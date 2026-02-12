Růže na Valentýna zdraží o vyšší desítky procent, budou z dovozu

Jan Drahorád
Češi vloni utratili za květiny 18,14 miliardy korun, meziročně o 1,8 miliardy korun více. Letos se pak očekává, že si lidé na Valentýna oproti loňsku za růže připlatí o desítky procent více. Je to kvůli zdražení květin na burzách. Podle květinářů to ale nejspíš zájem na „svátek zamilovaných“ neovlivní.
Trsové růže ve skladu Florea.cz

Trsové růže ve skladu Florea.cz | foto: Florea.cziDNES.cz

Červené valentýnské růže
Pastelový mix růží
Čokoládové růže
Kytice sto růží
6 fotografií

Česká květinářská produkce dosahuje zhruba 2,8 miliardy korun, stále více květin se ale do ČR dováží, importy nyní tvoří 77 procent trhu, říká Marcela Nachlingerová ze Svazu květinářů a floristů. Na větší investice pak podle ní nejsou peníze, ziskovost oboru je kolem pěti procent, takže na nový skleník je potřeba šetřit, nebo ho splácet i více než 20 let. Stát ale podle ní produkci květin investičně moc nepodporuje, dává přednost oborům, kde jsou výpěstky určené k jídlu, jako je třeba zelenina.

Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Podle ní tak mají reálně květináři šanci na projekty jenom do dvou milionů korun, což je spíš na vybavení než na investiční podporu nových skleníků. Ty stojí kolem 50 až 60 milionů korun na hektar, pokud je už pozemek zasíťovaný, tedy pokud je už na něj například přivedena voda. V opačném případě vyjde výstavba ještě i o 20 milionů korun dráž.

„Pod tlakem vysokých nákladů současně v Česku dochází i ke změnám v pěstebních a obchodních modelech. Někteří pěstitelé přecházejí z klasických skleníků na levnější a provozně úspornější foliovníky, aby snížili náklady. Import květin do Česka dlouhodobě převyšuje vývoz, což se odráží v záporném saldu zahraničního obchodu s květinami,“ dodala mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.

Řezané květiny jen z dovozu

Řezané květiny se v ČR, ačkoliv byly ještě v 80. letech minulého století běžné, prakticky nepěstují. Dovozy do republiky jsou nejčastěji z Nizozemska, které je centrem evropského květinového velkoobchodu. „Dále z Německa, Itálie, Polska nebo Slovenska a také ze vzdálenějších zemí s příznivými klimatickými podmínkami pro pěstování, jako jsou Ekvádor či Kolumbie. Je pravda, že některé květiny mohou mít v zemích s příznivějším klimatem výhodnější podmínky pro růst. Avšak během dlouhé přepravy může docházet k poškození, pokud není zajištěna šetrná manipulace a stabilní teplotní režim, což ovlivňuje jejich čerstvost a trvanlivost,“ dodala mluvčí.

Chovatelům skotu se dařilo. Zemědělci si podle odhadu polepšili o 68 procent

V ČR funguje jedno odbytové družstvo – CZ-Flora, která sdružuje pět pěstitelů. Ti mají podle stránek družstva rozlohu skleníků 15 hektarů, venkovní plochy o velikosti 4,5 hektaru. Prakticky jenom tato velikost firmy je pak schopna dodávat do obchodních řetězců, podle Nachlingerové většina středních pěstitelů dodává do menších kamenných zahradnictví.

Velká část květin od českých producentů se prodá v jarních měsících. Nejvíc se v jarních měsících pěstují prvosenky, tedy primule. Podle Nachlingerové by v případě, že by se začaly květiny v ČR více pěstovat, nejspíš šlo stále o současné oblíbené druhy, u řezaných podle ní není možnost zahraničí ve větším konkurovat, možnost tak mají květiny hrnkové.

Například známé pražské zahradnictví na Veleslavíně se snaží dávat přednost tuzemským pěstitelům. „Má to samozřejmě své výhody, znáte přesný původ, velmi často i samotného pěstitele, i náklady na dopravu jsou nižší,“ popisuje vedoucí Zahradnictví Chládek Michala Brabcová. Podle ní se na jaře prodávají nejvíc semínka, z řezaných květin pak tulipány a ze sezonních petrklíče a rychlené cibuloviny. „Naopak macešky jsou v naší lokalitě rok od roku na ústupu,“ doplnila.

