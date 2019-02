Regulace přibývají, kvízomaty mizí. Herních provozoven je pod dva tisíce

Od začátku roku 2017, kdy začal platit nový hazardní zákon, zabavilo ministerstvo financí zhruba tři tisíce kvízomatů. To je největší úbytek, který byl v Česku evidován. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředitel celní správy Milan Poulíček. Na řadě je další fáze regulace - IT systém.