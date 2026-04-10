Zpět ke kořenům. Květinář Pepa opouští skupinu Twist a rozjíždí opět vlastní byznys

Veronika Bělohlávková
  11:08
Zakladatel květinářské sítě Kytky od Pepy Josef Dušátko se po loňském prodeji firmy vrací k vlastnímu podnikání. V únoru roku 2025 jeho společnost převzala franšízová skupina Twist, Dušátko nyní ale naznačil, že s dalším směřováním značky nebyl plně ztotožněný. Nyní společně se svými dcerami založil květinářský projekt jménem Jenom kytky.
foto: Facebook Kytky kytky jenom kytky

Na svém instagramovém účtu Dušátko uvedl, že síť po převzetí funguje jinak než dříve. „Otázka, jestli to dělají dobře nebo špatně, to už nerozhodnu. Dělají to jinak,“ napsal. Právě odlišný přístup byl podle něj důvodem, proč se rozhodl ze společnosti definitivně stáhnout.

Dušátko už dříve vysvětloval, že hlavním impulsem k prodeji byla proměna firmy. Původně rodinný projekt se rozrostl na podnik s téměř 200 zaměstnanci. „Už jsme nebyli malá rodinná firma,“ uvedl.

Po transakci mu zůstala velkoobchodní část byznysu, tedy dodávky květin do celé sítě, a také menší maloobchodní aktivity včetně jedné prodejny v Praze a prodeje na trzích.

Děkujeme, že jste s námi!
Začínáme novou kapitolu jako KYTKY KYTKY JENOM KYTKY.
Budeme rádi, když u toho budete s námi!
Váš Pepa Dušátko.

8. dubna 2026 v 17:20, příspěvek archivován: 10. dubna 2026 v 9:43
Nyní ale přichází s novým projektem. Spolu se svými dcerami založil značku Kytky kytky jenom kytky, zkráceně Jenom kytky. Podle jeho slov jde o návrat k původnímu konceptu, tedy jednoduché nabídce čerstvých a cenově dostupných květin. „Vracíme se zpátky ke kořenům. Levný, hezký kytky a radost,“ řekl Dušátko.

Z jeho vyjádření vyplývá, že se chce soustředit na menší, rodinný model podnikání a omezit manažerskou roli. Firmu zároveň předává další generaci, tedy vedení nového projektu přebírají jeho dcery.

Skupina Twist posiluje. Strategický investor CEIP podpoří akvizice výměnou za podíl

Nová značka už zahájila prodej a láká mimo jiné na návrat oblíbeného formátu kytky týdne i nižší ceny.

Dušátko tak po odchodu z velké sítě znovu sází na model, se kterým původně uspěl, a to přímý kontakt se zákazníky a prodej na trzích.

„Kytky od Pepy od převzetí stoprocentního podílu skupinou Twist v loňském roce dynamicky rostly a staly se druhou největší sítí květinářství v České republice. Dlouhodobě klademe důraz na stabilní dodavatelský řetězec, jednotné procesy a vysoký standard, který chceme držet i při dalším rozvoji značky,“ uvedl spolumajitel skupiny Twist Danilel Ryška.