Podle posledních statistik svazu utratí každý Čech v průměru 1 664 korun za květiny ročně. Ceny květin pak stále rostou. „V roce 2024 byl zaznamenán růst o 10 až 20 procent, především z důvodu zvýšení cen všech vstupů. U českých výpěstků se do ceny promítly zvýšené náklady na energie, vytápění skleníků, květináče, substráty, hnojiva a v neposlední řadě také osobní náklady. U dovozových rostlin hraje roli vyšší nákupní cena od zahraničních pěstitelů a zvýšené náklady na dopravu,“ vysvětluje za svaz Nachlingerová. Podle ní mají menší náklady pěstitelé, kteří vybudovali skleníky na zdrojích s možností zdrojů levnějšího vytápění. To je pak problém například u vánočních hvězd, které rostou na podzim, kdy se skleníky již vytápějí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

CSG partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference

Advertorial
Průmyslově-technologická skupina CSG je globálním lídrem v oblasti obranného a...

Průmyslově-technologická skupina CSG se letos poprvé stává partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference. Aktivní podpora konference potvrzuje globální význam skupiny, umocněný lednovým...

12. února 2026

Macron přivítal Babiše tradiční pusou na tvář, řešili spolu změny povolenek

Francouzský prezident Emmanuel Macron vítá českého premiéra Andreje Babiše v...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiér Andrej Babiš má za sebou večeři v Elysejském paláci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Přes dvě hodiny ladili postoje před nadcházejícím summitem Evropské rady. Jednali především...

11. února 2026,  aktualizováno  12. 2.

Zlato spekulanti nezkazí. Vyhraje, kdo kupuje po malých částkách, míní analytik

Premium
Analytik XTB Jiří Tyleček (5. února 2026)

Cena zlata se dlouho tvářila, že neví, co je to strop. Za jednu unci se platilo i přes 5000 dolarů (v přepočtu zhruba přes sto tisíc korun za 31,1 gramu zlata). Pak přišel pád, který ukázal, že zlato...

12. února 2026

Růže na Valentýna zdraží o vyšší desítky procent, budou z dovozu

Trsové růže ve skladu Florea.cz

Češi vloni utratili za květiny 18,14 miliardy korun, meziročně o 1,8 miliardy korun více. Letos se pak očekává, že si lidé na Valentýna oproti loňsku za růže připlatí o desítky procent více. Je to...

12. února 2026

Swatch potřebuje zásadní změny. Analytici volají po inovacích i reformě vedení

Generální ředitel Swatch Group Nick Hayek na tiskové konferenci k hospodářským...

Švýcarský hodinářský gigant Swatch čelí rostoucímu tlaku investorů a analytiků. Pokud chce zastavit dlouhodobý pokles zisků a obnovit důvěru trhu, bude podle nich muset výrazně inovovat, zúžit...

11. února 2026

Vítejte ve světě bolesti. Britský hlídací pes zakázal reklamu na nového Predátora

Britskému úřadu vadila část, ve které mimozemšťan drží nad hlavou rozpůlené...

Úřad pro regulaci reklamy (ASA) shledal, že zábavní gigant Disney porušil v Británii pravidla svou reklamou na film Predátor: Nebezpečné území. Outdoorovou plochu zobrazující useknuté tělo androidky...

11. února 2026

Zuckerberg kupuje luxusní sídlo v Miami. Chce se vyhnout kalifornské dani

Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan údajně kupují nově postavené...

Americký technologický magnát a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan kupují luxusní sídlo na nábřeží exkluzivního ostrova Indian Creek v Miami. Cena objektu se pohybuje...

11. února 2026  16:26

Heineken propustí až šest tisíc zaměstnanců. Nizozemský výrobce piva věří v růst

Pivo Heineken, které se objevuje na reklamách v rámci fotbalové Ligy mistrů.

Společnost Heineken NV sníží počet svých zaměstnanců po celém světě přibližně o sedm procent. Nizozemský výrobce piva čelí poklesu poptávky po pivu, který se v důsledku rostoucích cen a omezení...

11. února 2026  15:59

Fio banka roste, loni navýšila zisk i počty klientů

ilustrační snímek

Fio bance se v uplynulém roce podařilo zvýšit počet klientů i čistý zisk. Ten podle zatím neauditovaných výsledků dosáhl 6,9 miliardy korun. Řady klientů se pak meziročně rozrostly o sto tisíc na 1,6...

11. února 2026  14:27

Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Raketový růst cen paměťových čipů v posledních měsících stále výrazněji rozděluje akciové trhy na vítěze a poražené. Zatímco výrobci pamětí zažívají bezprecedentní růst hodnoty akcií, firmy...

11. února 2026  12:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

11. února 2026  12:23

Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici

ilustrační snímek

Tuzemské hospodářství by letos i v příštím roce mělo vykazovat růst kolem úrovně 2,6 procenta. Potáhne ho zahraniční i domácí poptávka. Inflace letos zůstane zkrocená pod dvěma procenty, některé její...

11. února 2026  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.