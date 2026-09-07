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Central Group na začátku letošního roku oznámil, že kvůli přehřátému stavebnímu trhu na rok odloží zahajování nových projektů. Ceny stavebních dodávek byly podle Kunovského příliš vysoké a jejich promítnutí do cen nových bytů by znamenalo další výrazné zdražování.
Po několika měsících ale největší český rezidenční developer mění kurz. „Situace se normalizuje, proto jsme připraveni a zahájíme v horizontu nejbližších měsíců dva tisíce nových bytů. Je to v devíti projektech v sedmi lokalitách po celé Praze,“ oznámil Kunovský před Summitem dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který se uskuteční 9. září v pražském Obecním domě.
V posledních měsících podle svých slov absolvoval řadu schůzek s vedením největších stavebních společností. „Hledáme a našli jsme cestu, jak výstavbu zase ve velkém rozjet,“ uvedl. Central Group je připraven nabídnout dodavatelům například rychlejší platby, inflační doložky nebo větší flexibilitu u termínů zahájení a dokončení staveb.
Stavebnictví podle něj i tak zůstává přehřáté. Chybějí lidé, materiály, suroviny i technika. Přesto jsou nynější podmínky příznivější než na konci loňského roku. „Bezesporu z hlediska cen stavebních dodávek jsme schopni se dostat na lepší podmínky, než byly na konci loňského roku, kdy jsme výstavbu o rok odložili,“ řekl Kunovský.
Ceny bytů dolů nepůjdou
Zlepšení situace ve stavebnictví ale podle Kunovského neznamená, že by měli zájemci o bydlení očekávat zlevňování nových bytů. Jejich ceny v Praze nyní podle něj meziročně rostou přibližně o deset procent a průměrná cena se dostala zhruba na 188 tisíc korun za metr čtvereční. Za posledních deset let podle jeho slov nové pražské byty zdražily o 170 procent.
„Já si nemyslím, že ceny nových bytů mohou klesnout,“ prohlásil. Větší nabídka by však podle něj mohla současné tempo zdražování výrazně zpomalit. Za zdravou úroveň by považoval růst kolem pěti procent ročně.
Naději v tomto směru vkládá především do Metropolitního plánu Prahy a změn stavební legislativy. Ty by podle něj měly otevřít nové lokality pro výstavbu a zároveň zjednodušit a zrychlit povolování. Výsledek se však neprojeví okamžitě. „Tyto věci se projeví v horizontu nejdříve tří, čtyř let,“ odhadl Kunovský.
U starších bytů může být vývoj odlišný. Pokud začne na trh přicházet více novostaveb, mohl by se podle Kunovského růst cen starších bytů zcela zastavit. Rozdíl mezi cenami nového a staršího bydlení je nyní podle něj kolem 15 procent, zatímco za odpovídající vzhledem k rozdílům v technické a energetické kvalitě považuje přibližně 30 procent.
V přípravě až 45 tisíc bytů
Central Group má připravenou zásobu projektů na desítky let. Kunovský uvedl, že firma vlastní pozemky zhruba v šedesáti lokalitách po celé Praze a v přípravě má přibližně 40 až 45 tisíc bytů.
Problémem podle něj není nedostatek projektů, ale rychlost jejich povolování. Pokud se proces zrychlí a bude předvídatelnější, Central Group by podle svého šéfa mohl každý rok uvádět na trh dva až tři tisíce bytů. Současná zásoba tak představuje práci minimálně na dalších dvacet let.
Dostupnost bydlení kromě cen bytů dál ovlivňují také hypotéky. Jejich sazby se podle Kunovského pohybují kolem pěti procent. Pokud by se znovu přiblížily šesti procentům, mohlo by to realitní trh opět výrazně přibrzdit. Za zdravou úroveň považuje sazby mezi třemi a čtyřmi procenty, které by podle něj pomohly zlepšit dostupnost bydlení pro střední třídu.
Kunovský zároveň upozornil, že rychlejší povolování a větší výstavba jsou pro řešení problému dostupného bydlení zásadní. Pomoci by podle něj mohlo také více veřejných nájemních bytů nebo podpora mladých lidí při pořizování prvního bydlení.