Kupní síla Čechů po letech klesá. Důvodem je oslabení koruny, inflace i válka

„Je to způsobeno čtyřicetiletým experimentem s komunistickým centrálně řízeným hospodářstvím, který skončil debaklem. Ještě v roce 1950 byla kupní síla v Česku prakticky totožná jako v Rakousku, nicméně Rakousko na rozdíl od nás nedalo komunistům příležitost jejich ekonomiku zdecimovat. Pokud bych se bývali zachovali stejně, byli bychom dnes bezpečně nad evropským průměrem,“ vysvětluje Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Důvodem nedávného poklesu kupní síly je pak podle analýzy především pokles kurzu české koruny vůči euru. V roce 2023 bylo euro v průměru za 24 korun, nyní se pohybuje kolem 25,3 korun za euro. „Pokud pracujete s kupní silou coby absolutní částkou vyjádřenou v eurech, potom má taková změna směnného kurzu poměrně značný vliv,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory.

Podle Tomáše Prouzy navíc z dat o útratách v obchodech lze vyčíst, že za poslední rok nedošlo k žádnému negativnímu posunu v životní úrovní Čechů vůči průměru EU. „Ta statistika ukazuje něco jiného – že kdybychom už konečně přijali euro, měli bychom se líp a nenesli bychom zbytečná rizika kurzových výkyvů,“ poukazuje.

Za poklesem kupní síly však stojí i další faktory. „Především kumulace faktorů z předchozích let jako je covid, inflace a válka na Ukrajině,“ vyjmenovává konzultant NIQ GfK Šimon Dvorský. Pokles kupní síly zaznamenaly v rámci České republiky všechny regiony. Nejstrmější pád však zažila Praha, kde došlo k poklesu kupní síly oproti loňsku o osm procent. Následuje Ústecký kraj se sedmiprocentním poklesem.

„V případě Prahy může být důležitým faktorem vysoký podíl přistěhovalců, kteří do Česka v posledních letech přišli, postupně se usadili, získali trvalý pobyt,“ říká Tomáš Prouza. Praha je atraktivním místem pro řadu cizinců. Nejde jen o uprchlíky z Ukrajiny, ale i o cizince ze zemí východní Evropy a střední Asie. „Příjmy této skupiny jsou přitom obvykle podprůměrné, což může táhnout průměrnou kupní sílu dolů,“ dodává Tomáš Prouza.

Naproti tomu v Ústeckém kraji je pokles kupní síly pravděpodobně způsoben přetrvávajícími problémy regionu a nejvyšším podílem nezaměstnaných v republice.

Nejnižší pokles kupní síly nastal v Jihomoravském kraji (1,9 procenta) a v Olomouckém kraji (2,1 procenta). „Kupní síla některých moravských regionů v minulých letech rostla výrazněji především díky technologickým společnostem, které zde vznikají, proto je asi v letošním roce pokles spíše mírnější,“ domnívá se Šimon Dvorský. Podle Tomáše Prouzy jsou pak důvody v tomto případě přesně opačné, než u Prahy a Ústeckého kraje. „Jižní Morava patří k ekonomicky nejsilnějším regionům ČR, ale je také velmi konzervativní, takže migrační efekt Prahy zde nebude tak významný. Relativní stabilita kupní síly pak není překvapením,“ vysvětluje Tomáš Prouza.

Nejbohatší je Praha 1

Průměrná kupní síla je však v České republice rozprostřena nerovnoměrně. Tradičně nejvyšší kupní sílu mají dlouhodobě Pražané. V letošním roce byla v Praze průměrná kupní síla o 32,2 procenta vyšší, než je celostátní průměr. Ani v rámci Prahy však kupní síla není jednotná. Nejvyšší kupní sílu mají obyvatelé Prahy 1. Tady se kupní síla pohybuje okolo 165 procent celostátního průměru. Je to dokonce ještě o třetinu více, než je pražský průměr. Vysvětlení je prosté.

„Praha 1 je nejbohatším místem v republice. Je to patrné ze skladby obyvatel, cen nemovitostí, nákladů na bydlení. Žijí zde lidé s nadprůměrnými příjmy, a to nejen v rámci republiky, ale i Prahy samotné,“ poukazuje Tomáš Prouza.

S menším odstupem pak následují Prahy 2 a 6. Naopak nejnižší kupní sílu mají v rámci Prahy obyvatelé žijící na sídlišti Řepy na západě Prahy a v Radotíně na jihozápadě města. Z hlediska kupní síly jsou pak v rámci Prahy nejslabší ty oblasti, kde jsou umístěna rozsáhlá panelová sídliště a současně se zde příliš nestaví a nemění se zde obyvatelstvo.

