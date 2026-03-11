Podle vyjádření, které redakce iDNES.cz obdržela, kurýrům vadí především netransparentní a jednostranně měněný systém odměňování. Upozorňují také, že průměrný výdělek se pohybuje kolem 250 až 300 korun za hodinu před odečtením nákladů, po započtení výdajů je však výrazně nižší. Kritizují také algoritmy přidělující zakázky a sankce za jejich odmítání nebo bezpečnostní rizika spojená se staršími vozidly a časovým tlakem při rozvozu.
Pokud se protest uskuteční v plánovaném rozsahu, může být v pátek po celé republice výrazně omezeno doručování jídla, protože platformy denně vyřizují odhadem 50 až 70 tisíc objednávek, uvedla iniciativa.
K protestu se vyjádřili i zástupci všech tří rozvážkových platforem. Uvedli, že o plánované akci vědí, dosud je však podle nich nikdo oficiálně neoslovil s konkrétními požadavky. Podle nich zároveň nelze vyloučit, že případné omezení části kurýrů naopak zvýší objem zakázek pro ty, kteří v pátek zůstanou v provozu. Tudíž se nedomnívají, že by to jejich provoz nějak mělo ohrozit.
„Od organizátorů protestu jsme prozatím neobdrželi žádné oficiální informace ani konkrétní požadavky. Naši partnerští kurýři však vědí, že se na nás mohou kdykoli obrátit se svými podněty, připomínkami či názory, uvedl tiskový mluvčí Tomáš Kubík ze společnosti Wolt. Dodává, že ke každé zpětné vazbě přistupuje společnost Wolt konstruktivně a férově.
Jak uvedli zástupci Foodory, kurýři v průměru (bez započtení spropitného) vydělají částku odpovídající mediánu hrubé hodinové mzdy napříč všemi profesemi v České republice.
„Tato data také potvrzují, že doručování věnují v průměru 15 hodin týdně, což potvrzuje, že mnozí tuto práci volí právě kvůli její flexibilitě jako doplněk ke svým dalším závazkům,“ uvedl šéf Foodory Adam Kolesa.
Flexibilita jako největší bonus
Pro pracovníky na platformách je hlavním důvodem, proč tuto práci vykonávají, flexibilita. Podle průzkumu mezi 830 partnerskými řidiči platformy Bolt v Česku to uvedlo 66 procent respondentů. Mnozí přitom řízení kombinují s jinou prací, podnikáním nebo důchodem. Zhruba 60 procent řidičů zároveň uvedlo, že by v případě zavedení pevně stanovené pracovní doby počet odpracovaných hodin omezilo.
|
Kurýři Woltu a Foodory spojili síly. Vstoupí do protestu proti snížení odměn
„Z průzkumů i setkání s řidiči vyplývá, že nechtějí být svázáni zaměstnaneckým poměrem a klíčová je pro ně flexibilita, tedy možnost rozhodnout se, kdy a na které platformě budou pracovat,“ říká generální manažer Boltu pro Česko a Slovensko Josef Rückl.
To potvrzují také zástupci platformy Wolt. „Dialogu jsme byli vždy otevřeni a jsme připraveni i nadále hledat udržitelná řešení pro všechny naše partnery,“ uvedl Kubík.
Stávky v Praze nejsou poprvé
V roce 2023 zhruba stovka kurýrů demonstrovala na Václavském náměstí proti snížení honorářů až o zhruba 20 procent a následně pochodovala městskými ulicemi k sídlu firmy. Následné protesty v roce 2024 opět soustředily kurýry Woltu i Foodory, kteří se v dubnu sešli na Václavském náměstí a žádali transparentní systém odměn a navýšení plateb za doručení. Organizátoři uváděli, že nové dynamické odměny výrazně snižují jejich příjmy. K protestům v minulosti patřily i snahy o vytvoření odborů a dialog s firmami o pracovních podmínkách, což reflektuje širší nespokojenost kurýrů s nedostatkem transparentnosti a poklesem reálných příjmů.
Právě platformové zaměstnávání je nyní velkým tématem a platformy spolupracují a aktivně se podílejí se Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR) na přípravě podkladů k evropské směrnici o platformové práci (PWD). Tak, aby se podmínky pro pracovníky na platformách, a to nejen pro kurýry, staly výhodnějšími.