Podle Úřadu práce ČR v prosinci ohlásili hromadné propouštění především zaměstnavatelé z Moravskoslezského kraje. Do první čtveřice s nejvíce vyhazovy se ale překvapivě dostala i Praha, vyplývá z dat.
Nejčastěji propouštěla energeticky náročná odvětví průmyslu. Jde například o těžbu uhlí, výrobu základních kovů nebo produkci automobilů, strojů a dalších zařízení. V menším rozsahu výpovědi padaly také v jindy stabilních oborech: finančních službách, energetice nebo IT.
Na světovém trhu práce se začíná objevovat trend ‚AI-first‘ místo dřívějšího ‚People-first‘, který vidíme u světových technologických gigantů, k nimž patří například Shopify.