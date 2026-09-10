Podle dat České bankovní asociace se letos podvodníci pokusili klientům českých bank ukrást 10 miliard korun a skoro dvě miliardy se jim opravdu podařilo odcizit. Zbytek se bankám podařilo zachránit.
Počet zaznamenaných útoků vzrostl meziročně jen přibližně o pětinu na 62 705 případů, ale působená škoda se skoro zdvojnásobila. Podvodníci tak dokážou z jednotlivých obětí získávat výrazně vyšší částky než v minulosti.
Důvodem, proč se kyberútočníkům tak daří, je využití umělé inteligence. Díky ní dokážou posílat důvěryhodně znějící emaily, SMS i zprávy přes WhatsApp nebo Messenger. Mohou se vydávat za kolegy, nadřízené i příbuzné napadeného.
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„Pro lidi je těžší rozpoznat, čemu mohou věřit. Náš průzkum ukázal, že 61 procent lidí si spletlo obsah vytvořený AI se skutečným,“ říká František Jungr z firmy Visa, která vydává platební karty. Právě tito lidé se podle zjištění průzkumu stávají obětí podvodu pětkrát častěji.
Kriminalita se přesouvá do online prostoru
Policie registruje v prvních osmi měsících letošního roku 16 tisíc skutků spáchaných v kyberprostoru, denně je u nás spácháno 66 trestných činů. „Zatímco celkový počet evidovaných trestných činů zůstává meziročně prakticky na stejné úrovni, počet skutků spáchaných v kyberprostoru vzrostl téměř o 16 procent,“ uvádí náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík.
Z hlediska počtu případů patří mezi nejrozšířenější zejména phishing (podvodné e-maily nebo webové stránky), smishing (podvodné zprávy) a vishing (podvodné telefonáty). Všechny tyto podvody se snaží vylákat z obětí přístup k jejich bankovnímu účtu, případně je rovnou přesvědčit, aby podvodníkům samy poslaly peníze.
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Z pohledu výše způsobených škod jsou však mimořádně nebezpečné především investiční podvody. Pachatelé při nich slibují nereálně vysoké zhodnocení, využívají profesionálně vypadající webové stránky, falešné investiční platformy nebo smyšlené grafy zobrazující údajný růst investice. Oběť často nejprve přesvědčí k zaslání menší částky a následně ji postupně tlačí k dalším, výrazně vyšším platbám.
Podvodné reklamy mají stovky milionů zobrazení
Centrum pro výzkum online rizik, které systematicky sleduje podvodný obsah a reklamu na internetových platformách, spočítalo, že od začátku letošního roku do poloviny srpna se na platformách společnosti Meta, tedy na Facebooku a Instagramu, objevilo více než 45 tisíc podvodných reklam. Podle jeho analýzy získaly jen v Česku ve stejném období přibližně 144 milionů zobrazení.
Podvodné reklamy často zneužívají známé osobnosti, média nebo zavedené značky a snaží se uživatele nalákat například na falešné investiční příležitosti. Jejich masové šíření ukazuje, že vedle samotných bankovních systémů se významná část boje proti kybernetickým podvodům odehrává už ve chvíli, kdy je potenciální oběť podvodu poprvé oslovena.
Česká bankovní asociace proto zahajuje již šestý ročník osvětové kampaně #nePINdej!, která upozorňuje na nejčastější typy kybernetických podvodů a učí veřejnost, jak je včas rozpoznat. Natrénovat si nanečisto svoje dovednosti pro střet s podvodníky lze na stránkách Kybertest 2.0.
„Kromě informování a vzdělávání veřejnosti také vidím prostor ke zlepšení přístupu ze strany velkých online platforem. Jde například o více systematický přístup k identifikaci podvodných reklam a jejich rychlejší odstraňování,“ říká Vendula Prokůpková z Centra pro výzkum online rizik. Meta na odstraňování nebezpečných reklam dlouhodobě nespolupracuje.