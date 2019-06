Přehlížení kůrovce se prodraží. Vlastníci lesů zaplatili pokuty za 7 milionů

Česká inspekce životního prostředí loni provedla 782 kontrol, většina z nich byla zaměřena na šíření kůrovce a dalších škůdců. Udělila 51 pokut v celkové výši přes 6,6 milionu korun.

„Stav lesů ve většině regionů napříč územím státu není od roku 2015 uspokojivý. Je to způsobeno zejména nekontrolovaným rozvojem hmyzích škůdců, zpočátku v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji,“ shrnula mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová. Loni úřad zaznamenal kalamitní rozvoj kůrovců v dalších krajích: na Vysočině, v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji.

Podnětů, na základě kterých mimo jiné vysílá úřad kontrolory do terénu, přibývá i letos.

Na vážnou situaci v lesích v souvislosti s rozvojem kůrovců a václavky (houba, napadající kmeny) upozornila ČIŽP už ve výroční zprávě z roku 2015. Od tohoto roku do konce 2018 padlo přes 250 pokut v celkové výši přes 18 milionů korun. K šíření kůrovce někdy dochází nejen v lesích, ale třeba i na železnici, kdy se napadené stromy neošetří a lýkožrout se převeze jinam.

Zhruba polovinu z loňských pravomocných pokut zaplatí stát sám sobě. Nejvyšší trest 3,5 milionu korun dostaly Lesy ČR za pochybení, zjištěná na podzim roku 2017 při kontrolách na šesti lesních správách: Bruntál, Jablunkov, Město Albrechtice, Jeseník, Šternberk a Rožnov pod Radhoštěm. Inspekce v protokolu například konstatovala, že Lesy ČR ohrozily životní prostředí v lesích, těžily stromy pozdě a pokračovaly v úmyslné těžbě místo toho, aby nedostatkové dělníky přesunuly do kritických oblastí. Zpráva kritizovala postup vedení v roce 2015 až 2017, kdy podniku šéfoval Daniel Szórád.

Lesy ČR pokutu uhradily, ale brání se u soudu správní žalobou. „Nesouhlasíme s ní. Naprosto neodpovídá živelnému charakteru šíření kalamity, které se nedá jednoduše čelit. Je to exces v rozhodování inspekce,“ říká mluvčí Eva Jouklová. Lesy ČR dostaly letos v dubnu půlmilionovou pokutu za nezpracování kůrovcového dřeva.

Další loňské pokuty mířily na obecní a soukromé vlastníky. Za zanedbání ochrany lesa u České Skalice dostala pokutu 250 milionů Kč společnost New Dobrawitz, 40 tisíc korun musela zaplatit obec Vacov na Prachaticku, 10 tisíc korun Hříšice na Jindřichohradecku. Pokutu 150 tisíc sklidila firma Forestman, která nevytěžila asi sto stromů. Do desítek tisíc korun sahají pokuty fyzickým osobám. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že to mohou být až miliony. ČIŽP může udělit peněžité sankce do 5 milionů, při recidivě až do 10 milionů korun.

Zatím nejvyšší pravomocná pokuta padla letos v květnu. Společnost H - Agrana musí zaplatit 4 miliony korun za to, že od podzimu 2017 do srpna 2018 neprovedla asanaci více než deseti tisíc smrků napadených lýkožroutem smrkovým a lesklým na Českobudějovicku.

Firma podle inspekce umožnila dokončení vývoje nové generace kůrovce, který teď ohrožuje jiné lesy. „Brouci vylétli a rozšířili se do okolních lesních porostů ve vlastnictví této firmy i v majetku jiných osob. Došlo tak k ohrožení dalších lesních majetků, kde bude opět nutné napadené stromy kácet. Vzniknou nové holiny a zbylé lesy budou oslabeny,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích Vladimír Jiráček. Rozsah napadení v této lokalitě nemá v kraji obdoby. Agranu už úřad pokutoval loni.

Vlastníci musejí ze zákona chránit les proti kůrovci tak, aby jej zničil ještě ve stadiu larvy, než se vylíhne a přeletí na jiné stromy. Nejmenší vlastníci mají možnost využít bezplatné služby odborného lesního hospodáře.