Amerika je sexy, bitcoin je kasino a zlato pojistka, míní investoři

Všichni tři hosté Kulatého stolu iDNES.cz se shodli, že rok 2026 by neměl být pro investory zlomem. Předpokládají, že nepřijde žádná finanční krize, ale naopak pokračování posledních let: s vyšší volatilitou, ale i solidními šancemi na výnos.
„Já se na rok 2026 těším. Máme před sebou řadu otázek, které zásadně ovlivní trhy – a odpovědi mohou být pozitivní i negativní. Pro ty, kdo investují 10, 20 nebo 30 let, je jeden rok skutečně pomíjivý,“ vysvětlil Jan Berka.
Pro krátkodobé obchodníky bude podle Petra Lajska, analytika Purple Trading, rok 2026 opět velmi živý. „Tradeři mají velmi dobrých minimálně posledních pět let – od covidu až doteď. Volatilita je obrovská a příležitosti jsou prakticky neustále a všude. Máme Donalda Trumpa, otázky kolem FED, umělé inteligence, obchodních konfliktů… Příští rok bude pro trading extra zajímavý,“ řekl.
Žádný dramatický kolaps nečeká ani David Brzek, portfolio manažer investiční společnosti FIO. „Já bych se toho příštího roku nebál. Když se podíváme na základní parametry – vývoj ekonomiky, růst zisků firem – nevidím před námi žádnou katastrofu. Běžná tržní korekce o pět až deset procent přijít může, ale to je pro dlouhodobého investora normální výkyv a často i zajímavá příležitost,“ uvedl.
Amerika je sexy
Berka i Brzek se shodli na tom, že základní volbou pro většinu investorů zůstává akciový trh, především Spojené státy americké. „Jsem fanouškem Ameriky. Amerika je sexy. Je to největší ekonomika světa, nejdůležitější kapitálový trh a technologicky nejvyspělejší země. To se v dohledné době nezmění,“ zdůraznil Berka.
Brzek k tomu dodal, že by vedle USA nezapomínal ani Česko: „Pražská burza patří do portfolia domácích investorů. Letos je to jeden z nejrůstovějších trhů na světě, výnosy jsou dlouhodobě velmi slušné a navíc investujete v korunách bez měnového rizika.“
Podle Lajska je klíčové rozlišovat mezi dlouhodobým investováním a aktivním obchodováním. „Trading je aktivní obchodování na trzích, není to investování,“ vysvětluje. Investor podle něj většinou nakupuje a drží – ideálně co nejdéle – aby využil efekt dlouhodobého růstu a složeného úročení.
Trader naopak aktivně vstupuje do pozic, reaguje na krátkodobé výkyvy a může spekulovat nejen na růst, ale i na pokles akcií, indexů, komodit či měn. Lajsek připomíná, že u tradingu je časový rámec zásadně kratší: „Může to být obchod na pár sekund, nebo na několik dní.“ Trading je podle něj vhodnější pro ty, kteří se o trhy aktivně zajímají a snesou vyšší míru rizika.
AI? Možná je to bublina, technologie ale zůstane
Významnou část debaty zabrala umělá inteligence. Všichni tři experti ji vidí jako dlouhodobě revoluční technologii, i když se v názoru na „AI bublinu“ částečně liší.
„Jsem velký fanoušek technologií a AI. Podle mě jsme v situaci podobné začátku internetu. Firmy, které dnes AI vyvíjejí a nasazují, nejsou prázdné skořápky, ale reálně ziskové giganty. Potenciál je obrovský,“ uvedl Petr Lajsek.
Také Jan Berka vidí v AI především strukturální šanci, i když připouští, že přehřátí některých titulů je reálné. Zmínil také varování některých investorů: „Michael Burry mluví o tom, že kolem AI může vznikat bublina – kvůli prodlužování odpisů, agresivnímu financování datových center a vysokým očekáváním. Ale i kdyby přišel výplach, technologie jako taková zůstane. Podobně jako internet po roce 2000.“
Kam investovat v roce 2026? Záleží na AI, válce i Trumpovi, míní experti
Nejkonzervativnější přístup zaujal David Brzek, který se k AI staví spíš opatrně. „Jsem asi konzervativnější typ. Dlouho jsem v metru četl knížky a noviny, zatímco ostatní už dávno projížděli mobily,“ poznamenal s nadsázkou.
Umělou inteligenci ale rozhodně neodepisuje. „S AI už dnes pracuji a postupně ji zavádím do své práce. Potenciál je obrovský. Nemyslím si, že jsme v čisté bublině – ale ocenění některých firem je hodně vysoko a uvidíme i nepříjemné krachy na okraji sektoru.“
Bitcoin jako kasino, zlato jako pojistka
Debata se stočila také ke kryptoměnám, zlatu a ropě. Všichni tři hosté se shodli na tom, že bitcoin je dnes už nedílnou součástí trhu, ale pro většinu investorů je to spíš spekulativní nástroj než seriózní základ portfolia.
„Bavme se o bitcoinu, zbytek kryptoměn většinou ani nestojí za řeč. ETF fondy znamenaly obrovský průlom – bitcoin se tím dostal do mainstreamu. Ale pokud nenajdeme nové, širší využití, těžko dál jeho hodnota poroste,“ upozornil Jan Berka. Podle něj by zásadní změnou mohlo být masové používání bitcoinu jako kolaterálu v klasickém finančním systému, což ale zatím naráží na regulaci.
Ještě příkřeji se vyjádřil David Brzek: „Pokud se pro bitcoin nenajde efektivní využití, nemůže se z něj stát seriózní investiční aktivum. Technologie blockchainu se sice používá, ale zdaleka nenaplnila očekávání z doby, kdy se o ní mluvilo jako o revoluci. Bez širšího praktického uplatnění zůstane bitcoin spíš spekulativní sázkou než investicí.“
U zlata se názory přiblížily víc. Brzek je k němu dlouhodobě pozitivní: „Ze ‚zlaté trojky‘ – černé zlato (ropa), digitální zlato (bitcoin) a klasické zlato – si myslím, že má nejlepší vyhlídky právě fyzické zlato.“
Berka připomněl, že i v bilancích centrálních bank hraje zlato specifickou roli. „Centrální banky mají nekonečný časový horizont a diverzifikují. Zlato pro ně funguje jako prvek, který v dlouhém období tlumí výkyvy jiných částí portfolia. Otázka je, jak dlouho vydrží tak silná poptávka, jakou jsme viděli v posledních letech.“
Lajsek vidí zlato hlavně jako hedge: „Nejsem fanoušek zlatých cihel v trezoru, dávají mi větší smysl ETF a jiné nástroje. Ale zlato je skvělá pojistka na geopolitickou nestabilitu – a také výborný nástroj pro tradery. Je volatilní a rádo trenduje.“
Na úplný závěr dostali hosté klasickou otázku: co by poradili začínajícímu a pokročilému investorovi do příštích let?
„Začátečník by měl začít něčím jednoduchým a levným – typicky ETF. Ideálně takovým, kde mají USA hlavní váhu. Amerika by měla být základ. Kdo je zkušenější, ten už si portfolio poskládá sám, ale ani tam bych Spojené státy rozhodně nevyřazoval,“ shrnul Berka.
Lajsek přidal obrazný příměr k nejznámějšímu indexu světa: „S&P 500 je jako jojo, které jede nahoru po eskalátoru. Krátkodobě pořád létá nahoru dolů, ale dlouhodobě jde výš. Proto dává smysl pravidelně investovat – třeba každý měsíc si urvat kousek na nákup indexu. A kdo má rád dynamiku a má nižší averzi k riziku, může k tomu s námi přidat aktivní trading.“
David Brzek zdůraznil úplně základní krok: „Potenciální investor musí hlavně začít. Bez investování se vzhledem k důchodovému systému neobejdeme. A pak si třikrát podtrhnout jedno slovo – diverzifikovat, diverzifikovat, diverzifikovat. A nezapomenout investovat i do sebe – do vzdělávání, do volného času a do toho, aby si člověk ty výnosy uměl taky trochu užít.“