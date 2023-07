Obchody s kryptem v Česku meziročně klesly. O bitcoin se začali rvát velcí hráči

Kurs nejvíce obchodovaného bitcoinu v červnu stoupl o 14 procent na 30 470 USD. Za poslední rok bitcoin posílil o více než 53 procent. Ethereum pak v červnu rostlo o více než tři procenta.

„V červnu začal bitcoin díky několika oznámením významných světových hráčů výrazně posilovat až k 30 000 dolarům, to se projevilo v následném mírném ochladnutí poptávky na českém trhu. Tu navíc ovlivnila předprázdninová doba,“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Červen se podle analytika Wood & Company Tomáše Kacerovského nesl ve znamení ohlášení vstupu významných finančních institucí do kryptoměn. Například největší investiční korporace světa BlackRock podala u amerického regulátora žádost o povolení vytvořit bitcoinový fond ETF.

„Po tomto oznámení odstartoval doslova závod ostatních finančních institucí o to, kdo dříve podá žádost o možnost také vytvořit Bitcoin ETF. Mezi žadatele patří například CME, Invesco, Fidelity a podobně. Vedle toho v Německu zažádala Deutsche Bank o licenci obchodníka s digitálními aktivy. Ceny kryptoměn po podání žádosti ze strany BlackRock ukončily několik týdnů trvající poklesy,“ uvedl Kacerovský.

Již začátkem června se ale podle ředitele firmy 2Bminer Jakuba Hlavenky dostaly kryptoměny pod silný tlak. Důvodem byly především žaloby Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) proti obchodníkům Binance a Coinbase. „Trhu nepomohly ani debaty o tom, že by velká část tzv. altcoinů neprošla testem SEC, který by určil, že spadají do kategorie cenných papírů. To by samozřejmě negativně ovlivnilo v budoucnu i bitcoin,“ podotkl.

Stejně jako v předchozích měsících i tentokrát podle ekonoma Portu Lukáše Rašky celková tržní kapitalizace celého kryptoměnového trhu kopírovala vývoj bitcoinu a ohodnocení celého trhu se tak zvýšilo na 1,2 bilionu dolarů. „Bitcoin se díky krokům BlackRocku a dalších stává stále více populárnější kryptoměnou. To dokládá tržní dominanci bitcoinu, jehož podíl na celém krypto trhu v červnu po více než dvou letech přesáhl 50 procent,“ dodal.