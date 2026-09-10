Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Letos už dvě miliardy. Češi pošlou 50 milionů týdně do falešných investic

Autor:
  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vloni dvacet tisíc korun, letos už třicet. O tolik většinou přijde ten, kdo naletí podvodníkům. Škody z roku na rok vystřelily o 80 procent. Zatímco v roce vloni se podvodníkům podařilo z bankovních účtů Čechům vysát jednu miliardu, letos už si přišli na více než 1,9 miliardy korun. Zatímco nákup ve falešném e-shopu vyjde v průměru jen na 3 800 korun, oběť falešných investičních poradců typicky přijde o 80 tisíc.

Podle dat České bankovní asociace se letos podvodníci pokusili klientům českých bank ukrást 10 miliard korun a skoro dvě miliardy se jim opravdu podařilo odcizit. Zbytek se bankám podařilo zachránit.

Počet zaznamenaných útoků vzrostl meziročně jen přibližně o pětinu na 62 705 případů, ale působená škoda se skoro zdvojnásobila. Podvodníci tak dokážou z jednotlivých obětí získávat výrazně vyšší částky než v minulosti.

Důvodem, proč se kyberútočníkům tak daří, je využití umělé inteligence. Díky ní dokážou posílat důvěryhodně znějící emaily, SMS i zprávy přes WhatsApp nebo Messenger. Mohou se vydávat za kolegy, nadřízené i příbuzné napadeného.

Podvodníci lidem hodiny vymývají mozky. Oběti nám pak nevěří, říká šéf bankovních expertů

„Pro lidi je těžší rozpoznat, čemu mohou věřit. Náš průzkum ukázal, že 61 procent lidí si spletlo obsah vytvořený AI se skutečným,“ říká František Jungr z firmy Visa, která vydává platební karty. Právě tito lidé se podle zjištění průzkumu stávají obětí podvodu pětkrát častěji.

Kriminalita se přesouvá do online prostoru

Policie registruje v prvních osmi měsících letošního roku 16 tisíc skutků spáchaných v kyberprostoru, denně je u nás spácháno 66 trestných činů. „Zatímco celkový počet evidovaných trestných činů zůstává meziročně prakticky na stejné úrovni, počet skutků spáchaných v kyberprostoru vzrostl téměř o 16 procent,“ uvádí náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík.

Z hlediska počtu případů patří mezi nejrozšířenější zejména phishing (podvodné e-maily nebo webové stránky), smishing (podvodné zprávy) a vishing (podvodné telefonáty). Všechny tyto podvody se snaží vylákat z obětí přístup k jejich bankovnímu účtu, případně je rovnou přesvědčit, aby podvodníkům samy poslaly peníze.

ANALÝZA: Češi nakupují online častěji, více však neutrácejí. Objevily se nové trendy

Z pohledu výše způsobených škod jsou však mimořádně nebezpečné především investiční podvody. Pachatelé při nich slibují nereálně vysoké zhodnocení, využívají profesionálně vypadající webové stránky, falešné investiční platformy nebo smyšlené grafy zobrazující údajný růst investice. Oběť často nejprve přesvědčí k zaslání menší částky a následně ji postupně tlačí k dalším, výrazně vyšším platbám.

Podvodné reklamy mají stovky milionů zobrazení

Centrum pro výzkum online rizik, které systematicky sleduje podvodný obsah a reklamu na internetových platformách, spočítalo, že od začátku letošního roku do poloviny srpna se na platformách společnosti Meta, tedy na Facebooku a Instagramu, objevilo více než 45 tisíc podvodných reklam. Podle jeho analýzy získaly jen v Česku ve stejném období přibližně 144 milionů zobrazení.

Podvodné reklamy často zneužívají známé osobnosti, média nebo zavedené značky a snaží se uživatele nalákat například na falešné investiční příležitosti. Jejich masové šíření ukazuje, že vedle samotných bankovních systémů se významná část boje proti kybernetickým podvodům odehrává už ve chvíli, kdy je potenciální oběť podvodu poprvé oslovena.

