Já o ničem nevím. Protestní akce kurýrům nevyšla, rozvoz jídla fungoval standardně

Veronika Bělohlávková
  14:07
Páteční protest kurýrů jen minimálně omezil běžný provoz rozvážkových služeb. Podle kurýrů aktivních na sociálních sítích se do akce zapojila jen zanedbatelná část pracovníků, většina během dne normálně pracovala. Akce měla za cíl upozornit především na systém odměňování a pracovní podmínky u platforem, jako jsou Wolt, Foodora nebo Bolt Food.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Z vyjádření pracovníků rozvážkových služeb vyplývá, že řada kurýrů se ke stávce nepřipojila především kvůli obavám ze ztráty výdělku nebo proto, že protest nepovažovali za dostatečně organizovaný.

Kurýři, kteří protest organizovali, kritizují zejména netransparentní výpočet odměn a zhoršující se výdělky po započtení nákladů na provoz vozidla, pojištění či daní.

Doručování jídla podle dostupných informací fungovalo v pátek bez výraznějších omezení a objednávky se vyřizovaly v běžných časech. Podobně situaci popisují také zástupci samotných platforem, podle nichž páteční protest chod služeb zásadně neovlivnil a většina kurýrů zůstala aktivní.

„Naše platforma v pátek 13. března napříč Českou republikou funguje zcela standardně. V Praze i ve všech velkých městech nezaznamenáváme žádný reálný dopad na dostupnost našich služeb pro zákazníky ani partnerské provozovny,“ uvedl Adam Kolesa, šéf české Foodory.

Podle něj se rozhodla nevyužít možnosti rozvozu jen velmi malá část kurýrů, konkrétně méně než jedno procento z celého počtu partnerů. „To jasně ukazuje, že tato aktivita neodráží postoj většiny našich partnerských kurýrů, kteří naopak oceňují tuto spolupráci a flexibilitu, kterou jim umožňuje,“ uvedl Kolesa. Dodal, že celou situaci pečlivě sledují, přičemž i nadále zůstávají otevřeni konstruktivnímu dialogu se všemi našimi partnerskými kurýry.

Redakce iDNES.cz v poledne ověřila rychlost doručení jídla přímo do kanceláře. Objednávka dorazila do 15 minut bez zdržení. To naznačuje, že se protest na běžném provozu rozvážkových služeb výrazně neprojevil. Kurýr, který objednávku dovezl o žádném protestu ani nevěděl. „Já o ničem nevím,“ uvedl doslova.

Organizátoři protestu přitom původně vyzývali kurýry, aby se na jeden den odhlásili z aplikací a na problém upozornili právě omezením rozvozu. Chtěli tím přimět platformy k debatě o transparentnějším nastavení odměn a stabilnějších podmínkách práce. Podle dosavadního průběhu dne se ale zdá, že výzva mezi kurýry nenašla tak širokou podporu, aby výrazněji ovlivnila fungování služeb.

O vyjádření redakce iDNES.cz požádala také organizátora protestu Jiřího Karafiáta, odpověď však dosud nepřišla.

13. března 2026  14:07

Hrozí návrat inflační vlny, zní z ECB. Zvýšení sazeb je na spadnutí

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Válka v Íránu a její důsledky na růst cen zvyšují riziko, že Evropská centrální banka (ECB) zvýší úrokové sazby dříve, než se předpokládalo. Chce tím zabránit další vlně inflace podobné té, která...

12. března 2026

Toto je desítka nejbohatších lidí planety. Musk míří k bilionovému rekordu

Elon Musk na mítinku Donalda Trumpa ve městě Butler (5. října 2024)

Elitní klub lidí s majetkem přesahujícím 100 miliard dolarů je letos nejpočetnější v historii. Podle žebříčku Forbes do něj nově patří 20 lidí, které dohromady drží 3,8 bilionu dolarů, tedy zhruba...

12. března 2026

