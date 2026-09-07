Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Developer Kunovský: Bojkot stavebníků zabral. Zase začneme stavět ve velkém

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Společnost Central Group po několikaměsíčním útlumu znovu rozjede výstavbu. V nejbližších měsících dokončí dva tisíce bytů v devíti projektech po celé Praze. „Náš apel na stavební trh bezesporu zabral,“ říká zakladatel a šéf společnosti Dušan Kunovský v Rozstřelu na iDNES.cz. Firmě se podle něj podařilo dohodnout se stavebními dodavateli lepší podmínky.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Central Group na začátku letošního roku oznámil, že kvůli přehřátému stavebnímu trhu na rok odloží zahajování nových projektů. Ceny stavebních dodávek byly podle Kunovského příliš vysoké a jejich promítnutí do cen nových bytů by znamenalo další výrazné zdražování.

Po několika měsících ale největší český rezidenční developer mění kurz. „Situace se normalizuje, proto jsme připraveni a zahájíme v horizontu nejbližších měsíců dva tisíce nových bytů. Je to v devíti projektech v sedmi lokalitách po celé Praze,“ oznámil Kunovský před Summitem dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který se uskuteční 9. září v pražském Obecním domě.

Hostem Rozstřelu je Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (3. září 2026)
Hostem Rozstřelu je Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (3. září 2026)
Hostem Rozstřelu je Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (3. září 2026)
Hostem Rozstřelu je Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (3. září 2026)
14 fotografií

V posledních měsících podle svých slov absolvoval řadu schůzek s vedením největších stavebních společností. „Hledáme a našli jsme cestu, jak výstavbu zase ve velkém rozjet,“ uvedl. Central Group je připraven nabídnout dodavatelům například rychlejší platby, inflační doložky nebo větší flexibilitu u termínů zahájení a dokončení staveb.

Stavebnictví podle něj i tak zůstává přehřáté. Chybějí lidé, materiály, suroviny i technika. Přesto jsou nynější podmínky příznivější než na konci loňského roku. „Bezesporu z hlediska cen stavebních dodávek jsme schopni se dostat na lepší podmínky, než byly na konci loňského roku, kdy jsme výstavbu o rok odložili,“ řekl Kunovský.

Ceny bytů dolů nepůjdou

Zlepšení situace ve stavebnictví ale podle Kunovského neznamená, že by měli zájemci o bydlení očekávat zlevňování nových bytů. Jejich ceny v Praze nyní podle něj meziročně rostou přibližně o deset procent a průměrná cena se dostala zhruba na 188 tisíc korun za metr čtvereční. Za posledních deset let podle jeho slov nové pražské byty zdražily o 170 procent.

„Já si nemyslím, že ceny nových bytů mohou klesnout,“ prohlásil. Větší nabídka by však podle něj mohla současné tempo zdražování výrazně zpomalit. Za zdravou úroveň by považoval růst kolem pěti procent ročně.

Naději v tomto směru vkládá především do Metropolitního plánu Prahy a změn stavební legislativy. Ty by podle něj měly otevřít nové lokality pro výstavbu a zároveň zjednodušit a zrychlit povolování. Výsledek se však neprojeví okamžitě. „Tyto věci se projeví v horizontu nejdříve tří, čtyř let,“ odhadl Kunovský.

U starších bytů může být vývoj odlišný. Pokud začne na trh přicházet více novostaveb, mohl by se podle Kunovského růst cen starších bytů zcela zastavit. Rozdíl mezi cenami nového a staršího bydlení je nyní podle něj kolem 15 procent, zatímco za odpovídající vzhledem k rozdílům v technické a energetické kvalitě považuje přibližně 30 procent.

V přípravě až 45 tisíc bytů

Central Group má připravenou zásobu projektů na desítky let. Kunovský uvedl, že firma vlastní pozemky zhruba v šedesáti lokalitách po celé Praze a v přípravě má přibližně 40 až 45 tisíc bytů.

Problémem podle něj není nedostatek projektů, ale rychlost jejich povolování. Pokud se proces zrychlí a bude předvídatelnější, Central Group by podle svého šéfa mohl každý rok uvádět na trh dva až tři tisíce bytů. Současná zásoba tak představuje práci minimálně na dalších dvacet let.

Hostem Rozstřelu byl Dušan Kunovský, zakladatel a ředitel společnosti Central Group. Pořad moderuje Vladimír Vokál.

