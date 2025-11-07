Biometan je chytrá cesta k dekarbonizaci. Brzdí ho nejistota investorů, míní experti

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Biometan umí nahradit část fosilního plynu, využívá české suroviny a dá se bez úprav pouštět do stávající plynárenské sítě. „Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jakýkoliv zdroj, který má potenciál snižovat emise a biometan jednoznačně mezi ně patří,“ řekl u Kulatého stolu iDNES.cz Michal Kocourek z EGÚ Brno. Podle zástupců společnosti innogy Energo i sdružení CZ Biom však rozvoj brzdí nejistota investorů a krátký výhled státní podpory, přestože technologie je hotová už dnes.

Kulatý stůl

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle účastníků kulatého stolu je biometan skutečně realistickou cestou, jak nahradit část uhlí a postupně i zemní plyn. Spoluautor klíčové studie o jeho potenciálu Michal Kocourek vysvětlil, že jde o domácí zdroj, který může posílit energetickou soběstačnost a zároveň stabilizovat síť.

„Je to velmi výhodný zdroj pro Českou republiku. Navíc jde o domácí palivo, které lze využívat podobně jako zemní plyn – třeba pro flexibilní výrobu elektřiny v plynových elektrárnách.“

Na něj navázal Jiří Šimek, jednatel innogy Energo, který připomněl, že biometan už dávno není jen vizí do budoucna. „Biometanové projekty už nejsou v plenkách, jenom jich je zatím málo,“ uvedl.

Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou Jiří Šimek (na snímku), CEO innogy Energo, moderátor Vladimír Vokál, Michal Kocúrek, projektový ředitel, EGÚ Brno a Martin Schwarz, člen předsednictva CZ Biom. (6. listopadu 2025)
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou (zleva) Jiří Šimek, CEO innogy Energo, moderátor Vladimír Vokál, Michal Kocúrek, projektový ředitel, EGÚ Brno a Martin Schwarz, člen předsednictva CZ Biom. (6. listopadu 2025)
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou (zleva) Jiří Šimek, CEO innogy Energo, moderátor Vladimír Vokál, Michal Kocúrek, projektový ředitel, EGÚ Brno a Martin Schwarz, člen předsednictva CZ Biom. (6. listopadu 2025)
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou (zleva) Jiří Šimek, CEO innogy Energo, moderátor Vladimír Vokál, Michal Kocúrek, projektový ředitel, EGÚ Brno a Martin Schwarz, člen předsednictva CZ Biom. (6. listopadu 2025)
10 fotografií

Společnost innogy Energo podle něj v současnosti připravuje několik biometanových jednotek a očekává rychlý rozvoj, jakmile se stabilizuje systém podpor. „Poté, co vláda jednoznačně deklarovala rámec podpory, se projekty dostávají do reálné fáze. Kolem roku 2028 až 2030 jich bude významně víc,“ doplnil Šimek. Rozvoj podle něj přinese i pozitivní ekonomické efekty od zaměstnanosti po regionální investice.

Z pohledu producentů bioplynu a zemědělců doplnil Martin Schwarz ze sdružení CZ Biom, že biometan je zralé, funkční řešení, které nevyžaduje žádné převratné objevy. „Biometan je zelený plyn s velmi nízkými, někdy i zápornými emisemi.“

„Dá se vyrábět z odpadní biomasy, kterou máme k dispozici, zbytky rostlin, odpady z potravinářské výroby, a po vyčištění se z něj stává metan stejné kvality jako ten fosilní,“ vysvětlil Schwarz. Výhodou podle něj je, že ho lze vkládat do plynárenské sítě, kde přímo nahrazuje zemní plyn, takže infrastruktura se nemusí nijak přestavovat.

Nedůvěra investorů?

Přestože se o biometanu mluví jako o jedné z nejperspektivnějších cest k dekarbonizaci, jeho rozvoj v Česku zatím brzdí nedůvěra investorů a krátkodobý horizont podpůrných programů.

„Biometan se bude rozvíjet, když po něm bude koupěschopná poptávka. Tu poptávku musí vytvořit buď trh, anebo stát,“ upozornil Martin Schwarz. Stát podle něj udělal důležitý první krok, když připravil aukce provozní podpory, které mají investorům zaručit návratnost.

Jenže chybí dlouhodobá vize. „Investor, který se dnes rozhodne, uvede výrobnu do provozu za tři nebo čtyři roky. Jenže my teď nevidíme, co stát udělá za čtyři roky, tudíž se dnes nerozhodnete,“ vysvětlil Schwarz.

Podle Michala Kocourka z EGÚ Brno je situace podobná i v oblasti bioplynových stanic, ze kterých biometan logicky vyrůstá. „Máme velmi rozsáhlý sektor výroby bioplynu, z něhož se biometan dá rozvíjet. Ale chce to stabilní prostředí a jasná pravidla,“ uvedl.

Kulatý stůl

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mnoho projektů podle něj stojí na místě právě proto, že se mění dotační schémata i legislativa. „Jedna věc je dohodnout se a uzavřít kontrakt, druhá věc je skutečně realizovat investici. Když nevíte, jaké budou podmínky v roce 2030, těžko se pouštíte do výstavby.“

Skeptický pohled přidal i Šimek, který varoval před přebujelou regulací: „Já nejsem přítelem regulací. Měla by se vytvářet ekonomicky výhodná, stabilní ekonomika tak, aby to pro všechny účastníky bylo dlouhodobě výhodné. A hlavně aby se to každý rok neměnilo.“

Podle něj mají investoři chuť projekty rozvíjet, ale potřebují předvídatelnost. „Biometanové jednotky jsou investice v řádu desítek až stovek milionů korun. Bez jistoty návratnosti do toho nikdo nepůjde,“ dodal.

