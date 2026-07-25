Lepší kuře? Žije o týdny déle, stojí ale násobně víc. Farmář vysvětluje rozdíl

Kus od obytných budov stojí na pastvině mobilní kurník, slepice běhají po jeho okolí, manželka farmáře Klára půjde pro vajíčka až uprostřed dne. U kopřiv kejhají husy chované na svatomartinské slavnosti. A o několik set metrů dále pak na pastvině obehnané elektrickým ohradníkem stojí nízké konstrukce. A v nich je 2 400 kuřat rozdělených na zhruba 20 skupinek. Mají vevnitř pití, krmení, můžou si hrabat v zemi a krmit se trávou, ale hlavně jetelem, který roste na zemi. Mobilní voliéry se každý den posouvají, aby půda nedegradovala, ale také aby zvířata měla nové krmení.
„To, co sežere jedno naše kuře, za to v běžném chovu vyrostou tři nebo čtyři. Proto nikdy nebudeme prodávat maso za ceny supermarketů.“