.

Jaký máte výhled ohledně cen elektřiny na příští měsíce a příští rok?

Počítáme, že cena elektrické energie bude kopírovat tento rok, že už nedojde k žádným dramatickým nárůstům. Od nového roku připravujeme další navýšení cen, abychom kompenzovali dosavadní ztráty.

Pro nás by byl pěti až desetiprocentní pokles poptávky vítaný, protože bychom se mohli zaměřit víc na řízení nákladů. Dnes jedeme na plný výkon a museli jsme chybějící zdroje nahrazovat jinými, což je dražší.