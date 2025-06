„Evropa se musí naučit bránit sama,“ zaznělo hned v úvodu debaty. „Riziko, že se Spojené státy v budoucnu od Evropy odkloní, je zcela realistické. Putin navíc dává jasně najevo svou rozpínavost už od roku 2007. Evropa si tedy musí zajistit konvenční obranu sama,“ řekla ekonomka Jana Matesová.

Bývalý premiér a guvernér ČNB Jiří Rusnok dodal, že obranyschopnost Evropy není jen otázkou ambice, ale nutnosti. „Evropě nejde o to někam expandovat. Ale musí se umět sama bránit. Máme 500 milionů lidí, jsme technicky vyspělí a určitě máme na to být obranným hegemonem. Musíme se to jen naučit a správně investovat.“

Podle Jiřího Staňka z CSG potřebuje Evropa, a především Česká republika, jasný plán. „Obranný průmysl vnímá věci z ekonomického pohledu. Je to především záležitost exportních příležitostí, kde musíme držet krok s giganty jako jsou Čína nebo USA, musíme být konkurenceschopní,“ upozornil.

Domácí zakázky a multiplikátor

Matesová následně upozornila, že český obranný průmysl roste, ale stát mu nevytváří dostatečné podmínky. „Chybí nám jasná obranná strategie nákupů. Firmy se nemohou rozhodovat z roku na rok. Veřejné zakázky mají směřovat k domácím výrobcům.“

Jiří Rusnok s tím souhlasí. „Je třeba uplatnit jednoduchý princip: všechno, co jsme schopni vyrobit v této zemi, bychom měli kupovat doma. Pokud to splňuje technické požadavky, je to logické – multiplikační efekt, daně, pracovní místa. Většina zemí to tak dělá,“ řekl.

Společnost CSG je jednoznačně největším českým zbrojním výrobcem. Jedním z klíčových produktů holdingu je nesporně podvozek Tatra, který má podle Staňka světové renomé. „V případě podvozků Tatra asi nikdo nepochybuje o tom, že to je z vojenského pohledu jeden z nejlepších terénních podvozků.“

„A to, že je používán prakticky po všech světadílech, celou řadou armád i těch nejvyspělejších, ať už je to armáda americká, izraelská a samozřejmě řada armád NATO, je nejlepší důkaz,“ doplnil Staněk.

Czechoslovak Group se v posledních letech zaměřuje také na vývoj nových obrněných transportérů Pandur. Výrazný úspěch zaznamenala také samohybná houfnice Morana, nejnovější produkt koncernu.

„Je na podvozku Tatra a je schopná nasazení prakticky kdekoliv v rámci aliančních sil,“ zdůraznil Staněk s tím, že právě schopnost zapojit se do evropských projektů a alianční kompatibilita jsou klíčové faktory pro udržení konkurenceschopnosti českých zbrojařů.

Výzkum, vývoj a evropská spolupráce

Slabinou Česka je ale podle Matesové podcenění armádního výzkumu a vývoje. „Doporučení je dávat dvě procenta z obranných výdajů na výzkum. My jsme hluboko pod tím – jsme jedni z nejhorších v NATO,“ uvedla. „Přitom největší objevy často přicházejí právě z obranného výzkumu – internet, technologie. Tohle musíme podporovat.“

Hosty pořadu Kulatý stůl byli ekonomka Jana Matesová, Jiří Staněk z Czechoslovak Group a exguvernér ČNB Jiří Rusnok.

Jiří Rusnok zdůraznil, že výzkum je klíčem k úspěchu. Podle něj stát nesmí být jen pasivní. „Máme štěstí, že tu máme tradici i průmyslovou základnu. Ale nesmíme si ji zničit vlastními bariérami.“

Matesová pak poukázala i na potenciál evropské spolupráce: „Vznikají evropská konsorcia, třeba Airbus. Máme tu prostor zapojit se i do obranné výroby v rámci EU. Už dnes máme firmy, které působí ve více než stovce zemí.“

Export jako motor růstu

Podle Staňka je český export zbraní na vzestupu a má významný potenciál. V meziválečném období bylo Česko v první desítce největších exportérů zbraní na světě. Momentálně uzavírá první dvacítku, ale do deseti let by se mohlo do TOP 10 vrátit.

Matesová to vidí podobně. „Být mezi dvacítkou je výsledek, který v jiných odvětvích nemáme. Ale máme šanci posílit.“

Rusnok závěrem zdůraznil, že obranný průmysl není jen o válce, ale hlavně o přežití. „Stát tu není jen od toho, aby zajišťoval pohodlí. Je tu kvůli bezpečnosti. Když ji nezajistíme, ostatní nemá smysl. A obrana je existenční otázka.“

Staněk pak uzavřel, že holding CSG je připraven tuto roli sehrát. „Vidíme příležitost a jsme připraveni investovat a držet krok s vývojem. Teď potřebujeme stabilní prostředí a podporu.“