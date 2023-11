Korunu čeká oslabení, předpovídá banka. Extrémy však nejsou pravděpodobné

„Jeden zlotý se má podle UBS v příštím roce prodávat až za šest korun. Přitom třeba letos v polovině února stál přechodně i méně než 4,95 koruny, plyne z dat Bloombergu,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

V takto skeptické předpovědi je ale zatím švýcarská UBS spíše osamocená. Například Česká bankovní asociace ve své makroekonomické prognóze z listopadu uvádí, že kurz koruny byl sice přehodnocen směrem ke slabším hodnotám, ale ne tak dramaticky.

„Na konci letošního roku jej prognostický panel odhaduje kolem úrovně 24,60 Kč za euro. Na této úrovni bude setrvávat i v příštím roce, závěrem by však mohl mírně posílit pod hranici 24,50 Kč za euro,“ uvádí ČBA v prognóze. A velmi podobně vidí situaci také Česká národní banka. V podzimní prognóze predikuje kurz koruny k euru pro příští rok na hodnotě 24,60 Kč.

Lišící se hodnoty v rámci prognóz přitom nejsou ničím výjimečným. „Rozdílný pohled různých institucí na budoucí vývoj měnových kurzů je přirozenou součástí neustále se měnící situace na finančních trzích,“ uvádí Jaromír Gec, stratég Komerční banky. Agentura Bloomberg dokonce udává ještě dramatičtější odhad, a to propad až nad 26 Kč za euro. „Tržní konsenzus (medián předpovědí) však aktuálně činí 24,60 za euro na konci letošního roku a 24,30 za euro na konci toho příštího,“ doplňuje Gec.

Záleží na Německu i Blízkém východě

Pravděpodobnému oslabení české koruny příští rok nahrává řada negativních vlivů. „Koruna je v tuto chvíli negativně ovlivňována slabým vývojem české ekonomiky, na který výrazněji začalo dopadat zhoršení v Německu, dále pak nepříznivým sentimentem na trzích a vliv má také srpnové rozhodnutí ČNB ukončit režim devizových intervencí,“ říká Jiří Polanský, makroekonomický analytik České spořitelny.

Právě rozhodnutí ČNB způsobilo oslabení koruny o zhruba 30 haléřů. Podobně negativně může na korunu působit také eskalace konfliktu na Blízkém východě nebo další zhoršení vývoje v Německu či v USA. „V neprospěch koruny hovoří aktuálně především vysoké úrokové sazby v USA a očekávání finančních trhů, že tyto sazby setrvají na vysokých úrovních po delší dobu,“ doplňuje Petr Král, ředitel měnové sekce České národní banky.

Protože ale koruně nahrává i řada pozitivních faktorů, nebude její propad pravděpodobně tak dramatický, jak jej predikují zahraniční banky a agentury. Ty totiž často předpokládají, že nepříznivý makroekonomický vývoj bude v české ekonomice pokračovat a případně bude ještě doplněn o velmi rychle klesající sazby ČNB. „Ačkoliv takový scénář může nastat, jako pravděpodobnější v tuto chvíli vidíme zhruba stagnaci české ekonomiky v příštích měsících a její pozvolné oživení v příštím roce. Naše prognóza je tak relativně blízká tomu, co nyní očekává ČNB,“ dodává Polanský.

Polské výhledy

Pro posílení koruny rovněž hraje přísná měnová politika ČNB. Ta očekává mírné posílení vlivem oživení zahraniční poptávky. Podobně nedramatická situace panuje také kolem polského zlotého. „Ohledně zlotého nejsme tak pesimističtí. Příští rok čekáme jeho průměrnou hladinu na 5,40 Kč za zlotý. Vliv bude mít kromě ekonomických dat i politická situace v Polsku,“ říká Polanský. Novou polskou vládu totiž pravděpodobně povede Donald Tusk, který je vstřícnější k Bruselu a případný příliv dotačních miliard eur poptávku po zlotém zvýší.

„Vyhlídka na tento příliv, v přepočtu takřka 900 miliard korun, právě polský zlotý zpevňuje. Za přitékající miliardy eur se totiž ze všeho nejdříve nakoupí zlotý, jimž pak teprve budou profinancovávány příslušné investiční akce a projekty v zemi,“ dodává Lukáš Kovanda.

Tím by se mohl mírně zvýšit také kurz polského zlotého vůči české koruně, což by českým zákazníkům nákupy mírně prodražilo. „Tento trend by podle našeho odhadu mohl pokračovat zhruba k úrovni 5,80 Kč za zlotý, kde by měl kurz setrvat i v příštím roce. Atraktivita nakupování v Polsku se tedy pro tuzemské spotřebitele může ještě mírně snížit,“ uzavírá stratég Komerční banky Jaromír Gec.