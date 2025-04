Před necelým rokem uváděli zástupci vašeho sdružení, že ohledně cen drůbežího masa jsme na samém dnu, pod které se už nedá jít. Tehdy stály kuřecí prsní řízky kolem 133 korun za kilogram, s výkupní cenou za 105 Kč. Nyní se spotřebitelské ceny zvýšily o desetikorunu za kilogram, je to již únosné?

Toto je ale stále jenom průměr. Na trhu vidíme, že stále jsou často prodejní ceny v obchodech pod nákupními, tedy že jsou nižší, než za kolik dodávají výrobci masa řetězcům. Stále pak upozorňujeme na to, že stát přichází jak o DPH, tak i o daň z příjmu. A co hůř, nízké ceny se odrážejí i na prvních článcích řetězce, tedy u chovatelů samotných kuřat, kteří jsou tlačení dodávat za extrémně nízké výkupní ceny. Stále tak vidíme, že řetězce i na současných cenách tratí, pro nás je ale pak těžko vysvětlitelné pro veřejnost, že chov, výkrm, ale i zpracování drůbežího masa jsou finančně náročné, neboť se nám meziročně neustále zvyšují vstupní náklady na krmiva, energie, mzdy nebo obaly.

A pak tady máme aktivisty, kteří by chtěli pouze pomalu rostoucí kuřata, což může prodražit jejich konečnou cenu až na dvojnásobek.