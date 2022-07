Podvodníci mají v online prostředí žně, vznikne speciální vyšetřovací tým

„Meziročně jsme zaznamenali téměř osmnáctiprocentní nárůst kriminality páchané v prostředí internetu, přičemž kybernetická kriminalita v roce 2021 činila více než šest procent z celkového počtu všech registrovaných trestných činů,“ uvedl policejní prezident Martin Vondrášek, který zdůraznil potřebu prevence v oblasti kyberbezpečnosti.

Kvůli neustálému nárůstu proto vznikne v polovině července v policii speciální útvar pro boj s kyberkriminalitou, který by do dvou měsíců měl mít vedení a začít fungovat od ledna, kdy do něj budou převedené dvě struktury z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Šestiprocentní podíl na veškeré kriminalitě, konkrétně 9 500 takových skutků, sice nezní jako tak velké číslo, Vondrášek ale upozornil, že před deseti lety to bylo jen půl procenta. Trend online kriminality je tedy rozhodně na vzestupu. Policejní prezident také dodal, že objasnit se daří jeden ze čtyř takových případů.

Petr Hutla, člen představenstva Československé obchodní banky (ČSOB) upozornil, že žádná banka po svých klientech nežádá jakékoli citlivé údaje, jako je číslo karty, PIN nebo přístupové údaje do internetového bankovnictví. Dodal také, že podvodníci vám často neváhají volat uprostřed noci.

Pozor na falešné bankéře či policisty

Nejčastější trestnou činností, která je páchaná na internetu, jsou různé podvody. Následuje nabourání do počítače, dále získání, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podvodníci také cílí na děti, z nichž se snaží vylákat citlivé fotografie či videa.

Útočníci se z lidí velice často snaží vylákat citlivé údaje k jejich účtu prostřednictvím fiktivní platební brány, kterou obětem zašlou přes e-mail. Ten se přitom tváří jako oficiální zpráva od banky. Jakmile je klient do podvodné stránky zadá své údaje, padají do rukou podvodníků. Odborníci v tomto směru doporučují zkontrolovat si, z jaké domény zpráva přišla. To zjistíte po kliknutí na e-mailovou adresu odesílatele.

„Druhým způsobem, který nás hodně trápí, jsou podvodné telefonáty či maily, kde vystupují bankéři, úřední osoby i policisté. Adresáta vyděsí, že jeho peníze jsou špatně zajištěny. Takovým lidem se ozve falešný policista a poradí, že se vám ozve bankéř s pokyny, že máte převést své prostředky na bezpečné místo. To, kam peníze jsou převedeny, bezpečné určitě není,“ říká Vondrášek a dodává, že další formou je snaha vylákat z oběti citlivá videa a fotografie, kterými mohou pachatelé své oběti vydírat.

Nejdůležitější je prevence

Policisté a bankovní specialisté z ČSOB na začátku roku 2020 spustili na základních a středních školách společný výukový program Tvoje cesta #onlinem. Program je zaměřený na rizika, s nimiž se děti setkávají v digitálním prostoru, zejména na sociálních sítích.

ČSOB dále v loňském roce představila výukovou aplikaci ČSOB Filip – poznej svět peněz, kterou si na platformách Android, iOS stáhlo už přes šest tisíc uživatelů. Aplikace je postavena na krátkých edukativních videích. K současným 30 dílům právě nyní přibude osm seriálových dílů, ke kterým vytvořili scénáře právě policejní preventisté a bankovní experti.