Jestli jste pojištění na svůj dům či byt uzavírali před dvěma a více lety a od té doby ho nijak neupravovali, měli byste zbystřit. Vaše nemovitost může být jednou z těch podpojištěných.

„Je to bohužel velký problém. Až 70 procent majetku fyzických osob, tedy bytů, domů či chat, je dnes podle našich dat podpojištěných,“ uvedla hned na úvod debaty Lenka Slabejová z České asociace pojišťoven (ČAP).

V praxi to znamená, že pojistná částka je nastavená na nižší hodnotu, než kolik by stálo dům či byt znovu postavit. Podle ČAP je průměrné podpojištění dokonce až 40 procent. Asociace proto spustila kampaň www.60nestaci.cz, která upozorňuje na důsledky špatně nastaveného pojištění.

„Najděte si svou pojistnou smlouvu a podívejte se, kdy jste ji naposledy měnili. Pokud je to déle než dva roky nebo jste mezi tím do nemovitosti výrazněji investovali, kontaktujte poradce,“ radí Lenka Slabejová.

Správné nastavení pojistné smlouvy a její průběžná aktualizace jsou zásadní i s ohledem na měnící se klima. Jak ukazují statistiky pojišťoven, škody na nemovitostech způsobené živly přibývají, stejně jako rostou náklady na opravy.

Velké katastrofy, jako tornádo před pár lety či loňské povodně, zájem o pojištění sice zvýší, ale většinou jen krátkodobě, protože lidé rychle zapomínají.

Příčiny podpojištění

Marek Cach z ČSOB Pojišťovny uvádí dvě hlavní příčiny podpojištění: „Jednak je to zastarání pojistné smlouvy a jednak významné investice do nemovitosti, například do fotovoltaiky.“

Co je to podpojištění? Podpojištění nastává, když je pojistná částka nižší než skutečná hodnota pojištěné nemovitosti. V případě škody pak pojišťovna nemusí vyplatit dostatek finančních prostředků, abyste mohli dům opravit nebo znovu postavit. Příklad: Pokud má váš dům dnes hodnotu 5 milionů korun, ale pojistná částka ve smlouvě je jen 3,5 milionu, pojišťovna vám při totální škodě vyplatí pouze tuto nižší sumu.

Pokud klient investuje milion korun do zateplení domu, výměny oken nebo instalace solárních panelů, měl by pojistnou smlouvu aktualizovat, protože hodnota nemovitosti tím výrazně vzroste. „Jestliže se pojistná částka neaktualizuje, může to být při škodě velký problém,“ upozorňuje.

Radek Hanák ze Slavia pojišťovny v této souvislosti připomněl, že se problém zdaleka netýká jen fyzických osob: „U podnikatelských objektů nebo strojů pak může být podpojištění likvidační. Uvedu příklad. Jeden stroj v areálu měl být pojištěn na novou cenu, ale majitel ho pořídil ve slevové akci. Když pak došlo ke škodě, vyšlo ho to velmi draho.“

Nespoléhejte se na benevolenci pojišťoven

Za správné nastavení pojistné smlouvy odpovídá především majitel nemovitosti. Snaha ušetřit na pojistném však může vyjít velmi draho. Pár ušetřených stokorun může v případě škody znamenat ztrátu v řádech milionů.

Přístup pojišťoven k řešení podpojištění se různí. Například Slavia pojišťovna má v pojistných podmínkách nastavenou určitou toleranci – konkrétně až do výše 20 procent. „To znamená, že pokud se klient pojistí dnes a během tří let dojde k pojistné události, je velmi pravděpodobné, že pojišťovna podpojištění vůbec neuplatní, protože hodnota nemovitosti se stále vejde do této dvacetiprocentní hranice,“ upřesňuje Radek Hanák.

KB Pojišťovna zvolila jiný přístup – ve smlouvě pojistná částka není stanovená, tedy ji v podstatě nelze aktualizovat. „Pokud si dá klient fotovoltaiku na střechu, tak my to stále bereme jako součást nemovitosti. Klient nemusí na takové věci myslet,“ říká Milan Matějka z KB Pojišťovny. Výši pojistného upravuje pojišťovna v případě potřeby tak, aby odpovídala rostoucím cenám stavebních materiálů a prací.

Řešením je automatická indexace či pojištění bez limitu

V emočně vypjaté situaci, kdy přijdete o střechu nad hlavou, nechcete slyšet, že oprava bude stát dva miliony, ale pojišťovna vám vyplatí jen půlku. Klienti se nezřídka odvolávají na to, že spoustu let poctivě platí pojistné. Jde ale o to, kolik platí a za co. Riziku podpojištění se přitom lze snadno vyhnout.

Automatická indexace znamená, že pojišťovna každoročně sama upravuje pojistnou částku podle aktuálních cen stavebních prací a materiálů. Pojištění tak zůstává stále aktuální a chrání nemovitost před rizikem podpojištění. Pokud klient s indexací souhlasí, nemusí se o nic dalšího starat. Kromě nahlášení větších investic do zvelebení svého domova.

Pojištění bez limitu – u nás ho zatím nabízí jen KB Pojišťovna, která jako jediná na trhu nestanovuje ve smlouvě pevnou pojistnou částku, kterou byste museli pravidelně aktualizovat.

„Výpočet pojistného vychází z velikosti nemovitosti, tady záleží na metrech čtverečních. To znamená, že pokud klient nezmění velikost nemovitosti, například nepostaví novou garáž, vše se aktualizuje automaticky, bez potřeby, jakkoliv zasahovat,“ vysvětluje Milan Matějka.

Díky tomu se klient nemůže dostat do situace, kdy by jeho nemovitost byla podpojištěná. V případě škody je vyplacené takové pojistné plnění, které bude dostatečné pro uvedení nemovitosti do původního stavu.

Sjednat smlouvu online, nebo s poradcem?

Pojišťovny dnes většinou umožňují nové smlouvy nebo jejich aktualizace řešit online. Jsou ale situace, kdy je opravdu lepší vše probrat s poradcem. Marek Cach z ČSOB Pojišťovny k tomu říká: „Lidé v České republice se velice dobře naučili na internetu online kupovat jednoduché produkty typu cestovního pojištění nebo povinného ručení. I u majetku jim pomůžeme. Máme na webu kalkulačku, která klienta navádí.“

„Ale samozřejmě osobní kontakt s poradcem je vhodný, pokud má klient nějaké dotazy třeba v případě pojištění rodinného domu – jak si má pojistit garáž, zahradní domek, altán a podobně. Tam je na místě vše probrat s někým, kdo tomu rozumí,“ doplňuje Cach.

Podpojištění není jen pojem z pojistných podmínek – v praxi může znamenat, že v nejhorší chvíli přijdete o střechu nad hlavou i finanční jistotu. Škody způsobené živly nebo haváriemi se nevyhýbají nikomu, a čím dál častěji zasahují i místa, kde je ještě nedávno nikdo nečekal.

Proto je zásadní zkontrolovat pojistnou smlouvu alespoň jednou za dva roky, po každé větší úpravě nebo investici do nemovitosti aktualizovat pojistné krytí a nevyhýbat se automatické indexaci, případně využít pojištění nemovitosti bez limitu. Správně nastavené pojištění sice neznamená, že se nic nestane, ale výrazně pomůže s nápravou škod.