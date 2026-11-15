Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dřívější nákupy a několik doručovacích špiček: co letos čeká Čechy do Vánoc

Autor: ,
  10:33
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Doručování balíků v rámci letošní předvánoční sezóny překoná podle kurýrních firem loňský rok a bude zřejmě rekordní. Češi letos začnou nakupovat dříve a doručování bude mít od poloviny listopadu do Vánoc několik špiček.

„Celkově očekáváme, že letošní sezona bude ještě silnější než loni a celoroční tržby e-commerce budou atakovat historický rekord z covidového roku 2021. Příjmy domácností rychle rostou, zároveň jsou lidé připraveni a ochotni utrácet. Letošní tempo růstu, kdy tržby internetových prodejců rostou dvouciferným číslem, tak v závěru roku ještě zesílí,“ uvedl generální ředitel GLS Petr Pěcha.

Dlouhodobá data podle mluvčího Zásilkovny Ondřeje Luštince ukazují, že lidé objednávají víc zásilek už od září a tempo postupně roste. Výraznější skok přichází po listopadových výplatách, zhruba kolem 15. listopadu.

Kurýři sepsali petici. Chtějí mít právo kolektivně vyjednávat třeba o odměnách

„Black Friday, který letos připadá na pátek 27. listopadu, křivku ještě zvedne a objednávky pak zůstávají vysoké až do Vánoc. Loni padl rekord 15. prosince, kdy skupina Packeta, do které Zásilkovna patří, přepravila 1,3 milionu zásilek,“ řekl.

GLS letos navýšila kapacity o čtyřicet procent. „Investovali jsme především do sítě výdejních boxů, kterých na sezónu budeme mít zhruba 2500, tedy o tisícovku víc než loni. Do boxů navíc nově rozvážíme i v sobotu, jako jediný dopravce v ČR máme sobotní doručení po celé ČR,“ dodal Pěcha. Počet výdejních boxů v Česku letos překročil 18 tisíc a zároveň se pro víc než polovinu Čechů staly hlavním doručovacím kanálem.

Prvním vrcholem sezóny bývají zpravidla slevové akce kolem Black Friday. „Z našeho aktuálního průzkumu vidíme, že slevové akce využívají dvě třetiny lidí nakupujících na internetu, ať už pro nákup dárků nebo kvůli tomu, že vyčkávají s nákupem na to, jestli právě jimi poptávané zboží v rámci Black Friday nezlevní. Letos je Black Friday ještě více než kdy v minulosti rozprostřen prakticky do celého listopadu, proto už nyní vidíme až 20procentní nárůst rozvozů oproti běžným číslům. Špička bude postupně zesilovat, nejsilnější budou všechny adventní víkendy, kdy počty objednávek a rozvezených balíčků porostou o desítky procent,“ doplnil Pěcha.

Vánoce budou dražší. Nákupy si lidé plánují dopředu a hledají výhodné nabídky

„V PPL očekáváme, že letošní sezona začne dříve a špička se tak rozloží do více vln. Pro spotřebitele to znamená více prostoru nakupovat s předstihem a bez zbytečných starostí, pro nás zase potřebu být připraveni na několik silnějších období v průběhu celé předvánoční sezóny,“ uvedl generální ředitel PPL Petr Horák.

Jedna z nejvýraznějších vln podle něj přijde už kolem 17. listopadu, tedy ještě před tradičním Black Friday.

„Kombinace státního svátku, nákupů s předstihem a dřívějšího startu slevových kampaní může letošní listopad rozdělit do několika silnějších období. My jsme se proto připravovali nejen na samotný Black Friday, ale na zvýšené objemy zásilek v průběhu celého měsíce,“ uzavřel Horák.

Podle výzkumu Asociace pro elektronickou komerci je již v tuto chvíli rozhodnuto osmasedmdesát procent on-line Čechů objednat alespoň část balíčků v e-shopech a třináct procent respondentů zatím ještě nad způsobem nákupu dárků váhá. Podle dat PPL pak plánuje nakupovat on-line stejně jako loni čtyřiašedesát procent lidí a šestadvacet procent více.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš

Německý kancléř Friedrich Merz hovoří v sídle CDU v Berlíně po zveřejnění...

Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá...

Celoroční sněžení a džungle nad garáží. Co nabídne nový pražský Lihovar

Rezidenční projekt Lihovar je těsně před otevřením.

Nejen byty na prodej a pronájem. Přestavba bývalého smíchovského lihovaru chce být nejpropracovanějším developerským projektem. Návštěvníky má nalákat vyhlídka s digitální expozicí vytvořená z...

V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti

V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...

V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...

