Inspekce našla v kuřecích řízcích salmonelu. Lidé mohou mít maso ještě doma

Bakterie salmonely našli kontroloři v kuřecích řízcích od společnosti Avicarvil Fresh s datem použitelnosti do 9. dubna. Vzorek inspekce odebrala ve středočeských Jinočanech, s prodejcem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Informaci o zjištění nevyhovující potraviny SZPI vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF), aby mohlo dojít k došetření v zemi původu.
„Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný výrobek má již prošlé datum použitelnosti, v tržní síti se nenachází. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ uvedl Pavel Kopřiva.
Bakterie by podle informací na webu Státní veterinární správy měla ničit teplota 60 stupňů Celsia a vyšší.
V únoru informovala SZPI o kontaminaci kuřecího masa z Ukrajiny, které se prodávalo v Tescu. Loni v listopadu to bylo různé drůbeží maso z Maďarska odebrané ve více řetězcích.