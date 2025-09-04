Kybernetické podvody jsou stále sofistikovanější a přesvědčivější. Jejich strůjci využívají nové způsoby sociálního inženýrství a podle Policie ČR se k podvodným telefonátům a emailům nově přidaly i falešné zprávy přes chatovací aplikaci WhatsApp.
„Útočníci často zcizí profil vašeho známého nebo rodinného příslušníka a chtějí, abyste například hlasovali v nějaké soutěži, na kterou vám zašlou odkaz. Po jeho rozkliknutí pak napadeného přinutí vyplnit osobní údaje včetně informací o bankovním účtě,“ řekl na tiskové konferenci policejní prezident Martin Vondrášek.
Mezi další útoky podle něj patří i vydávání se za dítě, které ztratilo telefon a potřebuje poslat peníze, inzertní podvody nebo podvody spojené s láskou. V tomto případě oběti navážou citový vztah na dálku s někým, kdo se vydává například za známou osobnost a následně jim za účelem pomoci pošlou i statisíce korun.
Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jsou ale ohrožené i firmy. „V loňském roce jsme evidovali celkem 268 hrozeb, což je dosud nejvyšší registrovaná hodnota. Případů ale bude pravděpodobně mnohem víc,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.
„Phishing a další podvodné pokusy zasáhly už téměř devět z deseti českých organizací a kvůli umělé inteligenci jsou jejich útoky čím dál věrohodnější,“ dodává. Špatně přeložené e-maily se tak staly velmi povedenou napodobeninou skutečné komunikace.
Česko si ale v boji proti online podvodům vede výrazně lépe než zbytek Evropy. Může za to především takzvaná tokenizace, kdy se nahrazují citlivé údaje platební karty jedinečným kódem. Digitální platby, jako Apple Pay a Google Pay, jsou tak výrazně bezpečnější, protože útočníci nikdy nezískají skutečné údaje klienta.
Člověk jako nejslabší článek
Celková výše škody přesto meziročně vzrostla o téměř dvacet procent na 885,9 milionu korun. Bankám se ale podařilo ochránit více než 5 miliard, což je 90 procent ohrožených prostředků.
„Nejčastěji jsou podvodníky kontaktovány ženy, ale muži přicházejí o více peněz,“ tvrdí prezident České bankovní asociace (ČBA) a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. „Také neplatí, že by se útoky týkaly jen seniorů, podle našich dat jsou to spíše lidé mezi 36 a 44 lety se středoškolským vzděláním.“
Ačkoli technologické inovace dokážou finanční prostředky spolehlivě ochránit, nejslabším článkem zůstává stále člověk. ČBA proto spouští již pátý ročník vzdělávací kampaně #nePINdej!, která bude tentokrát cílit primárně na věkovou kategorii dvanáct až devatenáct let.
„Přestože tato generace tráví v online prostředí nejvíce času, v testech kyberbezpečnosti dosahuje pravidelně nejhorších výsledků,“ vysvětluje ředitelka ČBA Educa Zdeňka Hildová a apeluje na to, aby si lidé dělali Kybertest každoročně. „Za těch pět let ho vyplnilo přes 700 tisíc lidí, kteří dosáhli průměrného skóre 73 procent, dospívající ale získali pouze 68.“
Pomoct by mělo rozšíření kampaně na další sociální sítě, spolupráce s influencery a soutěž CyberGame, kde mezi sebou budou soutěžit žáci základních a středních škol právě ve znalostech o kyberbezpečnosti.