Dřívější nákupy a několik doručovacích špiček: co letos čeká Čechy do Vánoc

ilustrační snímek

Doručování balíků v rámci letošní předvánoční sezóny překoná podle kurýrních firem loňský rok a bude zřejmě rekordní. Češi letos začnou nakupovat dříve a doručování bude mít od poloviny listopadu do...

15. listopadu 2026  10:33

Každý den přijde o končetinu nejméně jeden dělník. Realita indické recyklace textilu

ilustrační snímek

V indickém městě Pánípat se každoročně recykluje více než milion tun použitého oblečení z celého světa. Za ekologickou tváří módního průmyslu se však skrývá krutá realita. Dělníci v místních...

15. listopadu 2026

Myslel jsem, že nás vláda podpoří. Americký nábytkář je rozčarovaný realitou byznysu

Bruce Krinsky založil TOV Furniture, protože mu na trhu chyběl stylový a...

Americké nábytkářské firmy zažívají zlé časy. Poté, co prezident Trump uvalil na čalouněné zboží z Číny a Vietnamu vysoká cla, snaží se společnosti rozjet byznys na domácí půdě. Tam však narážejí...

15. listopadu 2026

Starším pracovníkům se na trhu daří. Zkušenosti jsou v éře AI výhoda, říkají data

Premium
ilustrační snímek

Zatímco trh práce je pro čerstvé absolventy vysokých škol, kteří se snaží prosadit v oborech jako technologie a finance, velmi náročný, zkušenější kancelářští pracovníci naopak zažívají příznivé...

15. listopadu 2026

Nvidia přijde kvůli rezignaci Huanga o klíčové obchody, tvrdí Musk

Elon Musk (29.dubna 2026)

Americký výrobce čipů Nvidia bez svého bývalého ředitele Jensena Huanga přijde o některé klíčové obchody, uvedl v sobotu šéf společností Tesla a SpaceX Elon Musk. Podle něj se řada takových obchodů...

14. listopadu 2026  17:43

Hitem korejské tržnice je Scarfrio. Prodejce šátků, který od nákupů odrazuje

Uličky trhu Namdaemun v Soulu jsou prodejní labyrint, ve kterém zákazníci...

„Scarfrio“ anebo „Strýček se šátky“. Taková jména si vysloužil mladý prodejce šátků z nejslavnějšího tržiště v Soulu. Jeho skutečné jméno zná jen málokdo, díky nezvyklé prodejní technice spočívající...

14. listopadu 2026

Ruský sen se rozplývá. Nahradit americký dolar čínským jüanem se nedaří

ilustrační snímek

Rusko chtělo po útoku na Ukrajinu nahradit dolar čínským jüanem. Plán však narazil na americké sankce a obavy čínských bank. Firmy nyní platí za převody do zahraničí vysoké poplatky a ani tak nemají...

14. listopadu 2026

Čínská autolavina naráží na evropský vzdor. Po boomu má přijít vývozní útlum

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Čínské automobilky letos posílají do světa rekordní množství aut. Zákazníci o ně stojí, jenže stále více zemí se snaží chránit vlastní výrobce. Tempo, jakým Číňané dobývají zahraniční trhy, proto...

14. listopadu 2026

Nejlepší doba pro investice USA v Česku je zítra, říká ředitel obchodní komory USA

Weston Stacey je výkonným ředitelem Americké obchodní komory v České republice.

Česká ekonomika má víc energie i potenciálu než kdykoli dřív. Tvrdí to Weston Stacey, který zhruba třicet let vede Americkou obchodní komoru v ČR. Mnoho amerických firem, které tu už působí, podle...

14. listopadu 2026

Rockaway Capital přebírá firmu na školní zájezdy. Proč sází na třídní výlety?

Ve spolupráci
Miliardový byznys se školními zájezdy. Český kapitál míří do Británie

Školní výlety a zahraniční exkurze už dávno nejsou jen záležitostí lokálních dopravců nebo malých cestovních kanceláří. Ve Velké Británii a západní Evropě se z takzvaného vzdělávacího cestování...

14. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

O přidání si nechce říct osm z deseti Čechů, zjistil průzkum. Nejvíc váhají vzdělaní

ilustrační snímek

Peníze jednoznačně rozhodují, jakou práci si Češi vyberou. Když jde ale o vlastní mzdu, raději mlčí. O přidání si nechce říct osm z deseti Čechů, přičemž větší zábrany mají ženy a lidé s vyšším...

14. listopadu 2026

Vlastní značky v drogerii rostou. U čističů vítězí cena, u zubních past důvěra

Premium
ilustrační snímek

Privátní značky v drogerii drží čtvrtinu trhu a na rozdíl od potravin jejich prodeje dál mírně rostou. Nejlépe se prosazují u toaletního papíru, papírových utěrek a kapesníků či čisticích prostředků....

14. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.