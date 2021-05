Kytary.cz expandují. Zahrají si na ně v Irsku, Španělsku a Nizozemsku

Poté, co se e-shop etabloval na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Itálii, Francii nebo Velké Británii, míří nově do Irska, Španělska a Nizozemska.

„Loni jsme zaznamenali naprosto bezprecedentní nárůsty tržeb v Británii, Itálii a dalších, zejména západních zemích, kde místní hráči nestihli rychle zareagovat na situaci a my jsme mohli snadno získat tržní podíl. Na některých trzích jsme v březnu realizovali meziroční nárůst zisku o více než 400 procent,“ říká Filip Černý, ředitel marketingu ve společnosti Kytary.cz, jenž má na českém trhu hudebních nástrojů více než padesátiprocentní podíl.

Novým zahraničním zákazníkům nabídne český e-shop zboží, které není na tamních trzích k dostání, a zaměří se i na takzvané první nákupčí. Díky brandu se zároveň dostanou do dalších států EU i další české značky.

Před otevřením nových e-shopů si společnost vypracovala podrobnou analýzu, která je vždy základem pro její rozhodování, na jaké státy se v budoucnu zaměřit. Vstupují do ní především makroekonomická data jednotlivých zemí, jako HDP, kupní síla, penetrace e-commerce nebo cena reklamy, náročnost logistiky, síla konkurence či národní zvyklosti dané země.

„Například hlavní výhodou Španělska je pro nás vysoký počet obyvatel, přijatelné ceny reklamy a rozumná míra konkurence. Do Irska jsme zase nepotřebovali dělat překlady, protože e-shop v angličtině už jsme měli a logistika do této ostrovní země není tak náročná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Oba tyto státy mají také silnou hudební tradici,“ popisuje Filip Černý.

Nizozemsko je pak podle něj sice menší trh, ale s rozvinutou e-commercí a zajímavou kupní silou. „Po prvních dnech a týdnech provozu se jeví, že všechny tři trhy byly správnou volbou,“ doplňuje.

Zpátky na Ostrovy

Současně s otevřením tří nových e-shopů oživily Kytary.cz aktivity i ve Velké Británii, které společnost na několik měsíců přerušila kvůli brexitu.

„Nyní tam startujeme znovu. Dlouho jsme hledali vhodného a spolehlivého logistického partnera, také jsme museli omezit nabídku produktů. Teď jsme připraveni a postupně spouštíme reklamní kampaně,“ říká Černý. Podle něj mají Kytary.cz na britském trhu konkurenční výhody, jakými jsou třeba cena, nadstandardní záruky, možnost vrácení zboží nebo zákaznický servis.

„Například tříletá záruka nebo prodloužená doba na vyzkoušení nástroje není v Británii nic běžného,“ dodává.

Nárůst v řádech desítek procent zaznamenala firma v poslední době i v mateřském e-shopu v České republice. I zde bylo důvodem několikaměsíční zavření jejich kamenných prodejen.

Kytary.cz mají na českém trhu hudebních nástrojů podíl více než 50 procent. Firma předloni dosáhla tržeb zhruba 701 milionů korun, čistý zisk činil 19,8 milionu.