Developer: Odmítáme prodávat byty Rusům, kteří schvalují okupaci Ukrajiny

„Ruská klientela tvoří zhruba 10 procent všech našich zákazníků, takže tímhle opatřením přicházíme o 10 procent našeho zisku,“ říká Dušan Kunovský. „Ale ta situace je tak bezprecedentní, že si říkáme, že je potřeba nějak reagovat, dát najevo svůj názor, což je v této době cennější než zisk.“

„Rusko a Bělorusko porušily mezinárodní právo a my od jejich občanů máme právo požadovat určitou garanci toho, že neschvalují porušování mezinárodního práva. Celých 28 let naší existence jsme nikdy nikoho nediskriminovali. Postavili jsme za tu dobu nové bydlení pro více než 40 tisíc lidí. Ale teď zkrátka nechceme byty prodávat lidem, kteří schvalují tento válečný akt,“ vysvětluje developer.

Summit o stavebním rozvoji

Ve čtvrtek se koná v Praze Summit stavebního rozvoje, architektury a urbanismu, kde za Sdružení pro architekturu a rozvoj vystoupí Dušan Kunovský se svým příspěvkem. Zpravodajský web iDNES.cz přiblíží průběh celé akce v přímém přenosu od 9:00 hodin.

Dušan Kunovský chce v příspěvku upozornit na to, jak obtížné je v ČR stavět byty či rodinné domy. Podle něj je tato situace doslova neúnosná. „Průměrně trvá vyřízení stavebního povolení pro běžný bytový dům na běžném pozemku 10 až 12 let.“

Situaci měl zjednodušit nový stavební zákon, který se však podle Kunovského stal zbytečně předmětem politického boje. Nejjednodušší by podle něj bylo, aby tento zákon platil tak, jak jej Sněmovna schválila v minulém volebním období.

„Vše se zbytečně zpolitizovalo. Nová politická reprezentace už před volbami deklarovala, že ve dvou věcech chce zákon v každém případě změnit. Jednak ve věci zrušení systému státní stavební správy a nejvyššího stavebního úřadu. Chtějí, aby rozhodování zůstalo na obcích. A druhá změna je, že chtějí rozšířit pravomoci samospráv z hlediska územního plánování,“ popisuje spor developer.

Paralýza bytové výstavby

„To jsou kroky, které jsme očekávali, kterým do určité míry rozumíme. Ale teď se začíná revidovat celý zákon, plánuje se jeho odklad o rok. Vláda chtěla připravit novelu zákona do poloviny roku 2022, což se ale nedá stihnout, aby nevznikl úplný paskvil,“ kritizuje novou vládu Kunovský.

Podle něj to může znamenat paralýzu celého stavebního řízení, tedy skutečnost, že se bytová výstavba nerozběhne, a Fialův kabinet tak nebude moci splnit sliby ze svého programového prohlášení, tedy například to, že postaví 10 tisíc nových nájemních bytů.

Podle Kunovského brzdí novou výstavbu bytů i další skutečnost. „Sebelepší stavební zákon nepomůže, pokud novou výstavbu nebudou chtít města a obce, kde se staví. A situace je bohužel taková, že stát na nové výstavbě vybírá prostřednictvím daní velké množství peněz, ale do samospráv, tedy do obcí a měst, kde se staví, se vrací jenom malý zlomek z toho, co stát vybere.“

„Města a obce pak ale nemají dostatek peněz na výstavbu škol, školek, křižovatek, infrastrukturu, a tudíž nová výstava je pro ně zátěží a starostové se jí brání. Jsou to spojené nádoby se stavebním zákonem, prostě města a obce by měly získávat od státu více peněz na svoje veřejné investice a veřejnou infrastrukturu,“ tvrdí šéf Central Group.

„Navrhujeme proto následující věc,“ pokračuje Kunovský. „Nazýváme to principem 10+5, kdy DPH na nové byty by se snížila z patnácti na deset procent a těch zbývajících pět procent by šlo formou místního poplatku přímo městům a obcím, kde nové byty vznikají a kde jsou potřebné veřejné investice. Samospráva by najednou mohla v nové výstavbě vidět přínos a rozkvět.“

„Města a obce pak budou novou výstavu podporovat. Schvalovací procesy budou jednodušší, protože, zcela otevřeně, velký development bez podpory měst a obcí je v podstatě neprosaditelný,“ varuje Kunovský.

Rozjede uprchlická vlna z Ukrajiny velkou výstavbu sociálních bytů, o které se v ČR hovoří už mnoho let? Klesne v dohledné době cena nemovitostí? A stanou se ještě někdy v budoucnu byty dostupné pro mladé rodiny? Nebo budou nemovitosti pouze výsadou těch nejbohatších? I o tom hovořil Dušan Kunovský v Rozstřelu.