Řešením by mohly být podle Schwarze dlouhodobé kontrakty. „Typicky smlouva na dodávku biometanu, která nebude roční, ale desetiletá,“ uvedl. Krátkodobé zakázky totiž neumožňují návratnost nákladných projektů.

Kocourek k tomu dodal, že biometan v Česku může nahradit až deset procent celkové spotřeby plynu a v dopravě dokonce stoprocentně nahradit plyn fosilní. „Jsou to realistická čísla, pokud tuto cestu opravdu zvolíme a nebudeme investorům házet klacky pod nohy,“ řekl.

Nepolitizujme biometan

Závěr debaty ukázal shodu napříč energetickým sektorem. Experti se shodli, že hlavní brzdou rozvoje nejsou technologie, ale politizace tématu.

„Myslím, že bychom z těchto témat měli stáhnout politiky. Ať politici pouze stanoví cíl a neříkají cestu,“ prohlásil Šimek z innogy Energo. Podle něj průmysl vždy dokáže najít efektivnější řešení, než když je mu cesta diktována shora.

Stejným směrem uvažuje i Schwarz: „Není to o tvrdé regulaci ani o dotacích. Je to o tom, aby se to téma nemedializovalo špatně. Někteří politici to v médiích strašně překroutili a zjednodušili a tím veřejnost ztratila důvěru. Přitom jde o racionální a pragmatické řešení přinášející benefity od výrobce až po konečného spotřebitele.“

Michal Kocourek závěrem zdůraznil, že podpora má směřovat jen tam, kde dává skutečný smysl. „Veřejná podpora by měla jít do projektů, které dokážou efektivně snižovat emise a mají systémový význam. A hlavně musíme být technologicky neutrální.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Biometan je chytrá cesta k dekarbonizaci. Brzdí ho nejistota investorů, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou...

Biometan umí nahradit část fosilního plynu, využívá české suroviny a dá se bez úprav pouštět do stávající plynárenské sítě. „Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jakýkoliv zdroj, který má...

7. listopadu 2025

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem

Elon Musk (20. ledna 2025)

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard...

6. listopadu 2025  23:46,  aktualizováno  7. 11. 8:51

Jsou tlustší a dražší. Plastové příbory přežily i svůj zákaz

Premium
Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší.

Zákaz plastových příborů se u ­českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné alternativy, ale i po třech letech, co evropské nařízení začalo platit také v tuzemsku, jsou lžíce či...

7. listopadu 2025

Originalita, tuny kerosinu a hra na udržitelnost. Jak cestují čeští superboháči

Bombardier Global 6000 - létají s ním například moderátorka Oprah Winfreyová

Průměrná denní útrata přes 35 tisíc korun, ale i cesty soukromým tryskáčem za milionové částky. V Česku a na Slovensku žije zhruba deset tisíc lidí, pro které cestovní kanceláře připravují luxusní...

7. listopadu 2025

Na tokijském letišti zkoušejí robotickou kočku. Obsluhuje v obchodu

Robotická kočka obsluhuje zákazníky v obchodě se suvenýry na letišti Narita u...

Na letišti Narita u Tokia začal fungovat obchod se suvenýry, kde zákazníky obsluhuje robot připomínající kočku. Projekt má ověřit, zda by podobní roboti mohli pomoci řešit nedostatek pracovníků v...

6. listopadu 2025  21:32

Nejvyšší soud má pochybnosti o Trumpových clech. Může je smést ze stolu

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Nově nastolená celní politika USA by mohla být zanedlouho minulostí. Napovídají tomu závěry středečního slyšení Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Podle agentury Reuters má instituce...

6. listopadu 2025

Boeing se vyhnul stíhání za nehody letadel MAX. Soud schválil dohodu

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký soud ve čtvrtek schválil květnovou dohodu vlády Spojených států s výrobcem letadel Boeing, díky které se tento americký podnik vyhne trestnímu stíhání v případě dvou nehod letadel 737 MAX....

6. listopadu 2025  19:43

Americký úřad způsobil paniku na čtyřiceti letištích. Ruší 10 procent spojů

Americký Federální letecký úřad ruší 10 procent letů na 40 amerických...

Americký Federální letecký úřad ruší deset procent letů na čtyřiceti amerických letištích. Důvodem jsou obavy o bezpečnost leteckého provozu v době, kdy Spojené státy už více než měsíc sužuje...

6. listopadu 2025  16:16,  aktualizováno  18:52

Většina hlodavců odolává jedu v nástrahách. Může přijít supermyš, varuje odborník

Tyto myši jsou „kamarádky“. Kdyby měla jedna z nich problém, druhá se bude...

Rezistence proti léčivům není problém jenom u bakterií a antibiotik, stále více se ukazuje i u jiných organismů. Podle poslední studie až 80 procent myší v Česku má pozměněný gen, proto jsou více či...

6. listopadu 2025

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

6. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  15:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina

U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...

Ložisko v okolí Zlatých Hor na Jesenicku podle výsledků nového průzkumu skrývá geologické zásoby skoro 11 tun zlata, což je několikanásobně více, než udávaly původní propočty. Aktuální hodnota...

6. listopadu 2025  15:45

Sázka na stabilitu. ČNB ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta

Česká národní banka (ilustrační foto)

Bankovní rada České národní banky nechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od začátku...

6. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.