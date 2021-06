Senát schválil pravidla kurzarbeitu. Novelu dostane k podpisu prezident

Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by doma mohli být jeden den až čtyři dny v týdnu. Opatření upravuje novela o zaměstnanosti a k tomu, aby začala platit, musí ji podepsat prezident.

Ministryně práce Jana Maláčová senátorům řekla, že návrh kurzarbeitových pravidel má podporu odborů i zaměstnavatelů.

Jana Maláčová @JMalacova Kurzarbeit prošel Senátem! V době krize zajistí firmám 80 % nákladů na náhrady mzdy a odvody a zaměstnanci si udrží práci a příjem. Čas, kdy nepracují, mohou využít na vzdělávání. Jsem si jistá, že se ta roční práce vyplatila a když bude třeba, Kurzarbeit nám dobře poslouží! oblíbit odpovědět

Vláda ANO a ČSSD se na normě dlouho nedokázala shodnout. Poslanci ve Sněmovně pak navrhli desítky změn. Proti sobě stály i dva ucelené koaliční návrhy. Nakonec se v dolní komoře našel kompromis. Pro novelu v Senátu dnes hlasovalo 48 ze 70 přítomných senátorů.