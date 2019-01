Thajci chtějí pořídit nové L-39NG, mají nahradit dosluhující Albatrosy

Babiš v úterý novinářům řekl, že thajská armáda disponuje 40 letouny L-39 Albatros. „To byla výroba myslím v 60. a 70. letech. Už dosluhují a my jim nabízíme nový model L-39NG, který je skutečně hi-tech,“ poznamenal.

S thajským premiérem Prajutchem Čan-Očou už záležitost probíral. „Premiér je bývalý voják, takže samozřejmě po našem jednání v Bruselu dal už nějaké instrukce své armádě,“ dodal Babiš.



O nové proudové letouny stojí také české ministerstvo obrany. Čtyři kusy by měl za 1,1 miliardy korun koupit státní podnik LOM Praha, který má mimo jiné na starosti výcvik vojenských pilotů a studentů Univerzity obrany. Česká vláda si minulý týden k zakázce vyžádala doplňující informace.



„Pro nás to bude i marketing, že se dozvíme, kolik to stojí pro Thajsko. Samozřejmě pro českou armádu by to mělo být levnější,“ žertoval Babiš.

L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun, který navazuje na legendární stroj Aero L-39 Albatros. Jeho nástupce má podle Aera Vodochody větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti, je bezpečnější a lehčí. Dosahuje rychlosti 750 kilometrů za hodinu. Podle představitelů firmy nový stroj na předchůdce navazuje svým jménem, postaven byl však nově zcela od začátku. Typovou certifikaci by letoun měl mít do konce letošního roku a sériová výroba by podle dřívějších informací měla začít příští rok.

Podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové se v Thajsku vyjednává o repasi starých letadel. „V rámci toho, že se dohodnou podmínky repase těch, která mají, by se prodala nějaká nová letadla,“ uvedla.



Legendární L-39 Albatros, který Thajci dosud využívají, byl cvičný letoun z 60. let 20. století. Vyvinulo ho Aero Vodochody v čele s konstruktérem Janem Vlčkem. Stal se nástupcem dalšího legendárního cvičného proudového letadla L-29 Delfín. Prototyp L-39 poprvé vzlétl v listopadu 1968, od roku 1971 byl vyráběn sériově, o rok později se pak dostal do výzbroje československé armády. Aero Vodochody vyrobilo přes dva tisíce Albatrosů. Ze základu L-39 vzešel i typ L-159 Alca.

Albatros létal a dosud létá v celé řadě zemí. Bojově byl nasazen i v syrském konfliktu poblíž Aleppa. L-39 dosud slouží i v české armádě, která má pět strojů určených k výcviku (podle přehledu druhů techniky a výzbroje AČR k 1. 1. 2019, v pdf najdete zde; pozn. red.). Další Albatrosy provozuje Centrum leteckého výcviku v Pardubicích.

VIDEO: Století československé techniky. L-39 Albatros, hvězda, která nepohasla (2. listopadu 2018):



Česko podle Babiše v Thajsku nabízí také útočné pušky, pistole, radary, simulátor volného pádu, obrněná vozidla či houfnice. „Jsem rád, že český zbrojařský průmysl se zase dostává do kondice,“ řekl český premiér.