Dostupnost bydlení kromě cen bytů dál ovlivňují také hypotéky. Jejich sazby se podle Kunovského pohybují kolem pěti procent. Pokud by se znovu přiblížily šesti procentům, mohlo by to realitní trh opět výrazně přibrzdit. Za zdravou úroveň považuje sazby mezi třemi a čtyřmi procenty, které by podle něj pomohly zlepšit dostupnost bydlení pro střední třídu.

Kunovský zároveň upozornil, že rychlejší povolování a větší výstavba jsou pro řešení problému dostupného bydlení zásadní. Pomoci by podle něj mohlo také více veřejných nájemních bytů nebo podpora mladých lidí při pořizování prvního bydlení.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

Developer Kunovský: Bojkot stavebníků zabral. Zase začneme stavět ve velkém

Vysíláme
Majitel společnosti Central Group Dušan Kunovský hostem pořadu Rozstřel. (30....

Společnost Central Group po několikaměsíčním útlumu znovu rozjede výstavbu. V nejbližších měsících dokončí dva tisíce bytů v devíti projektech po celé Praze. „Náš apel na stavební trh bezesporu...

7. září 2026

Když se sklízí ve vhodný termín, mošt kvasí bouřlivě. Vinař líčí vliv Měsíce a homeopatik

Premium
Vinné sklepy Kutná Hora - vinice poblíž chrámu svatá Barbora. Lukáš Rudolfský -...

Vinné sklepy Kutná Hora jsou druhým největším vinařstvím v Čechách, navíc získaly jako první v republice přísnou certifikaci biodynamických vín Demeter. V zahraničí je biodynamické vinařství daleko...

7. září 2026

Už to můžu natočit? Na sítích přibývá těch, kteří sdílejí svou práci pro bohaté

ilustrační snímek

Na sociálních sítích nacházejí stále více publika profesionálové, kteří sdílejí svou práci pro bohaté klienty. Uživatelé tak mohou sledovat, jak se staví luxusní domy nebo jak se vaří pro smetánku.

7. září 2026

Klasická káva už je nuda, generace Z hledá v kavárnách originalitu

ilustrační snímek

Ledové nápoje zažívají celosvětový rozmach a ve Spojených státech tvoří dokonce 70 procent všech objednávek. Za trendem stojí generace Z, která u produktů vyhledává personalizaci a originalitu.

6. září 2026

Mladí investují v průměru necelých pět tisíc. S věkem se částka zdvojnásobí

ilustrační snímek

Přístup k investování a částky, které lidé investují, se výrazně liší v závislosti na jednotlivých generacích. Zatímco lidé do 30 let investují necelých pět tisíc měsíčně, po padesátce už je to v...

6. září 2026

Název je klíčový. AI proměnila i pravidla pro pojmenování restaurací

ilustrační snímek

Vybrat správné jméno pro restauraci je náročnější než kdy dřív. Označení totiž musí uspokojit jak lidi, tak internetové algoritmy. Ty totiž nakonec rozhodnou o tom, zda se podnik ve výsledku...

6. září 2026

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

6. září 2026

Vědci varují před emisemi z výletních lodí. Našli v nich vanad i nikl

Výletní loď Star Voyager během zastávky v čínském městě San-ja. (3. září 2025)

Velké výletní lodě mohou být pro ovzduší v přístavech větší zátěží, než se dosud předpokládalo. Vědci ze Southamptonu v jejich emisích nalezli ultrajemné částice s obsahem vanadu a niklu, které při...

6. září 2026

Rozvojové země čelí epidemii dětské obezity. Léčbu si rodiče nemohou dovolit

Intan Permatasari (vpravo) se svou matkou doma v Indonésii (15. září 2025)

Obezitou trpí po celém světě několik milionů dětí. Studie, na které se podílelo přes tisíc vědců, zkoumala nutriční problémy u dětí ve věku od pěti do devatenácti let ve 200 zemích. Výsledky ukázaly,...

6. září 2026

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

6. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Polsko omezuje vojenskou závislost na USA. Zbraně chce vlastní i české

Polsko oslavilo Den armády. Vojenská přehlídka se konala ve Varšavě. (15. srpna...

Polsko mění způsob, jakým buduje svou armádu. Místo dalšího spoléhání na dodávky ze Spojených států či jiných vzdálených zemí chce stále větší část zbraní a munice vyrábět doma nebo ve spolupráci se...

5. září 2026

Opustí dýšková kultura USA? Stále převládají nevýhody, soudí odborníci

ilustrační snímek

Ve Spojených státech přibývá podniků, které ruší možnost spropitného. Důvodem je nerovný přístup a nestabilita příjmů zaměstnanců. Podle odborníků je ale takové podnikání finančně mnohem náročnější.

5. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×