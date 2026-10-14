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Kurýři sepsali petici. Chtějí mít právo kolektivně vyjednávat třeba o odměnách

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  15:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kateřina Pejznochová

Platformoví pracovníci, například kurýři a řidiči taxislužeb, sepsali petici, v níž požadují změny připravovaného zákona o platformové práci. Návrh mají nyní na programu poslanci. Veřejná debata se dosud soustředila především na vymezení závislé práce.

Odbory se obávají, že by nová úprava mohla vést k tomu, že zaměstnanci budou muset přecházet na práci na živnostenský list. Platformoví pracovníci ale upozorňují i na další problémy, které podle nich návrh dostatečně neřeší.

„Připravujeme na toto téma pozměňovací návrhy. Takže snad se nám do toho ještě povede promluvit,“ říká předseda Asociace platformových pracovníků České republiky Zdeněk Kužela-Neubauer.

Jedním z jejich požadavků je právo kolektivně vyjednávat s platformami, a to i v případě, že pracují jako OSVČ. Chtějí také, aby byli jejich zástupci přizváni k současnému dotváření zákona i k přípravě dalších pravidel pro sektor platformové práce.

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Kužela-Neubauer zdůrazňuje, že flexibilita je pro pracovníky jednou z hlavních výhod práce přes platformy. Nechtějí proto, aby nová pravidla omezila tuto možnost výdělku, jako se podle něj stalo ve Španělsku po přijetí zákona upravujícího tuto oblast.

„Sdílíme deklarovaný cíl MPSV zachovat flexibilitu platformové práce. Navrhujeme proto cílené úpravy s minimální dodatečnou zátěží, které míří na místa, kde by zákon v praxi nefungoval,“ říká Kužela-Neubauer.

Právo bránit se před algoritmy

Petice má pomoci sjednotit požadavky lidí přes platformy pracující a představit je na příslušných místech, nejen tedy ve Sněmovně. Mezi další požadavky patří jasná a srozumitelná pravidla pro výpočet důstojné odměny. Platformoví pracovníci chtějí také právo bránit se proti zablokování účtu. Platforma by podle nich měla vždy uvést jasný důvod a pracovník by měl mít možnost se proti takovému kroku odvolat.

Petice se věnuje také fungování algoritmů, které práci prostřednictvím aplikací organizují. Pracovníci požadují, aby je algoritmus netrestal za to, že si potřebují odpočinout nebo odmítnou nevýhodnou zakázku. Zároveň chtějí, aby se zákazníci ověřovali stejně jako kurýři.

Dalším požadavkem je ochrana těch, kteří upozorní na nekalé praktiky. Platformoví pracovníci chtějí mít možnost bezpečně a anonymně hlásit porušování pravidel ze strany platforem nebo takzvaných flotil, které pro ně zajišťují práci, aniž by kvůli tomu riskovali ztrátu zaměstnání či výdělku.

Co je pracovní doba

Asociace jde za zákonodárci ještě s dalšími požadavky, které petice neřeší a věnuje se nepřímo také tolik diskutované definici závislé práce. Žádá, aby pozměňovací návrhy upravili například pracovní dobu. Podporuje vyvratitelnou domněnku existence pracovního poměru jako nástroj proti zastřenému zaměstnávání.

Upozorňuje ale, že platformy mohou nepřímo řídit pracovní dobu kurýrů prostřednictvím algoritmů, například pomocí bonusů za jízdy ve špičce nebo horším přidělováním zakázek po jejich odmítnutí. Navrhuje proto, aby se tento vliv zohledňoval při posuzování, zda jde o závislou práci.

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Asociace upozorňuje také například na problémy spojené s flotilami, tedy prostřednickými firmami, přes které část kurýrů a řidičů pracuje. Požaduje, aby zákon jasněji stanovil, jak mají platformy tyto firmy kontrolovat, a aby měli pracovníci přístup k informacím o tom, s kým jsou ve smluvním vztahu. Podle asociace totiž některé flotily neplní své povinnosti nebo využívají nelegální praktiky, což může poškodit pracovníky i stát.

Platformoví pracovníci jsou často řidiči, kurýři nebo lidé zajišťující úklid. Práce přes digitální platformy obvykle funguje tak, že si prostřednictvím aplikace sjednávají jednotlivé zakázky. Tímto způsobem si v Česku dnes alespoň příležitostně vydělává více než půl milionu lidí.

Evropská unie proto prosazuje právní úpravu, která má podmínky práce přes digitální platformy sjednotit a zpřehlednit. Na základě evropské směrnice nyní do českého právního řádu míří návrh zákona o platformové práci.

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