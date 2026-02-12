Řízky byly původem z Ukrajiny s datem použitelnosti do 4. září a číslem šarže 25354202. Podle etikety šlo o privátní výrobek řetězce, dodavatelem masa byla společnosti DC Tesco.
SZPI odebrala vzorek loni 2. září. Chlazené maso obvykle inspekce nestihne nařídit stáhnout z prodejní sítě, protože má výsledky laboratorní analýzy později, než uplyne datum trvanlivosti či použitelnosti.
Přítomnost bakterií salmonely není úplně výjimečná. V kuřecím ji inspekce našla loni v Albertu v Hradci Králové, v Tesku v Českém Krumlově či v Albertu ve Velkém Týnci na Olomoucku a v Lidlu ve Frýdku-Místku. Jednalo se jak o maso českého původu, tak z Polska či Ukrajiny. V archivu na webu Potraviny na pranýři lze najít i starší případy.
Přítomnost bakterií nemusí bezpodmínečně způsobit nemoc. Státní veterinární správa na webu uvádí, že bakterie by měla zničit teplota nad 60 stupňů Celsia, po kterou bude potravina zahřátá alespoň pět minut. Důležité je však sledovat teplotu uvnitř potraviny, která bývá obvykle nižší než na povrchu.