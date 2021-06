Kůrovcová kalamita slábne, vyhráno však není. Konec je v nedohlednu

Studené jaro nahrálo lesníkům, kteří už několik let svádějí boj s kůrovcem. Vlhko a­ zima tomuto škůdci neprospívají a ­kalamita by mohla začít slábnout. Na konec kůrovcové katastrofy si však ještě počkáme, návrat k normálu může trvat i pět let.