„Sídliště Řepy, ale nejen toto, mezi tyto čtvrti patří. Radotín je starší, částečně průmyslová příměstská oblast, kde se ve srovnání s dalšími oblastmi Prahy příliš neměnilo obyvatelstva, není tu tolik mladých a zároveň se zde ve srovnání s jinými částmi Prahy nestavělo tolik, jako jinde,“ poukazuje Šimon Dvorský.

To potvrzuje i Tomáš Prouza. „Čím dále od centra v Praze jdete, tím více se snižuje ekonomická síla obyvatel. Jsou samozřejmě i výjimky, například části Prahy 6, ale určitě to platí pro sídliště a další periferní lokality města jako jsou právě Řepy,“ uvádí Tomáš Prouza.

Náklady na bydlení jsou na periferiích nižší, a to odráží také ekonomickou skladbu obyvatel. I přes tento fakt mají ale obyvatelé „nejslabších“ částí Prahy kupní sílu v průměru o 26 procent vyšší, než jaký je celostátní průměr.

Velmi vysokou kupní sílu pak mají příměstské oblasti, které leží v blízkosti Prahy. Často jde o satelitní oblasti, kdy jejich obyvatelé většinou za prací dojíždí do Prahy. Obyvatelé příměstských satelitů mohou svou kupní silou dokonce překonat některé pražské městské části. „Je to proto, že se sem stěhují do nově postavených domů lidé, kteří nechtějí bydlet v Praze a mají kupní sílu tak vysokou, že si mohou dovolit bydlení ve vlastním domě,“ vysvětluje Šimon Dvorský.

Jsou to téměř vždy lidé, kteří v Praze pracují a mají výhodu vysokých příjmů ze zaměstnání v Praze a bydlení v přírodě ve vlastním. „Podobným vývojem prochází většina velkých evropských měst, v okolí Prahy je to díky velmi dobré síti příměstské hromadné dopravy ještě jednodušší než jinde,“ dodává Tomáš Prouza.

Nadprůměrnou kupní sílu vykazuje podle analýzy celkem 15 okresů ze 77. Jde však vesměs pouze o okresy ve Středočeském kraji, případně o velká města jako Brno či Plzeň. „Středočeský kraj je specifický především tím, že de facto tvoří zázemí Prahy a platí proto, že lidé zde žijící mohou dojíždět do práce do Prahy a bydlet mimo město v některé části Středočeského regionu,“ vysvětluje Šimon Dvorský. Obecně platí, že čím blíže Praze, tím je kupní síla vyšší. Výjimky tvoří některé vzdálenější oblasti tohoto kraje s vlastní silnou ekonomikou, jako je například okres Mladá Boleslav se závodem Škoda.

Na druhém konci spektra jsou pak regiony, které svou kupní silou nedosahují ani celostátního průměru. Okresem s nejhorší kupní silou je Ostrava-město, kde kupní síla činí 86,4 procenta celostátního průměru. Velmi nízkou kupní sílu pak má také Karlovarský region (89,2 procenta z celostátního průměru) a Moravskoslezský region (90,5 procenta z celostátního průměru).

Nejnižší kupní síla je v příhraničí

Úplně nejnižší kupní síla z celého Česka byla zaznamenána v obci Bílá Voda na Jesenicku. Průměrná kupní síla zde nedosahovala ani 66 procent z celostátního průměru. Podobné výsledky vykazovaly také obce Slezské Pavlovice a Hlinka na Bruntálsku či Vřesová na Sokolovsku. Důvodem nízké kupní síly je i poloha těchto obcí. Jde o oblasti v příhraničí, kde je mimo jiné i vysoká nezaměstnanost. Severní Morava a celé severní pohraničí ČR (bývalé Sudety) jsou ekonomicky nejméně prosperujícími regiony v republice.

„Strukturální problémy, zejména vysoká nezaměstnanost, či horší dopravní spojení, méně příležitostí pro kvalitní vzdělávání či atraktivní zaměstnání odvádí značnou část potenciálně vysokopříjmového obyvatelstva do jiných částí republiky,“ říká Tomáš Prouza.

To potvrzuje i Šimon Dvorský: „Obecně jsou obce s nejnižší kupní silou umístěny dále od větších měst a pracovních příležitostí, se slabou dopravní infrastrukturou, s průměrně nízkým vzděláním obyvatel a v průměru se starší populací,“ dodává. Mladší obyvatelstvo z těchto oblastí odchází za prací do měst a i když mohou mít vyšší kupní sílu, ta už se nezapočítává do obcí, ze kterých odešli. A na celkových číslech kupní síly tohoto regionu je to pak vidět. Nůžky mezi těmito regiony a zejména Prahou jsou stále rozevřené poměrně široce.