Česká bankovní asociace proto zahajuje již šestý ročník osvětové kampaně #nePINdej!, která upozorňuje na nejčastější typy kybernetických podvodů a učí veřejnost, jak je včas rozpoznat. Natrénovat si nanečisto svoje dovednosti pro střet s podvodníky lze na stránkách Kybertest 2.0.

„Kromě informování a vzdělávání veřejnosti také vidím prostor ke zlepšení přístupu ze strany velkých online platforem. Jde například o více systematický přístup k identifikaci podvodných reklam a jejich rychlejší odstraňování,“ říká Vendula Prokůpková z Centra pro výzkum online rizik. Meta na odstraňování nebezpečných reklam dlouhodobě nespolupracuje.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

Letos už dvě miliardy. Češi pošlou 50 milionů týdně do falešných investic

ilustrační snímek

Vloni dvacet tisíc korun, letos už třicet. O tolik většinou přijde ten, kdo naletí podvodníkům. Škody z roku na rok vystřelily o 80 procent. Zatímco v roce vloni se podvodníkům podařilo z bankovních...

10. září 2026

Tankery jsou rekordně drahé. Producenti začínají spoléhat na vlastní lodě

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Vysoká cena ropy není jediným problém, který nyní komplikuje situaci na světovém energetickém trhu. Výrazně zdražuje také její přeprava. Ceny za pronájem největších tankerů vystoupaly na rekordní...

10. září 2026

Nemáte je v mrazáku? Inspekce našla v kuřecích paličkách z Lidlu salmonelu

Bakterie salmonely našli inspektoři v chlazeném výrobku s názvem Grill & Fun.

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně...

10. září 2026  15:01

ECB letos podruhé zvýšila úroky. Obává se důsledků konfliktu na Blízkém východě

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta, informovala banka. Upozornila, že konflikt na...

10. září 2026  14:51

Léky na hubnutí pod tlakem. Výrobci uplácejí lékaře, aby je předepisovali

Premium
Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024)

Největší výrobci léků na hubnutí poskytli alespoň jednu platbu více než čtvrtmilionu amerických lékařů. Žádná jiná skupina léků na předpis se dosud nepropagovala v takovém rozsahu. Toto počínání však...

10. září 2026  14:29

Google posílí ve Finsku infrastrukturu pro AI, investuje přes 13 miliard eur

ilustrační snímek

Americká společnost Google, která je součástí skupiny Alphabet, investuje v příštích dvou letech ve Finsku nejméně 13 miliard eur (314,9 miliardy Kč) do infrastruktury umělé inteligence. Společnost v...

10. září 2026  14:28

Dívat se shora na mraky. Jak restaurace na vrcholu WTC navždy změnila New York

Premium
„Windows on the World“ byl komplex restaurací, konferenčních prostor a...

Restaurace Windows on the World nacházející se ve 106. a 107. patře Severní věže newyorského Světového obchodního centra byla kulinářským fenoménem, který navždy změnil kulturu města. Vznikla v době,...

10. září 2026  11:30

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

10. září 2026  8:22

Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec

Premium
ilustrační snímek

Mezi vysokoškolskými přednáškami rozvézt pizzu a večer zaskočit pohlídat děti je způsob výdělku, který se u lidí, kteří hledají flexibilitu, těší oblibě. Funguje to obvykle tak, že má člověk v mobilu...

10. září 2026

Stát musí umět změny ve zdravotnictví postavit, říká ředitel pojišťovny

Ivan Duškov, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

České zdravotnictví čeká kvůli stárnutí populace výrazná proměna. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova bude potřeba méně akutních lůžek, naopak výrazně více následné péče, nové...

10. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu

ilustrační snímek

Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na...

9. září 2026  19:32,  aktualizováno  20:28

Nejvytíženější přístavy Evropy. Rotterdam má před ostatními obrovský náskok

Rotterdamský přístav (18. dubna 2025)

Evropa je na lodní dopravě závislejší, než se může na první pohled zdát. Přes přístavy proudí většina zboží, které unie dováží a vyváží. Jednoznačně mezi nimi dominuje nizozemský Rotterdam, který za...

9. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet