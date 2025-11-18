Kulatý stůlSledovat další díly na iDNES.tv
Moderátor Vladimír Vokál přivítal ve studiu Denisu Rohanovou, výkonnou ředitelku stockX, Ondřeje Kozla, provozního ředitele Fingoodu, Martina Mašáta, ekonoma ze skupiny Partners a Jiřího Tylečka, hlavního analytika XTB. „Mám pocit, že současná ekonomika a trhy jedou na autopilota jménem Donald Trump a čeká nás velké vystřízlivění,“ uvedla hned v úvodu výkonná ředitelka společnosti stockX Denisa Rohanová.
Ostatní hosté byli opatrnější. „Trhy mají relativně zdravý základ,“ míní hlavní analytik XTB Jiří Tyleček. „Některé sektory jsou přepálené, ale velký zvrat nečekám,“ dodal k tomu následně ekonom ze skupiny Partners Martin Mašát.
AI jako motor i riziko
Umělá inteligence zůstává hlavním investičním tématem současnosti. „AI je tahounem trhu, zisky těchto firem jsou v desítkách až stovkách procent. Stačí se podívat na Nvidii, která se stala největší společností na světě,“ připomněl Tyleček.
Podle Denisy Rohanové ale nelze slepě věřit všemu, co má v názvu „AI“. „Společnosti, které si daly do názvu umělou inteligenci, znásobily svou hodnotu. Nikdo ale neví, co se za tím názvem skutečně skrývá. Klíčové bude, kde je reálný základ,“ varuje.
Martin Mašát vidí AI spíš jako přirozený vývoj než revoluci: „Umělá inteligence není převrat, ale evoluce. Uvidíme, jestli skutečně zefektivní ekonomiku a začne přinášet zisky.“
Uplynulý rok byl podle expertů plný výkyvů, ale ziskům přál. „V dubnu padaly akcie o dvacet procent. Kdo však nepropadl panice, je dnes mnohem výš,“ poznamenal k tomu Mašát.
Domácím trhům se navíc dařilo mimořádně. „Malé a střední firmy v Česku rostly a naši investoři dosahovali výnosu kolem 12 procent ročně,“ uvedl Ondřej Kozel z investiční platformy Fingood.
Podle Mašáta posílila celá střední Evropa. „Akcie v Polsku a Česku obrovsky poskočily – ČEZ třeba o padesát procent. Polsko je tygrem regionu, ale pořád jde o okrajový trh,“ upozorňuje.
Co držet a čemu se vyhnout
Základ portfolia podle všech zůstávají akcie. „To je základ investování kapitálu do firem. Dává smysl držet akcie přímo nebo přes ETF fondy,“ říká Tyleček.
Mašát doporučuje diverzifikaci: „V horizontu čtyř až pěti let nic akciové fondy nepřekoná. Pak osobně věřím i malým firmám, takzvaným small caps.“
Ondřej Kozel přidal energetický pohled: „AI potřebuje nejen inženýry, ale i energii. Budoucnost mají firmy kolem malých modulárních reaktorů.“
Denisa Rohanová by se naopak začala vyhýbat kancelářským budovám. „Spousta lidí pracuje z domova a kanceláře zejí prázdnotou. Naopak obrovský potenciál vidím v nájemním bydlení,“ uvedla.
„U bytů vidíme stále nedostatek, těžko hledat důvody, proč by ceny měly klesat,“ říká Tyleček. Ondřej Kozel byl ještě přímočařejší: „Nemovitostní fondy v nabídce nemáme. Mít vlastní nemovitosti a k tomu nemovitostní fond je hazard.“
Jak naložit s investicemi do „zelených“ technologií? Kolik investovat měsíčně? A jaké jsou výhody složeného úročení? I o tom byla řeč v Kulatého stolu iDNES.cz.