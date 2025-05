„O pár desítek milionů jsem díky panu Trumpovi zchudnul,“ přiznal na úvod debaty podnikatel a majitel SP Group Pavel Sehnal. Podle něj Trumpova politika ukázala křehkost globalizace a posunula svět k deglobalizaci. „Budeme si muset zvyknout na vyšší ceny. Ta cla někdo zaplatí – buď firmy na maržích, nebo občané ve finální ceně,“ varoval Sehnal.

Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky platí jedno základní pravidlo: začít s investicemi co nejdřív. „Složené úročení je největší pomocník. Čím dřív začnete, tím víc vyděláte. I s pár stovkami měsíčně lze začít a dlouhodobě je zhodnocovat,“ uvedl.

Bitcoin je hra pro silné nervy

Na tom, zda má smysl investovat do kryptoměn, se hosté neshodli. „Bitcoin mám, ale beru to jako menší část portfolia, spíš na hraní,“ přiznal Jakub Valníček z Portu. Dodal ale, že kryptoměny nejsou pro každého: „Je to velmi volatilní aktivum, které vás může stresovat.“

Pavel Peterka šel ještě dál: „Bitcoin dává dynamiku, ale většina lidí by se kryptu měla vyhnout obloukem. Není to nutné pro běžné investory.“

Zcela jinou cestu nabízí investice umění. „My nabízíme díla od deseti tisíc korun výš, nejčastěji v online aukcích. Po covidové digitalizaci roste v tomto segmentu zájem i mezi mladší generací,“ řekl Matyáš Kodl z Galerie Kodl.

Investice do obrazu podle něj nenese okamžitý zisk, ale „emocionální dividendu“: „Kupujete si něco, co vás těší. A když se trefíte do kvalitního autora z období české moderny, zhodnocení určitě přijde.“

Velkým tématem Kulatého stolu iDNES.cz byla i role umělé inteligence ve světě investic. „Už dnes existují robotičtí poradci, kteří umí na základě vašich preferencí sestavit portfolio. Vývoj jde strašně rychle dopředu,“ říká Valníček.

I podle Peterky ale stále platí, že lidský faktor je nenahraditelný: „AI je jenom nástroj. Ale pokud nevíte, co vlastně chcete, robot to za vás nerozhodne.“

Každý může začít, ale musí vědět proč

Sehnal, Peterka i Valníček se shodli na tom, že nejdůležitější investicí je investice do vzdělání. „Bez porozumění nemá smysl dávat peníze ani do pasivního fondu,“ varoval Valníček. Platformy Portu nebo XTB proto provádějí malé i větší investory krok za krokem a umožňují začít i s pár stokorunami.

A motivace? „Někomu pomůže vidina bytu za deset milionů, jinému zase myšlenka, že peníze na spořícím účtu ztrácejí hodnotu. Důležité je začít a mít v tom systém,“ říká Peterka.

Matyáš Kodl zase připomíná, že i investice do umění je dnes jednodušší: „Velké aukce se streamují, draží se online a účastnit se může každý. Už to není klub pro vyvolené.“

Hosté se v debatě shodli, že příští roky budou turbulentní. Za tři roky přijdou další volby amerického prezidenta, zpomalení ekonomiky v Číně, změny v energetické politice Evropy i USA. To všechno může podle nich investicemi zamíchat.

Závěrem padla otázka: co by měl udělat investor – začátečník? Pavel Sehnal odpověděl stručně: „Investujte do sebe. Naučte se anglicky, pochopte, jak funguje účetnictví a právo. A pak si klidně otevřete pekárnu. I to je investice.“