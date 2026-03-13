Z vyjádření pracovníků rozvážkových služeb vyplývá, že řada kurýrů se ke stávce nepřipojila především kvůli obavám ze ztráty výdělku nebo proto, že protest nepovažovali za dostatečně organizovaný.
Kurýři, kteří protest organizovali, kritizují zejména netransparentní výpočet odměn a zhoršující se výdělky po započtení nákladů na provoz vozidla, pojištění či daní.
Doručování jídla podle dostupných informací fungovalo v pátek bez výraznějších omezení a objednávky se vyřizovaly v běžných časech. Podobně situaci popisují také zástupci samotných platforem, podle nichž páteční protest chod služeb zásadně neovlivnil a většina kurýrů zůstala aktivní.
|
Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky
„Naše platforma v pátek 13. března napříč Českou republikou funguje zcela standardně. V Praze i ve všech velkých městech nezaznamenáváme žádný reálný dopad na dostupnost našich služeb pro zákazníky ani partnerské provozovny,“ uvedl Adam Kolesa, šéf české Foodory.
Podle něj se rozhodla nevyužít možnosti rozvozu jen velmi malá část kurýrů, konkrétně méně než jedno procento z celého počtu partnerů. „To jasně ukazuje, že tato aktivita neodráží postoj většiny našich partnerských kurýrů, kteří naopak oceňují tuto spolupráci a flexibilitu, kterou jim umožňuje,“ uvedl Kolesa. Dodal, že celou situaci pečlivě sledují, přičemž i nadále zůstávají otevřeni konstruktivnímu dialogu se všemi našimi partnerskými kurýry.
Redakce iDNES.cz v poledne ověřila rychlost doručení jídla přímo do kanceláře. Objednávka dorazila do 15 minut bez zdržení. To naznačuje, že se protest na běžném provozu rozvážkových služeb výrazně neprojevil. Kurýr, který objednávku dovezl o žádném protestu ani nevěděl. „Já o ničem nevím,“ uvedl doslova.
|
Kurýři Woltu opět protestují. Pochodují Prahou, může to omezit dopravu
Organizátoři protestu přitom původně vyzývali kurýry, aby se na jeden den odhlásili z aplikací a na problém upozornili právě omezením rozvozu. Chtěli tím přimět platformy k debatě o transparentnějším nastavení odměn a stabilnějších podmínkách práce. Podle dosavadního průběhu dne se ale zdá, že výzva mezi kurýry nenašla tak širokou podporu, aby výrazněji ovlivnila fungování služeb.
O vyjádření redakce iDNES.cz požádala také organizátora protestu Jiřího Karafiáta, odpověď však dosud nepřišla.